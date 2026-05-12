「名探偵コナン」セガ新作グッズ！かわいいマスコットの第九弾が登場

株式会社セガ フェイブ

株式会社セガ フェイブは、「名探偵コナン」の新作グッズを販売いたします。

最新作の映画でも活躍するキャラクターたちがかわいいマスコットになった、ぷちぬいマスコットの Vol.9 が登場いたします。フープが付いているのでボールチェーンやストラップ等を付けて持ち歩くこともできるアイテムです。ラインナップは全6種。5月12日より各種ECサイトにて予約受付開始いたします。

セガ フェイブでは皆様のご期待に応えるため、今後も「名探偵コナン」の様々なグッズを継続的に展開してまいります。

＜概要＞

◆名称 ：名探偵コナン ぷちぬいマスコットVol.9

◆販売予定時期 ：2026年10月

◆サイズ ：全長約8cm

◆種類 ：全6種（江戸川コナン／萩原千速／横溝重悟／世良真純／松田陣平／萩原研二）

◆価格 ：1個：1,100円／1BOX：6,600円 (税込)

◆主な取扱店 ：ECサイト「カドスト」ほか、アニメ・ホビー系関連ショップ他にて5月12日より予約受付開始。

※各販売サイトでの予約開始にお時間を頂戴する場合ございます。ご了承くださいませ。

◆権利表記 ：(C)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

◆URL ：https://segaplaza.jp/lp/conan/