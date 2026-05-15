【新刊発売】図解特集は「回る部品のテクノロジー」。　　『MOTOR FAN illustrated Vol.236』5月15日発売！

株式会社 三栄

モーターファン別冊 モーターファン・イラストレーテッド vol.236

～回る部品のテクノロジー～

発売日：2026年5月15日

定価：2,100円（本体価格：1,909円）

JANコード：9784779654480

https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g505448/

株式会社三栄（本社所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：鈴木賢志）は、2026年5月15日より自動車の技術を写真と図解で詳解する『モーターファン・イラストレーテッド vol.236』を発売いたします。

「テクノロジーがわかると、クルマはもっと面白い」をコンセプトに、技術的な視点で自動車業界を分析する月刊誌モーターファン・イラストレーテッド。最新号となるvol.236の巻頭特集は「回る部品のテクノロジー」です。

人類が地球上でモノづくりを始めてから、そしてクルマをはじめとしたモビリティにも使われ続けている部品、ベアリング。特にクルマやバイクを走らせるうえで絶対欠かすことのできないパーツですが、近年世界的に進みつつある電動化を中心に、ベアリングそのものや開発現場にも進化の波が押し寄せています。今号では、「回るパーツ」に求められる基礎的知識を振り返りつつ、ベアリングやオイルシールなどの最新事例を展開。そのほかにも、回る部品の仲間として、バランスドエンジンと6MTを組み合わせたSUBARU WRX STI Sport#のテクノロジーや、日本のベアリングメーカーが展開するカスタマー向けホビー活動など、幅広い目線で回る部品について紹介していきます。

そのほかにも、DENSOのワイヤレス給電や、SUBARUの全日本ラリー選手権用のニューマシン「Boxer Rally spec.Z」の詳報もお届けします。

（三栄公式ウェブ：https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g505448/(https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g505448/)）

原動機はエンジンであってもモーターであっても、クルマは回転するパーツから生み出された動力で走ります。路面に駆動力を伝えるタイヤを支えるハブベアリングなど、クルマには無数の回転部品で構成されていますが、ベアリングを中心に、日々抵抗を抑えるための進化や改良のほかに、電動モーターの登場で、エンジンとはまた異なる対策が必要になっています。最新号の特集の主役はまさに「回る部品」にまつわる、テクノロジーに迫っていきます。

どこかから取り出した駆動エネルギーを回転エネルギーとして取り出して、ドライブシャフトを介してタイヤを回す、というように、クルマには多くの「回る部品」が機械のなかに組み込まれています。それらがひとつでも不具合があると、クルマは正しく走ることができなくなることから、回転部品には設計・構造のうえでいくつものルールがあります。回る部品について、基礎知識から振り返ります。

エンジンよりも一桁以上も高い回転数で回る駆動用モーターの登場によって、ベアリングに求められる役割、技術的要件も大きく変化しています。なかでも、ベアリング内部の電流が通過してスパークすることで起きる「電食」の対策は今後、電動車に組みこむベアリングとしては対策しなければならない課題となっています。次世代のベアリングに使われる技術とはどんなものか？ 世界的なベアリング大手サプライヤー、シェフラーの事例を見ていきます。

4月24日～5月3日に、中国で北京北京国際汽車展覧会が開催されました。 史上最大級のモーターショーとなるこのイベントには、モビリティに関わる多種多様の企業が名を連ねていました。AI、自動運転、超急速充電、電動SUV、BEV、そしてプラグインハイブリッドを作り出すメーカーまで、まさに群雄割拠という言葉が似合うほどの様相を呈していました。このイベントの様子を、Motor Fan.jp統括編集長自ら赴き、レポートしました。

自動車業界は「100年の一度の変革期」を迎えたと言われて久しく、ダイムラーが当時提唱した“CASE”という言葉は業界内でも普通に取り交わされる単語となりました。電動化もこのCASEのなかに含まれている要素です。一方で、現実は政治が思い描いていた理想ほど華やかな進歩ではなく、ゆっくりとした足取りで、技術は日々進歩してきました。では、実際に技術開発を担っている側はどのように考え、どう未来を見据えているのか？ 世界的なエンジニアリング・サービス・プロバイダーであるAVLの副社長にインタビューを行ないました。

