「おいしい」も「健康」もあきらめない世界の実現を目指すスタートアップ企業、トイメディカル株式会社（本社：熊本県熊本市、代表取締役社長：竹下英徳）は、自宅での簡単な尿チェックと高精度な画像解析技術を組み合わせ、わずか2分で塩分摂取状況を可視化できる減塩習慣見える化キット「しおスコア」を、2026年6月1日（月）より一部のドラッグストアおよび調剤薬局にて順次販売開始いたします。 本製品は、「減塩を意識しているが成果が分からずモヤモヤしている方」や「健康診断で指摘されたが何から始めればいいか迷っている方」へ向けた、郵送不要ですぐに結果が分かるセルフチェックキットです。

■「しおスコア」開発の背景：がんばる減塩に「確かな手応え」を

近年、健康志向の高まりから減塩に取り組む方が増えている一方、「本当に減塩できているか分からない」「効果が見えないためモチベーションが続かない」という声が多く聞かれます。「しおスコア」は、こうした日々の塩分対策の記録に寄り添い、理想の食習慣を身につけるための強力なサポートツールになると確信し、本製品の展開を決定いたしました。

■ 「しおスコア」3つの製品特徴

1. 自宅で手軽に、2分で結果がすぐ分かる

自宅で採尿し、その場でスピードチェック。スマートフォンアプリで撮影するだけなので、送付の手間がなく、忙しい毎日でも手軽に続けられます。

2. 自分の塩分摂取状況が分かってスッキリ！画像解析AIによる「スコア可視化」

高度な画像解析アルゴリズムを採用したシステムを導入。スマートフォンの機種や室内の照明による光のブレも画像解析AIが自動で補正するため、自宅にいながら現在の塩分摂取状況を分かりやすく「スコア」で可視化できます。測定したスコアはアプリ内に記録され、日々の変化を可視化することで、「本当に減塩できているか分からない」というモヤモヤを解消し、納得感を持って減塩習慣を続けられます。

3. 管理栄養士の改善アドバイスで正しい食習慣をサポート

測定したスコアに合わせ、管理栄養士による食生活のアドバイスが結果とともに表示されます。また、継続して検査を行うことで過去と現在の結果がグラフ表示され、日々の変化を実感しながら正しい食習慣を身につけることができます。

■ 使い方は簡単！4ステップ

■製品概要

製品名：しおスコア 内容量：1回分（検査紙、検査台紙、検査カップ、取扱説明書） メーカー希望小売価格：550円（税抜） 発売日：2026年6月1日（月） 販売ルート：一部ドラッグストア、調剤薬局にて順次展開予定 使用期限：製造日より1年（360日） 備考：本検査キットのご利用には、ご自身のスマートフォンと専用「Yuurea」アプリのダウンロードが必要です。

会社概要

会社名：トイメディカル株式会社 所在地：熊本市南区富合町志々水48-1 代表者：代表取締役 竹下英徳 事業内容：塩分オフセット技術を活用した健康食品、サプリメント、調味料等の研究開発・製造販売、ヘルスケア関連製品の企画・販売 メール：info@toymedical.jp

当社は2025年スタートアップワールドカップ九州大会で優勝するなど、「おいしい」も「健康」もあきらめない世界の実現に向けて、熊本から世界へ革新的な健康ソリューションを提供し続けています。

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