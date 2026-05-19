【 夏季限定 】旬を極め、技を尽くす――。期間限定コース「瑞宴」が、夏を楽しむ一皿へ。和牛テール×トロピカルトマト、金あぐー豚など、旬と技が響き合う夏だけのコースに！

積水ハウス梅田オペレーション株式会社梅田スカイビル 中国料理 燦宮 ＜ ランチ & ディナーコース ／ 瑞宴イメージ ＞

中国料理 燦宮

旬の食材と本格中華の技を融合させた、季節感あふれる期間限定コース。

中国料理 燦宮 夏季限定コース＜瑞宴＞ 前菜四種盛り合わせ（イメージ）

コースは、趣向を凝らした前菜四種盛り合わせからスタート。

中国料理 燦宮 夏季限定コース＜瑞宴＞ 和牛テールとトロピカルトマトの酸辣湯（イメージ）

続いて、和牛テールの濃厚な旨みとトロピカルトマトの爽やかな酸味が調和した酸辣湯が、暑い季節に心地よい余韻をもたらします。さらに、季節野菜と蛸のXO醤炒めをはじめ、香ばしく焼き上げる北京ダック、真穴子と茄子の黒酢仕立てなど、軽やかさと深みを兼ね備えた料理が続きます。

中国料理 燦宮 夏季限定コース＜瑞宴＞ 季節野菜と蛸のXO醤炒め（イメージ）中国料理 燦宮 夏季限定コース＜瑞宴＞ 北京ダック（イメージ）中国料理 燦宮 夏季限定コース＜瑞宴＞ 真穴子と茄子の黒酢（イメージ）

メインには、沖縄ブランド豚「金あぐー豚」を使用した塩角煮を腐乳ソースでご提供。コクと旨みの重なりが際立つ一皿に仕上げました。

中国料理 燦宮 夏季限定コース＜瑞宴＞ 沖縄県産 金あぐー豚の塩角煮 腐乳ソース（イメージ）

締めには渡り蟹の旨みを凝縮した炒飯、デザートまで、夏の味覚を余すことなくご堪能いただけます。

大阪・梅田の高層階から望む絶景とともに味わう本格中国料理は、接待や会食、記念日、デートなど特別なひとときに最適。この夏だけの限定コースを、ぜひこの機会にお楽しみください。

夏季限定 ／ ランチ＆ディナーコース ＜ 瑞 宴 - Zuien - ＞

MENU

●前菜四種盛り合わせ

●和牛テールとトロピカルトマトの酸辣湯

●季節野菜と蛸のXO醤炒め

●北京ダック

●真穴子と茄子の黒酢

●沖縄県産 金あぐー豚の塩角煮 腐乳ソース

●渡り蟹の炒飯

●デザート

価格／10,000円（お1人様／税込）

販売期間／2026年6月１日(月) ～ 8月31日(月)

ランチタイム＜瑞 宴＞ご予約はコチラ :https://res-reserve.com/restaurants/sangu/plans/0659cf8e-6b21-43d5-8645-c643e209bb23ディナータイム＜瑞 宴＞ご予約はコチラ :https://res-reserve.com/restaurants/sangu/plans/b0d0e34d-245a-4111-a207-07b5436d5353

※コース料理のご注文は、２名様より承ります。

※写真はイメージです。仕入れ状況などにより、内容の一部を変更させていただく場合がございます。

※食材によるアレルギーをお持ちのお客様は、ご遠慮なくスタッフまでお申し付けください。

中国料理 燦宮イメージ

中国料理 燦宮

「中国料理 燦宮」コースイメージ

伝統と革新が織りなすNeoclassicな広東料理。

中国料理の伝統技法を受け継ぎ守りつつも、独自の解釈を加えたオリジナルなお料理の数々。

ふかひれをはじめ、伊勢海老や干し鮑など厳選素材の持ち味を活かした

海鮮料理を中心に展開される多彩なメニューはアラカルトからフルコースに至るまで、どれもこれも贅を尽くしたものばかり。

特別な一日のための個室やムードたっぷりのダイニングなど、目的に応じて思い思いの時間が過ごせる空間をご提供します。

〈 営業時間 〉

ランチ／月～金 11:30～15:00（L.O.14:00） 土・日・祝11:00～15:30（L.O.14:30）

ディナー／17:00～22:00（L.O.21:00）

中国料理 燦宮 ／ 窓側席（イメージ）中国料理 燦宮 ／ 個室（イメージ）中国料理 燦宮 ／ 特別室（イメージ）

中国料理 燦宮公式HPはコチラ :https://www.skybldg.co.jp/cafeshop/sangu/メニュー詳細・ご予約はコチラ :https://res-reserve.com/restaurants/sangu

梅田スカイビル

梅田スカイビル

都会と自然が共生し、四季折々の風景に出合えるランドスケープの中にそびえたつ梅田スカイビルは、2008年、サグラダ・ファミリアやパルテノン神殿など歴史的建造物と並び、世界の建築トップ20にランクイン。

英紙『THE TIMES』に掲載されたことから海外でも話題に。

梅田スカイビル「空中庭園展望台」

梅田スカイビル「空中庭園展望台」

地上173ｍ、風を感じられる開放的な空中庭園展望台からは360度のダイナミックな景色を望むことができ、明石海峡大橋に沈む夕陽や煌めく高層ビル群の夜景など、時間帯ごとに異なる情景が楽しめるのも魅力です。

梅田スカイビル 空中庭園展望台 ／ 空中エスカレーター

梅田スカイビル 空中庭園展望台 ／ 空中エスカレーター（イメージ）

梅田スカイビル「空中庭園展望台」より望む夕景

前日までの購入がお得！展望台チケット購入 :https://www.asoview.com/channel/tickets/J1uJNuIbLa/?utm_source=ticket_direct

梅田スカイビル 公式ＨＰ :https://www.skybldg.co.jp/