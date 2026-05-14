Qoo10専門の運用代行サービスを提供するLimelight株式会社、事業拡大に伴い本社オフィスを移転

Limelight株式会社

Limelight株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：井上 航輔）は、事業拡大に伴う人員増強および組織強化の一環として、本社オフィスを移転したことをお知らせいたします。

今回の移転は、Qoo10市場へのさらなるコミットメントを示すものであり、新オフィスはQoo10を運営するeBay Japan合同会社のオフィス至近に位置しています。Qoo10市場における変化スピードが加速する中、より迅速な情報共有・施策連携・市場対応を実現する運営基盤を構築し、クライアント企業様に対して、より高品質な支援提供を実現してまいります。

Qoo10は、会員数2,650万以上を擁するオンライン総合ECモールで、10～30代を中心とした若年層ユーザーが多く、女性ユーザーが全体の約80％を占めています。特にビューティー・コスメやレディースファッションをはじめとしたZ世代向けカテゴリーで存在感を高めており、流通総額は毎年二桁成長を続ける急成長モールです。

Limelight株式会社は、このような成長市場において、Qoo10立ち上げから売上拡大フェーズまでを専門的に支援するパートナーとして、累計100ブランド以上のQoo10売上拡大を支援してまいりました。

商品ページ改善、広告運用、メガ割施策設計、インフルエンサーマーケティング支援などを通じて、Qoo10における売上最大化を総合的に支援しています。

また、Qoo10特化型インフルエンサー事務所「Limecast（ライムキャスト）」の展開を通じて、SNS施策から購買導線設計、効果検証までを一気通貫で支援できる体制を構築しています。

【新オフィス概要】

【新住所】

〒107-0052

東京都港区赤坂4-8-20 THE BLOOM AKASAKA 704号室

【業務開始日】

2026年5月1日

【移転の背景】

近年、Qoo10市場は「メガ割」をはじめとする大型セールイベントを中心に成長を続けており、EC事業者様からの運用支援ニーズも急速に拡大しています。こうした市場環境を踏まえ、Limelight株式会社では、より高品質かつスピーディーな支援を実現するため、今回のオフィス移転を決定いたしました。

本移転により、モール市場の最新動向を迅速に把握するとともに、eBay Japan合同会社との物理的距離が近くなることで、密なコミュニケーションや情報連携が可能となります。これにより、Qoo10内の施策・トレンド変化への迅速な対応や、クライアント企業様への提案精度・支援品質のさらなる向上につなげてまいります。

また、これまでの支援実績拡大に伴い、クライアント数およびプロジェクト規模も継続的に拡大しており、より高度かつ専門的なニーズに対応するため、組織づくりおよびオフィス環境の強化を進めています。現在は、Qoo10運用コンサルタント、EC広告運用、クリエイティブ制作、データ分析、インフルエンサーマーケティングなど、各領域で採用を強化しており、専門性を持つメンバーの増員を進めています。

特にQoo10市場では、モール内広告運用、セールイベント対応、商品ページ改善、SNS・インフルエンサー施策など、多岐にわたる施策を高速で実行・改善していく体制が求められています。こうしたニーズに対応するため、Limelightでは、運用・広告・制作・マーケティングを横断した支援基盤の構築を進め、クライアント企業様ごとに最適なチーム編成を行える組織づくりを強化しております。

さらに、商品ページ改善、広告運用、インフルエンサー施策、データ分析など支援領域の拡大に伴い、専門人材の採用および組織強化を推進しています。今後の組織拡大を見据え、社内コミュニケーションの活性化やクリエイティブ制作環境の向上にも注力しており、柔軟かつ生産性の高いオフィス環境を整備することで、より強固な支援基盤の構築を目指してまいります。

【代表コメント】

Qoo10市場は年々拡大を続けており、ブランド様から求められる支援内容も、より高度かつ多様化しています。

今回の移転は、単なるオフィス拡張ではなく、Qoo10領域にさらに深くコミットし、より高品質かつスピード感のある支援を実現するための戦略的な取り組みです。

今後もLimelightは、Qoo10運用、広告、インフルエンサー施策、データ活用を横断した総合支援を通じて、ブランド様の持続的な売上成長に貢献してまいります。

Limelight株式会社

代表取締役 井上 航輔

【今後の展望】

今後もLimelightは、Qoo10大学への掲載を契機として、Qoo10運用代行における支援内容をさらに拡張し、「売上最大化」と「運用負荷の削減」を両立できるパートナーを目指してまいります。とりわけ、以下の4つの領域を重点テーマとして取り組みを進めていきます。

