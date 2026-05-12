「名探偵コナン」セガ新作グッズ！かわいいマスコットの第九弾が登場
株式会社セガ フェイブ
株式会社セガ フェイブは、「名探偵コナン」の新作グッズを販売いたします。
最新作の映画でも活躍するキャラクターたちがかわいいマスコットになった、ぷちぬいマスコットの Vol.9 が登場いたします。フープが付いているのでボールチェーンやストラップ等を付けて持ち歩くこともできるアイテムです。ラインナップは全6種。5月12日より各種ECサイトにて予約受付開始いたします。
セガ フェイブでは皆様のご期待に応えるため、今後も「名探偵コナン」の様々なグッズを継続的に展開してまいります。
＜概要＞
◆名称 ：名探偵コナン ぷちぬいマスコットVol.9
◆販売予定時期 ：2026年10月
◆サイズ ：全長約8cm
◆種類 ：全6種（江戸川コナン／萩原千速／横溝重悟／世良真純／松田陣平／萩原研二）
◆価格 ：1個：1,100円／1BOX：6,600円 (税込)
◆主な取扱店 ：ECサイト「カドスト」ほか、アニメ・ホビー系関連ショップ他にて5月12日より予約受付開始。
※各販売サイトでの予約開始にお時間を頂戴する場合ございます。ご了承くださいませ。
◆権利表記 ：(C)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
◆URL ：https://segaplaza.jp/lp/conan/