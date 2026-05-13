激変する世界情勢を「外交」で読み解くシリーズ最新刊『地図でスッと頭に入る日本を動かす外交戦略』5／29発売

株式会社昭文社ホールディングス◆日々流れるニュースの裏側を「地図」で解説◆累計発行部数100万部超の大人気シリーズ！

株式会社昭文社ホールディングス（本社：千代田区麹町、代表取締役社長 黒田茂夫、東証コード：9475）とその子会社である株式会社昭文社（本社：同上、代表取締役社長 川村哲也、以下昭文社）は、累計発行部数100万部超の大人気シリーズ「スッと頭に入る」の最新刊として、『地図でスッと頭に入る日本を動かす外交戦略 「力こそが正義」の時代に、日本はどう立ち向かうのか？』 を2026年5月29日より発売することをお知らせいたします。

)) 世界と日本の外交力を地図を使って丸裸に！ ((

＜表紙＞＜代表誌面＞

「力こそが正義」という価値観が世界を席巻し、従来の秩序が崩壊しつつある現代。ロシアによるウクライナ侵攻、中国の威圧的な海洋進出、そして予測不能な動きを見せる第2次トランプ政権…。日々流れるこれら複雑なニュースの裏側には、国家間の緻密な「外交戦略」が隠されています。

外交とは、国の利益と国民の命を守るための「目に見えない戦争」です。本書は、高市政権が舵を取る日本の「インテリジェンス戦略」や、台湾が打ち出す半導体による防衛策「シリコンの盾」など、最新の外交トピックを地図と図解で徹底解剖。単なる情報の羅列ではなく、諸外国がいかなる野心を抱き、日本がどう生き残ろうとしているのか、その「外交力の正体」を直感的に理解できる一冊です。

)) 本書の主な特徴 ((

|| 「ニュースの深層」を外交の視点で読み解く：アメリカによるベネズエラ攻撃への日本の「静観外交」や、中国によるレアアースの輸出規制、そして「パンダ外交」の裏にある思惑など、最新トピックの背景にある戦略を可視化しています。

|| 日本の生き残りを懸けた「新たな外交方針」を解説：安倍外交を継承・進化した「FOIP（自由で開かれたインド太平洋）」の現在地や、新設議論が進む「国家情報局」を中心としたインテリジェンス体制、さらには対米一辺倒からの脱却を目指す「準同盟国」との連携など、日本の次なる一手を示します。

|| 「ソフトパワー」と「経済」を武器にする現代外交：軍事力（ハードパワー）だけでなく、アニメ・マンガが担う「文化外交」や、半導体・科学技術を駆使した戦略、持続可能なルール作りを目指す「漁業外交」まで、現代外交の多彩な切り口を紹介。

|| 150年の歩みを俯瞰する「日本の外交史」：ペリー来航から不平等条約の改正、戦後の国際復帰、そして国際社会から批判を浴びた「札束外交」の教訓まで。今の日本の立ち位置を理解するために不可欠な歴史を、一気に振り返ることができます。

|| 軍事評論家・斎木伸生氏による本格監修：外交史と安全保障の第一人者であり、昨今の軍事情勢にも精通する監修者が、地図と解説の内容を精査。ビジネスマンや学生が備えておくべき「国際教養」の決定版に仕上げました。

)) 主な誌面 ((

)) 誌面構成 ((

＜Part2「パンダ外交」＞＜Part3「インテリジェンス外交」＞＜Part4「マンガ・アニメ外交」＞＜Part5「ドンロー主義」＞

|| Part1：写真で見る外交のキホン・・・◆外交とはなにか？ ◆首脳外交 ◆国際ルール など

|| Part2：ニュースを外交で読み解く・・・◆静観外交 ◆資源外交 ◆パンダ外交 ◆経済制裁 など

|| Feature Article：日本の外交史・・・◆ペリー来航 ◆不平等条約改正 ◆占領下の外交 ◆沖縄返還 ◆プラザ合意 など

|| Part3：政治・安全保障と外交・・・◆アメリカ追従 ◆準同盟国との連携 ◆皇室外交 ◆インテリジェンス外交 など

|| Part4：経済・文化と外交・・・◆トップセールス外交 ◆ODA外交 ◆経済連携外交 ◆マンガ・アニメ外交 など

|| Part5：各国の外交戦略・・・◆ドンロー主義 ◆サミット外交 ◆戦狼外交 ◆半導体外交 ◆反日カード など

)) 監修者プロフィール ((

斎木 伸生（さいき・のぶお）

1960年東京生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業、早稲田大学大学院法学研究科修士課程修了、同博士課程修了。国際条約史論専修。経済学士。法学修士。外交史と安全保障を研究、ソ連・フィンランド関係とフィンランドの安全保障政策が専門。軍事評論家としても活動中。

主な著書に『ドイツ戦車発達史』（光人社）、『フィンランド軍入門』『世界の海戦史』（イカロス出版）、『軍艦の秘密』（PHP研究所）、監修に『地図でスッと頭に入る世界の軍事情勢』（昭文社）などがある。

)) 商品概要 ((

商品名 ：『地図でスッと頭に入る日本を動かす外交戦略 「力こそが正義」の時代に、日本はどう立ち向かうのか？』

体裁・頁数 ：B5変判、本体144頁

発売日 ：2026年5月29日

全国の主要書店、オンラインストアで販売

定価 ：2,200円（本体2,000円＋税10%）

出版社 ：株式会社 昭文社

https://prtimes.jp/a/?f=d7916-804-1d27f4a265551d478177f961d11bc796.pdf