■データ・ドリブンな運用の高度化

Qoo10内の検索キーワード、流入経路、購買データ、レビュー情報などを活用し、感覚や経験だけに頼らないデータ・ドリブンな運用体制を強化します。

メガ割をはじめとした大型イベント前後の数値変化を分析し、

- カテゴリ別・価格帯別の売れ筋傾向- 新規・リピートの購買動向- オフラインへの波及効果- 施策別の貢献度（広告・クーポン・ページ改善・インフルエンサーなど）

を可視化することで、売上だけでなく利益やLTVまで見据えたKPI設計と改善サイクルを、クライアント企業とともに構築します。

■Qoo10で“売上に繋がる”インフルエンサーアサインの仕組み化

フォロワー数やエンゲージメントだけではなく、Qoo10上の送客・購買データも踏まえた「売上に繋がるインフルエンサーアサイン」の仕組みづくりを進めます。ジャンル・価格帯・ターゲット層ごとに相性の良いインフルエンサー／クリエイターをデータベース化し、

- メガ割などイベントタイミングに合わせた起用プラン- 商品カテゴリ別のクリエイティブパターンの検証

を行うことで、外部施策とQoo10内施策を連動させた効率的な集客・販促モデルの構築を目指します。

■Qoo10を起点とした商品開発・MD提案

Qoo10上で蓄積される販売データやレビュー、キャンペーン結果を分析し、単なる「運用代行」にとどまらず、商品開発・商品改良・MD（マーチャンダイジング）の検討に活かしていく取り組みを進めます。具体的には、

- Qoo10内で反応の良い成分・仕様・価格帯・セット組みの傾向整理- ターゲット層ごとのニーズや不満点の抽出

などを通じて、「Qoo10でまず売れる商品」を起点に、その後の自社ECや他モール・オフラインにも展開しやすい商品企画のヒントを提供できる体制を目指します。

■韓国・中国コスメを中心とした海外ブランドの日本進出支援

Qoo10のビューティーカテゴリーで存在感を高める韓国・中国コスメブランドに対し、日本市場への本格進出を支援する取り組みを強化します。

- Qoo10上での販売データ・レビューを用いた、日本市場におけるプロダクトフィットの検証- 日本のユーザーインサイトを踏まえた商品構成（容量・価格・セット組みなど）の提案- 日本語の商品ページ・ショップページ制作やキャンペーン設計を通じたローカライズ支援- メガ割などの大型イベントやインフルエンサー施策と連動したプロモーション設計

といった支援を通じて、「まずQoo10で売れる」「Qoo10から日本市場全体で愛されるブランドへと育てる」というステップを、一貫してサポートしてまいります。

これらの取り組みを通じて、Qoo10を主力チャネルとするブランドや、これからQoo10への出店を検討する企業の「最初の一歩」から「次の成長ステージ」まで、一貫して伴走できるQoo10運用パートナーであり続けることを目指してまいります。

【会社概要】

会社名：Limelight株式会社（ライムライト）

代表者：代表取締役 井上 航輔

所在地：東京都港区赤坂4-8-20 THE BLOOM AKASAKA 704号室

事業内容：

Qoo10に特化したEC支援会社として、出店から運用、集客、売上創出までを一気通貫で支援。

・Qoo10出店代行

・Qoo10運用代行・コンサルティング

・Qoo10広告運用代行

・Qoo10特化型インフルエンサー事務所「Limecast」の運営

・Qoo10特化型LINE運用代行・コンサルティング

コーポレートサイト：https://lime-light.co.jp/

【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】

Limelight株式会社 広報担当

メールアドレス：info@lime-light.co.jp

お問い合わせフォーム：https://lime-light.co.jp/contact/

※出典：

・Qoo10大学「【2024年最新】5分でわかる Qoo10出店方法 完全ガイド」（2024年1月10日掲載）

・Qoo10 Beauty Conference「The Frontline of Gen Z Capture - Shaping Your Brand’s Future with Qoo10」（YouTube配信セミナー）