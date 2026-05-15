【GUCCI】グッチ ジャルディーノ、SAKE HUNDREDとの共働によるスパークリング日本酒「密花｜MIKKA」を限定発表。

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株式会社ケリングジャパン


グッチ ジャルディーノは、スパークリング日本酒「密花｜MIKKA」を発表いたします。


「密花｜ MIKKA」は、卓越した職人技と無限のイマジネーションから生まれた至高の日本酒。


共通のビジョンから誕生したこの特別な一滴は、日本の伝統的な醸造技術を讃え、一滴の黄金の中にその情熱を閉じ込めた特別な一本です。



原料の一部には、SAKE HUNDREDの15年氷温熟成ヴィンテージ「礼比｜RAIHI」を使用。群馬の永井酒造にて、伝統的な瓶内二次発酵と、熟成酒と新酒のブレンドという緻密なプロセスを経て生まれた「密花｜ MIKKA」は、多層的な感銘をもたらす感覚的な物語を描き出します。その味わいは、バターを思わせる甘やかなアロマに、ハーバルなトーンやシルクのように滑らかな泡立ちが特徴です。熟した果実の甘味と旨味が、洗練された酸味と口の中で美しく調和し、構造的な気品とともに、優雅で心地よい余韻を永く残します。



グッチ ジャルディーノおよびグッチ オステリア トウキョウが提供する食の哲学を、ご自宅や洗練されたギフトとして、レストランの枠を超えてお楽しみいただける特別な一献です。


2店舗のみで展開される、世界合計100本の限定販売。価格は198,000円（税込）です。


概要


商品名： SAKE HUNDRED 「密花｜ MIKKA」


製造者： 永井酒造（群馬）


原料米： 山田錦、雪ほたか、国産米


内容量： 720ml


価格： 198,000円（税込）


発売日： 2026年6月3日（水）


販売店舗： グッチ ジャルディーノ / グッチ オステリア ダ マッシモ ボットゥーラ トウキョウ


※なくなり次第終了となります。


取扱店舗


Gucci Giardino


グッチ ジャルディーノ


大阪府大阪市北区梅田2-2－22 ハービスPLAZA ENT


https://www.gucciosteria.com/ja/osaka-garden/


06-6343-0080



Gucci Osteria da Massimo Bottura Tokyo


グッチオステリアダ マッシモ ボットゥーラトウキョウ


東京都中央区銀座6-6-12 グッチ並木 4F


www.gucciosteria.com/ja/tokyo


03-6264-6606


GUCCI GIARDINO


グッチ ジャルディーノは、イタリアのライフスタイルを独自に解釈し、グッチの美学とクリエイティブなビジョンをミクソロジーの世界へと反映させた、メゾンを象徴するカクテルバー・コンセプトです。フィレンツェの歴史的なシニョーリア広場に誕生し、その後大阪へと展開したグッチ ジャルディーノは、革新的なカクテル技術と厳選されたフードを提供。グッチを象徴するデザインコードに現地の文化を融合させ、交流とデザイン、文化的対話を祝福するダイナミックな空間を創出しています。また、各地の特性を活かしながら体験型ラグジュアリーへのコミットメントを示し、メゾンの伝統を現代的に表現しながら、繋がりや発見を促す上質なひとときを提供します。


GUCCI


1921年、フィレンツェで創設されたグッチは、世界のラグジュアリーファッションを牽引するブランドのひとつです。


社長兼CEOフランチェスカ・ベレッティーニと、アーティスティック・ディレクター デムナのリーダーシップのもと、クリエイティビティ、イタリアのクラフツマンシップ、そしてイノベーションを称えながら、ラグジュアリーとファッションの再定義への歩みを続けています。グッチは、ファッション、レザーグッズ、ジュエリー、アイウェア、ビューティの名だたるブランドを擁するグローバル・ラグジュアリー・グループであるケリングに属しています。


詳しくは、www.gucci.comをご覧ください。


SAKE HUNDRED


SAKE HUNDREDは、世界中の人々の『心を満たし、人生を彩る』ことをパーパスに掲げ、比類なき価値を提供する日本酒ブランドです。最高峰のグローバルブランドとして、味覚だけでなく、お客様の心の充足に貢献し、人と人との豊かな関係を築いていきます。最上の体験によってもたらされる、身体的・精神的・社会的な満足、そのすべてが、SAKE HUNDREDのお届けする価値です。