いよいよこれがラストチャンス！アクアクララ「25周年キャンペーン」

アクアクララ株式会社

水を通じて“生活”“環境”“健康”の創造を目指すアクアクララ株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：藤井靖之)は、「くらし満たす、たしかなお水」をお届けするために2000年のアクアクララブランドの誕生から、宅配水事業のリーディングカンパニーとしてお水にこだわり続けて25周年を迎えました。日頃の感謝を込めて、2026年5月13日（水）から2026年8月31日（月）まで「25周年キャンペーン第3弾」を開催いたします。

■新規入会キャンペーン

アクアクララに新規ご入会いただくと、もれなくAmazonギフトカード5,000円分をプレゼントいたします。さらに、初回は「設置月のあんしんサポート料＋お水のボトル2本」が無料で、おトクにスタート！

名称： 25周年キャンペーン第3弾

期間： 2026年5月13日（水）～2026年8月31日（月）

キャンペーンサイト： https://www.aquaclara.co.jp/cmp/

※Amazon.co.jpは、本特典のスポンサーではありません。

※本キャンペーンはアクアクララ株式会社による提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。アクアクララ株式会社キャンペーン事務局【0120-331-626】までお願いいたします。

※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com,Inc.またはその関連会社の商標です。

■25周年記念特設サイト

ありがとうの気持ちを込めて、これからもずっと。

特設サイトにてアクアクララの歩みや25周年記念企画をご紹介いたします。ぜひ、ご覧ください。

25周年記念特設サイト： https://www.aquaclara.co.jp/25th/

■新ウォーターサーバー「アクア8（アクアエイト）」新登場！

アクア8（アクアエイト）は、あらゆる空間にフィットするスリムなウォーターサーバーです。誰にでもやさしい操作性に加え、シンプルでありながら細部にこだわったデザインを採用しています。その名前には「無限」や「広がり」といった意味が込められており、次世代を担うウォーターサーバーです。

アクア8（アクアエイト）商品ページ： https://www.aquaclara.co.jp/product/server/8/

アクアクララは、これからもより一層お客様にご満足いただける商品作りを目指し、サービスと品質の向上に努めてまいります。

【アクアクララのご紹介】

全国各地の優良地場企業と契約し、高純度デザインウォーターの製造から販売、宅配に至るまでを一貫して行う事業をフランチャイズ展開。オフィスや家庭向け専用ウォーターサーバーの業界大手となっている。

□所在地：東京都港区港南1-6-31 品川東急ビル4階

□代表取締役社長：藤井靖之

□事業内容：清涼飲料水製造・宅配事業、清涼飲料水宅配フランチャイズ本部事業

https://www.aquaclara.co.jp/