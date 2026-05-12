新規事業「SAGA Woman Work Design Project」第１回スキルアップセミナーを開催します！

公益財団法人佐賀県産業振興機構

＼わたしの“やりたい”を見つけるーキャリアをデザインする最初の一歩／

公益財団法人佐賀県産業振興機構 さが産業ミライ創造ベース（以下「RYO-FU BASE」。）は、佐賀県と連携し、女性の多様なキャリア形成を支援する「SAGA Woman Canvasプロジェクト」の一環として、起業やキャリアアップを目指す女性のチャレンジを後押しする「SAGA Woman Work Design

Project」を展開しています。

本プロジェクトは、女性の多様なキャリア形成を支援する視点と産業振興・スタートアップ支援の視点を融合させ、企業に在籍する中でのキャリアアップと、自ら事業を起こす挑戦の双方を支援し、“やりたい仕事”を実現できる環境づくりを推進するものです。

このたび、本プロジェクトの本格始動にあたり、スキルアップセミナーを開催します。NewsPicks

for WE編集長を務める川口あい氏の等身大の経験や、ビジネスに新たな価値をもたらした女性の挑戦の事例、そして参加者自身の内省を通じて、自分らしいキャリアをデザインする最初の一歩を踏み出すきっかけを目指します。

本セミナーの概要

１ 開催日時

令和８年６月10日（水曜日）18時30分～20時00分

２ 会場

JONAI SQUARE（サガテレビ１階）及びオンライン

３ 参加費

無料

４ プログラム

・18時30分～18時40分 オープニング

・18時40分～19時35分 インプットセッション

＜ゲストスピーカー＞

川口あい氏/ NewsPicks for WE編集長

小学館クリエイティブ、ハフポスト日本版等を経て、NewsPicks Studiosにて新規事業部門を統括。DE&I領域にて働く女性を支援する。NewsPicks for WE編集長を兼任し、女性の働き方や企業のDE&I推進に関するコンテンツを多数のメディアで発言。

＜内容＞

・川口氏が語る自身の経験やキャリア観

・ビジネスにおける女性の行動特性・傾向

・女性の挑戦が事業成長や組織変革に結び付いた事例

・19時35分～19時50分 ワークキャリアの価値観や「やりたい仕事」の言語化

・19時50分～20時00分 クロージング・次回イベント案内

５ 申込方法

以下のWebサイトの応募フォームからお申し込みください

https://forms.cloud.microsoft/e/zqhaaWFYGG

※申込期限：令和８年６月10日（水）正午まで

６ お問い合せ先

「SAGA Woman Work Design Project」運営事務局 有限責任監査法人トーマツ

Email：sagawoman@tohmatsu.co.jp

（参考）本プログラムの概要

佐賀県では若年層の転出が続く中、女性社長比率は全国上位にあるものの全体では約1割にとどまっており、女性の挑戦を一層促進することが求められています。

こうした背景を踏まえ、本プロジェクトでは、女性が自らの可能性を最大限に発揮し、地域や社会に新たな価値をもたらすことで、佐賀県の産業やコミュニティの活性化、さらには若年層の定着・還流につなげ、「佐賀県を、女性が“やりたい仕事”を形にできるフィールドにする」ことを目指し、以下３つの機会を提供します。

交流

多様な女性が出会い、挑戦意欲を喚起する（女性の挑戦を後押しする）交流イベントを開催します

学び

実践スキルの習得や自信を醸成すること目的に、スキルアップセミナー等挑戦につながる学びの機会を提供します

挑戦

「学び」を実践につなげる挑戦プログラム（アワード挑戦支援や共創ワークショップ等）を実施します

今後のイベントやセミナー等の情報は、以下のWebサイトからご確認いただけます。

https://sagawoman-work-design.com

本プレスリリースに関するお問い合わせは、以下までご連絡ください。

担当者：さが産業ミライ創造ベース（RYO-FU BASE） 西村・井原

内 線 3832 直通 0952-25-8822

Email：info@ryofubase.jp