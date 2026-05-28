なぜ日本のHVAC市場は加熱しているのか ― 2026年最新インサイト
KD Market Insights は、『日本のHVAC市場の将来動向および機会分析 ― 2025年～2035年』と題した市場調査レポートの発行を発表いたします。本レポートの対象範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス意思決定を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KD Market Insights の研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合企業のベンチマーク分析、およびそれら企業のGo-To-Market（GTM）戦略の理解を行っています。
日本のHVAC市場：超高齢社会に向けた高精度気候制御
日本のHVAC（暖房・換気・空調）市場は、成熟産業から高成長・技術主導型産業へと急速に進化する大きな転換期を迎えています。政府主導の脱炭素政策、高齢化の進展、室内空気質への全国的関心の高まりを背景に、市場は大幅な拡大が期待されています。日本がスマートシティインフラおよび省エネルギー建築技術への投資を継続する中、HVAC分野は、持続可能で強靭な社会を実現するための重要な構成要素としての地位を確立しつつあります。
無料のサンプルレポートをリクエストする@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/655
市場規模と成長軌道
日本のHVAC市場に関する調査レポートによると、市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）7.9％で成長し、2035年末までに市場規模が347億米ドルに達すると予測されています。2025年の市場規模は187億米ドルでした。
市場セグメンテーション
日本のHVAC市場は、複数の重要な観点から分類され、それぞれ異なる成長要因やエンドユーザー需要を反映しています。
コンポーネント別：機器 vs. サービス
HVAC機器（最大シェア）：
2025年に72.65％という圧倒的な市場シェアを占めました。国内大手メーカーによる継続的な技術革新と、精密な室内快適性を求める消費者ニーズが成長を支えています。研究開発投資の継続により、製品ライン全体で季節性能効率が向上し、機器市場の収益基盤を維持しています。
サービス（最も成長が速いセグメント）：
2031年まで年平均成長率（CAGR）8.62％で成長すると予測されています。設備の老朽化とデジタル診断技術の普及により、保守サービスは事後対応型から予知保全型へ移行しています。サービス事業者はIoTセンサーやAI分析を組み合わせたサービス提供を進めており、景気変動に左右されにくい継続収益モデルを形成しています。
機器タイプ別：空調機器が主流、ヒートポンプが急成長
空調機器（最大セグメント）：
2025年に市場の61.35％を占めました。高湿度の夏季、高い都市人口密度、そして温度管理に対する日本独自の文化的要求が市場を支えています。2025年4月のルームエアコン国内出荷台数は前年比15.2％増の794,808台、出荷額は747.1億円（4億9,870万米ドル）に達しました。現在では、スマート制御やホームオートメーション連携機能が標準的な販売要素となっています。
ヒートポンプ（最も成長が速いセグメント）：
2031年まで年平均成長率（CAGR）9.12％で成長すると予測されています。電化政策、小型化技術の進歩、寒冷地性能向上を背景に、大手メーカーは生産能力拡大を進めており、従来型ガスボイラーとの価格差縮小を目指しています。
エンドユーザー産業別：住宅市場が基盤、商業用途が革新を牽引
日本のHVAC市場：超高齢社会に向けた高精度気候制御
日本のHVAC（暖房・換気・空調）市場は、成熟産業から高成長・技術主導型産業へと急速に進化する大きな転換期を迎えています。政府主導の脱炭素政策、高齢化の進展、室内空気質への全国的関心の高まりを背景に、市場は大幅な拡大が期待されています。日本がスマートシティインフラおよび省エネルギー建築技術への投資を継続する中、HVAC分野は、持続可能で強靭な社会を実現するための重要な構成要素としての地位を確立しつつあります。
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市場規模と成長軌道
日本のHVAC市場に関する調査レポートによると、市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）7.9％で成長し、2035年末までに市場規模が347億米ドルに達すると予測されています。2025年の市場規模は187億米ドルでした。
市場セグメンテーション
日本のHVAC市場は、複数の重要な観点から分類され、それぞれ異なる成長要因やエンドユーザー需要を反映しています。
コンポーネント別：機器 vs. サービス
HVAC機器（最大シェア）：
2025年に72.65％という圧倒的な市場シェアを占めました。国内大手メーカーによる継続的な技術革新と、精密な室内快適性を求める消費者ニーズが成長を支えています。研究開発投資の継続により、製品ライン全体で季節性能効率が向上し、機器市場の収益基盤を維持しています。
サービス（最も成長が速いセグメント）：
2031年まで年平均成長率（CAGR）8.62％で成長すると予測されています。設備の老朽化とデジタル診断技術の普及により、保守サービスは事後対応型から予知保全型へ移行しています。サービス事業者はIoTセンサーやAI分析を組み合わせたサービス提供を進めており、景気変動に左右されにくい継続収益モデルを形成しています。
機器タイプ別：空調機器が主流、ヒートポンプが急成長
空調機器（最大セグメント）：
2025年に市場の61.35％を占めました。高湿度の夏季、高い都市人口密度、そして温度管理に対する日本独自の文化的要求が市場を支えています。2025年4月のルームエアコン国内出荷台数は前年比15.2％増の794,808台、出荷額は747.1億円（4億9,870万米ドル）に達しました。現在では、スマート制御やホームオートメーション連携機能が標準的な販売要素となっています。
ヒートポンプ（最も成長が速いセグメント）：
2031年まで年平均成長率（CAGR）9.12％で成長すると予測されています。電化政策、小型化技術の進歩、寒冷地性能向上を背景に、大手メーカーは生産能力拡大を進めており、従来型ガスボイラーとの価格差縮小を目指しています。
エンドユーザー産業別：住宅市場が基盤、商業用途が革新を牽引