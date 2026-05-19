【浅草茶屋たばねのし大阪心斎橋店】夏を彩る涼やかな和クレープ「掛川抹茶と柚子」が5月19日より期間限定で新登場！爽やかな柚子シャーベットと抹茶の絶妙なマリアージュ

株式会社oddo左：「掛川抹茶と柚子ドリンク」 右：「掛川抹茶と柚子クレープ」■ 涼、柚子仕立て。初夏を彩る爽やかな和クレープと限定ドリンク

「浅草茶屋たばねのし」こだわりの掛川抹茶と、旬の柚子を掛け合わせた夏季限定メニューが登場。濃厚な抹茶のほろ苦さとコク、そして柚子のさっぱりとした甘酸っぱさが口の中で絶妙に溶け合う、これからの季節にふさわしい贅沢なラインナップです。

新メニューの詳細について

期間限定：「掛川抹茶と柚子クレープ」[期間限定] 掛川抹茶と柚子クレープ

価格：1,250円（税込）

今回、期間限定で登場する「掛川抹茶と柚子」は、静岡県掛川産の香り高い抹茶と、爽やかな柚子が織りなす夏にぴったりの清涼感あふれる和クレープです。

「たばねのし」こだわりの掛川抹茶を贅沢に練り込んだクレープ生地で、ひんやりとした抹茶アイスクリームと、果肉感のある爽快な柚子シャーベットをたっぷりと包み込みました。

さらにトップには、涼しげでぷるんとした食感の「柚子わらび餅」と、上品な甘さの餡子（あんこ）をトッピング。濃厚な抹茶のほろ苦さとコク、柚子のさっぱりとした甘酸っぱさが口の中で絶妙に溶け合う、これからの季節にふさわしい贅沢な一品です。

[期間限定] 掛川抹茶と柚子ソーダ

価格：650円（税込）

和クレープに合わせて、掛川抹茶と柚子を使用した特製ドリンクも同時に販売いたします。

掛川抹茶の深い旨味の奥に、柚子のすっきりとした香りが広がる冷たいドリンクです。

さらに、より爽快感を味わいたい方に向けて「炭酸水仕立て」への変更も可能。シュワっと弾ける炭酸が、夏の暑さを心地よく吹き飛ばしてくれます。

期間限定：「掛川抹茶と柚子ソーダ」店舗情報

住所：〒542-0086

大阪府大阪市中央区西心斎橋1-6-34

電話番号：06-4400-6726(#)

メールアドレス：info@oddo.info

最寄駅：

１. 大阪市営地下鉄 御堂筋線 / 長堀鶴見緑地線 心斎橋駅 7番出口 徒歩 5分

２. 大阪市営地下鉄 四つ橋線 四ツ橋駅 5番出口 徒歩 5分

instagram：https://www.instagram.com/osaka_shinsaibashi_tabanenoshi/

Google Map：https:(https://maps.app.goo.gl/whfqKda3JR7EqDxa9)//maps.app.goo.gl/whfqKda3JR7EqDxa9(https://maps.app.goo.gl/whfqKda3JR7EqDxa9%E6%B5%85%E8%8D%89%E8%8C%B6%E5%B1%8B)

浅草茶屋 たばねのし 大阪心斎橋店の外観

掛川抹茶の極上の風味を味わう特別なクレープ

「浅草茶屋たばねのし」の和クレープには、お茶の産地として名高い静岡県掛川の抹茶を贅沢に使用しています。100年以上の歴史を持つ茶園で、数々の賞を受賞してきた掛川抹茶は、高貴な香りと濃厚で奥深い旨味が特徴。和クレープの中に、この特別な抹茶をふんだんに取り入れたスイーツは、舌の上で広がる和の風味とクリームの絶妙なハーモニーをお楽しみいただけます。



抹茶以外にも、芋をコンセプトにした“蜜芋”のクレープ、掛川抹茶を使った“掛川抹茶ラテ”などが楽しめます。

五代目職人が手がける加賀水引の美しさ

[一番人気] 掛川抹茶ブリュレ[心斎橋店限定] 掛川抹茶ティラミス蜜芋掛川抹茶ラテあんこバター（プレーン生地）あんこバター（抹茶生地）シュガーバター（プレーン生地）掛川抹茶シュガーバター（抹茶生地）濃い掛川抹茶ラテ

「たばねのし」のもう一つの特徴は、その繊細な包装です。クレープを包む包装紙には、石川県が誇る加賀水引が飾られています。五代目職人である津田六佑さんがひとつひとつ丁寧に手作りした水引は、伝統の技を現代に生かし、和の美しさを視覚でも感じていただけます。贈り物としても喜ばれる、その美しい包装も「たばねのし」の魅力の一部です。

五代目職人である津田六佑さんがひとつひとつ丁寧に手作りした水引

大阪のお客様にもぜひ、伝統的な和の中に現代の要素を取り入れた茶室『浅草茶屋たばねのし』

下町情緒溢れる空間でこだわりの和クレープをご堪能くださいませ。

ぜひ皆様のご来店をお待ちしております。

浅草茶屋たばねのし 大阪心斎橋店に関するお問い合わせ先

会社名：株式会社oddo

住所：〒542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋1-6-34

電話番号：06-4400-6726(#)

メールアドレス：info@oddo.info

営業時間：11:00-21:00

Google Map :https://maps.app.goo.gl/whfqKda3JR7EqDxa9Tripadvisor :https://www.tripadvisor.jp/Restaurant_Review-g14127623-d28390189-Reviews-Tabanenoshi_Shinsaibashi-Chuo_Osaka_Osaka_Prefecture_Kinki.htmlinstagram :https://maps.app.goo.gl/whfqKda3JR7EqDxa9