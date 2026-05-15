【GUCCI】グッチ ジャルディーノ、SAKE HUNDREDとの共働によるスパークリング日本酒「密花｜MIKKA」を限定発表。

株式会社ケリングジャパン

グッチ ジャルディーノは、スパークリング日本酒「密花｜MIKKA」を発表いたします。

「密花｜ MIKKA」は、卓越した職人技と無限のイマジネーションから生まれた至高の日本酒。

共通のビジョンから誕生したこの特別な一滴は、日本の伝統的な醸造技術を讃え、一滴の黄金の中にその情熱を閉じ込めた特別な一本です。

原料の一部には、SAKE HUNDREDの15年氷温熟成ヴィンテージ「礼比｜RAIHI」を使用。群馬の永井酒造にて、伝統的な瓶内二次発酵と、熟成酒と新酒のブレンドという緻密なプロセスを経て生まれた「密花｜ MIKKA」は、多層的な感銘をもたらす感覚的な物語を描き出します。その味わいは、バターを思わせる甘やかなアロマに、ハーバルなトーンやシルクのように滑らかな泡立ちが特徴です。熟した果実の甘味と旨味が、洗練された酸味と口の中で美しく調和し、構造的な気品とともに、優雅で心地よい余韻を永く残します。

グッチ ジャルディーノおよびグッチ オステリア トウキョウが提供する食の哲学を、ご自宅や洗練されたギフトとして、レストランの枠を超えてお楽しみいただける特別な一献です。

2店舗のみで展開される、世界合計100本の限定販売。価格は198,000円（税込）です。

概要

商品名： SAKE HUNDRED 「密花｜ MIKKA」

製造者： 永井酒造（群馬）

原料米： 山田錦、雪ほたか、国産米

内容量： 720ml

価格： 198,000円（税込）

発売日： 2026年6月3日（水）

販売店舗： グッチ ジャルディーノ / グッチ オステリア ダ マッシモ ボットゥーラ トウキョウ

※なくなり次第終了となります。

取扱店舗

Gucci Giardino

グッチ ジャルディーノ

大阪府大阪市北区梅田2-2－22 ハービスPLAZA ENT

https://www.gucciosteria.com/ja/osaka-garden/

06-6343-0080

Gucci Osteria da Massimo Bottura Tokyo

グッチオステリアダ マッシモ ボットゥーラトウキョウ

東京都中央区銀座6-6-12 グッチ並木 4F

www.gucciosteria.com/ja/tokyo

03-6264-6606

GUCCI GIARDINO

グッチ ジャルディーノは、イタリアのライフスタイルを独自に解釈し、グッチの美学とクリエイティブなビジョンをミクソロジーの世界へと反映させた、メゾンを象徴するカクテルバー・コンセプトです。フィレンツェの歴史的なシニョーリア広場に誕生し、その後大阪へと展開したグッチ ジャルディーノは、革新的なカクテル技術と厳選されたフードを提供。グッチを象徴するデザインコードに現地の文化を融合させ、交流とデザイン、文化的対話を祝福するダイナミックな空間を創出しています。また、各地の特性を活かしながら体験型ラグジュアリーへのコミットメントを示し、メゾンの伝統を現代的に表現しながら、繋がりや発見を促す上質なひとときを提供します。

GUCCI

1921年、フィレンツェで創設されたグッチは、世界のラグジュアリーファッションを牽引するブランドのひとつです。

社長兼CEOフランチェスカ・ベレッティーニと、アーティスティック・ディレクター デムナのリーダーシップのもと、クリエイティビティ、イタリアのクラフツマンシップ、そしてイノベーションを称えながら、ラグジュアリーとファッションの再定義への歩みを続けています。グッチは、ファッション、レザーグッズ、ジュエリー、アイウェア、ビューティの名だたるブランドを擁するグローバル・ラグジュアリー・グループであるケリングに属しています。

詳しくは、www.gucci.comをご覧ください。

SAKE HUNDRED

SAKE HUNDREDは、世界中の人々の『心を満たし、人生を彩る』ことをパーパスに掲げ、比類なき価値を提供する日本酒ブランドです。最高峰のグローバルブランドとして、味覚だけでなく、お客様の心の充足に貢献し、人と人との豊かな関係を築いていきます。最上の体験によってもたらされる、身体的・精神的・社会的な満足、そのすべてが、SAKE HUNDREDのお届けする価値です。