子どもも大人も楽しめる、一年に一度、そして1日限りのクルマ好きの祭典「シン・モーターファンフェスタ」が4月19日、富士スピードウェイにて開催されました。モーターファンフェスタは今年で開催10周年を迎えましたが、より多くの人に楽しんでもらえるようなコンテンツを多数用意し、パワーアップ。MFi編集部も、ここでしか聞けないスペシャルトークセッションを企画しました。その時のイベントの模様を、あの日の熱量のままにリポート形式でお届けします。

★CONTENTS

005mf eye日産が新たな長期ビジョンを発表 AIを活かしてモビリティに知能を授ける

007mf eye神戸製鋼所とマツダが共同開発した技術が溶接学会「田中亀久人賞」を受賞

009BEVだからこそ魅せられる走りを。フォーミュラE、新型マシン“GEN4”を公開

010短期連載 マツダがS耐で鍛える技術 vol.2

ライバルを見据えハードの限界に挑んだ開発

014 Event Report

北京国際汽車展覧会 中国自動車産業は荒野を目指す

020Special Report

ウーブンシティだからできること 実験都市で磨かれる、インフラ協調型の自動運転

024Excludive Interview

EPSが考えるいまの世界に必要な技術

脱化石燃料とハイブリッド化でICEは現役にとどまるべきだ

028New Car Report

ホンダSuper-ONEメカニズム解説&プロトタイプ試乗記

Funを追求したコンパクトBEVが登場

032

図解特集：回る部品のテクノロジー

電動化が進んでもベアリングや軸受お重要性は変わらない

034Chapter 1 基礎解説 BASICS 01

［全体のルール］「滑らかに走らせる」ための回転部品に必須のルール

036BASICS 02

［エンジン内部の回転系部品］「回るパーツ」は調和が命

038BASICS 03

［精度の高い回転部品を造る］人手を介さず自動で素早く安価に

042

［モーターを支えるベアリング技術］超高回転化の背景で起きていること

046Chapter 2 最新事例

［NTNが進める開発体制への機械学習の導入］

AIを活用して設計をさらに効率化

050 ［「回る軸の潤滑」を護る、NOKの「しなやかな防護壁」］

オイルを逃さず異物は入れない

054［シェフラーが提示する次世代ベアリング技術］

電動化時代の核心へ

056［走る楽しさを提供するバランスドエンジンと6MT］

SUBARU WRX STI Sport#の高精度な回転部品

060［日本最大のベアリングメーカーNSKが展開するホビー向け活動］

次世代の若者にもベアリングの奥深さを

Column

062 車軸用軸受とカルダン継手にみる鉄道車両の回転部品

064 人とくるまのテクノロジー展2026 YOKOHAMAプレビュー

モビリティの変化を体感せよ！

072BirdView 自動車鳥瞰図 牧野茂雄

074RACING CAR エンジニアの流儀 LAP 97 永嶋 勉

076変態内燃機関列伝 第十七回 渡邉 生

078ニューカー二番搾りby 福野礼一郎 第157回 アルファロメオ・ジュニア

082Special Report

DENSO 走行中ワイヤレス給電を開発中！

086Special Report

SUBARUが全日本ラリー選手権にBoxer Rally spec.Zを投入

088Special Report

シン・モーターファンフェスタ

096次号予告

モーターファン別冊 モーターファン・イラストレーテッド vol.236

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■株式会社三栄について

三栄は70年以上の歴史の中で自動車、レース関連の雑誌を中心に刊行を続け、その活動のなかで蓄えられた様々なリソースや業界内外との多様なネットワーク、専門性の高い知識とアーカイブを武器に、スポーツ、ファッション、アウトドアなど様々なジャンルに裾野を広げてきました。雑誌やイベント等を通じて、ブランド力を高め、ウェブや映像でもコンテンツを大きく展開しています。



代表取締役：鈴木賢志

創業：昭和22年10月

設立：昭和27年9月17日

資本金：9,800万円

従業員：141名



〒163-1126

東京都新宿区西新宿6-22-1

新宿スクエアタワー26Ｆ



三栄公式ウェブ：https://san-ei-corp.co.jp/





2026年5月15日

株式会社三栄