地雷系の新アイテム！絶対盛れる『地雷系猫面』を老舗お祭り問屋のキッシーズ株式会社が新発売！

キッシーズ株式会社

1946年創業の老舗縁日問屋・キッシーズ株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：岸 則孝）は、従来のお祭りお面のイメージを覆す、新感覚デザインのお面『縁日ノ猫面 地雷系『を2026年5月18日（月）に発売いたします。

■地雷系猫面とは？

地雷系メイクと鉄壁前髪で盛れる！地雷系猫面

黒×ピンクのカラーリングに、フリル・リボン・“病みかわいい”世界観を掛け合わせた「地雷系」は、SNS世代の女の子たちの間で人気を集めるファッションスタイルです。

今回発売する『縁日ノ猫面 地雷系』は、そんな地雷系の世界観を、お祭りの定番である猫面に落とし込んだ新感覚アイテム。

地雷系メイクの特徴である涙袋や、タレ目を演出するオーバーアイライン・地雷ラインを取り入れ、“盛れる猫面”に仕上げました。

地雷系の鉄板スタイルでもあるツインテールは、長いピンクのリボンで再現。ぱっつんの“鉄壁前髪”にはピンクのインナーカラーを取り入れ、ハート型の小さな鼻など、細部まで“かわいい”を詰め込みました。

身につけるだけで地雷系気分を楽しめるだけでなく、普段の地雷系ファッションを崩すことなくお祭りコーデを楽しめる、SNS時代の新しいお面です。

■売場を盛り上げる、“SNS時代のお面”

長いピンクのリボンを取り入れた斬新なスタイル

『縁日ノ猫面 地雷系』は、伝統的な“和”のモチーフだけでなく、現代の日本カルチャーを取り入れることで、まさに時代を映したお面です。

若者にとって、自分の好きなファッションや世界観に近いデザインのお面だからこそ、“自分ごと”として親しみやすく、「思わず写真を撮りたくなる」「SNSでシェアしたくなる」アイテムとなっています。

思わず二度見してしまう独特な存在感で、売場に並べるだけでも視線を集め、縁日やイベント会場を盛り上げます。

夏祭りや縁日はもちろん、ハロウィンの仮装、イベント景品、さらには最新の日本カルチャーを感じられるインバウンド向けのお土産など、幅広いシーンでご活用いただけます。

■定番の猫面シリーズも展開中！

キッシーズ株式会社では、これまでもさまざまな猫面を企画・販売してまいりました。

2023年には、“推し活×お祭り”をテーマにした『推祭（おまつり）』シリーズとして、推し色や好きな色を選べる全9色展開の猫面を発売。さらに、手に持つのにぴったりな大サイズとぬいぐるみ用の小サイズを展開することで、“推しぬい”と一緒にお祭りを楽しめる新しい遊び方を提案しました。

お面としては前代未聞の9色展開。推し活に大活躍！猫面【小】はぬいぐるみにぴったりのサイズ！

また、ギャル・やりらふぃー系カルチャーを取り入れた『AGEHA』『タイガーアンドドラゴン』などの個性派デザインも展開。従来のお面のイメージにとらわれないデザイン性で、子どもから大人まで人気を集めています。

縁日ノ猫面『AGEHA』『タイガーアンドドラゴン』

キッシーズ株式会社は、今後も伝統的なお祭り文化を大切にしながら、現代のカルチャーや若年層のトレンドを取り入れた、新しいお祭りあそびを提案してまいります。

■お面のことならキッシーズにお任せください！

キッシーズは創業以来80年以上にわたり、キャラクターお面を中心としたお面の卸販売を行ってまいりました。国内問屋としては、取り扱いアイテム数・在庫量ともに日本最大級を誇り、日本全国の縁日におけるお面販売を支えています。

近年では、狐面・般若面・猫面などのノンキャラクターお面にも注力し、インバウンド向け販売や海外輸出も積極的に行っております。さらに、海外提携工場と連携したオリジナルお面の制作など、OEM受注にも対応しています。

また、縁日におけるお面販売の歴史や文化についての情報発信も行っております。

情報サイト：縁日のお面販売の歴史と今(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000020.000080338.html)

■ ご購入について

下記のショッピングサイトおよび実店舗にて卸販売を行っております。

また、全国のお祭り屋台でもご購入いただけます。

お祭り問屋の岸ゴム 楽天店(https://www.rakuten.co.jp/kishi-gum/)

お祭り問屋の岸ゴム Yahoo店(https://shopping.geocities.jp/kishi-gum/)

おうち縁日 by キッシーズ(https://ouchi-ennichi.jp)

会員制卸仕入れサイト「eホールセール」(https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_index.cgi?)

キッシーズパーティーストア（名古屋実店舗）(https://kishis.co.jp/new.store.html)

■ キッシーズ株式会社について

「人を幸せな気持ちにすること、それが私たちの仕事です。」を企業理念に、縁日玩具、バルーン、パーティーグッズを中心に輸入・卸販売を展開。

常に新しいアイデアに挑戦し、業界のリーディングカンパニーとして流通をリードしています。

所在地：〒451-0042 愛知県名古屋市西区那古野2-7-17

TEL：052-563-4681

コーポレートサイト：https://www.kishis.co.jp

公式X（旧Twitter）：https://x.com/kishisparty

公式Instagram：https://www.instagram.com/kishis1946