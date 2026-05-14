【JAF愛知】大根をまるごと1本使用した、カクテキづくり体験を開催します！
一般社団法人 日本自動車連盟
さらに、ご自宅でも作れる花ひろば特製キムチの素のお土産付き♪
※作ってお持ち帰りいただけるカクテキは、1組につき約2kgです。
イベント詳細ページ
詳細を見る :
https://jaf.link/kakuteki_2026
体験の様子
体験の様子
約2kgのカクテキは、ボリュームたっぷり！
JAF（一般社団法人 日本自動車連盟）愛知支部（支部長 今枝 実）は、6月27日（土）、観光農園花ひろば（愛知県知多郡南知多町豊丘高見台48）にて、「かんたん！美味しい！カクテキづくり体験」を開催します。
花ひろばで収穫した大根をまるごと1本使って、約2kgのカクテキを作る体験です。たっぷり作れて大満足間違いなし！小さなお子様でも楽しめる内容なので、親子での参加にもおすすめです。完成したカクテキはお持ち帰りいただき、ご家庭でもお楽しみいただけます。
※カクテキ…大根を角切りにして作るキムチの一種
さらに、ご自宅でも作れる花ひろば特製キムチの素のお土産付き♪
【イベント詳細】
■日 時：2026年6月27日（土）
午前の部9：40～11：30 午後の部13：10～15：00
■会 場：観光農園花ひろば（愛知県知多郡南知多町豊丘高見台48）
■参加人数：各回14組（応募多数の場合は抽選）
■応募資格：JAF会員含む1グループ
■参加費用：1組（4名まで）2,750円
※自宅でも作れる！花ひろば特製キムチの素のお土産付き（1組1袋）
※作ってお持ち帰りいただけるカクテキは、1組につき約2kgです。
■申込方法：下記URLおよび二次元コードよりご確認ください。
https://jaf.link/kakuteki_2026
イベント詳細ページ
詳細を見る :
https://jaf.link/kakuteki_2026
■締 切：2026年6月10日（水）23：55
体験の様子
体験の様子
約2kgのカクテキは、ボリュームたっぷり！