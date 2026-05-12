【WWDJAPAN最新号】IPでファッション産業は進化できるか　商機を広げる企業をリポート

株式会社INFASパブリケーションズ

ファッション業界では近年、IP活用が叫ばれています。本来、IPはあらゆる知的活動に付随する広い概念を持つ言葉ですが、ファッションビジネスの文脈では個性的なキャラクターや独創的なグラフィックを最大限に活用し、ブランド価値を高める意味合いで使われることが多いようです。本特集でもこうしたキャラクターやグラフィックのIPを、いち早く経営戦略に取り込んだ企業をリポートします。

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昨年上場して注目を集めるHUMAN MADE（ヒューマンメイド）は、アイコニックな絵柄を武器にグローバル戦略を加速しています。同社のIP戦略を担う鳩山玲人氏の発言は必読です。他にもオリジナルキャラクターが人気のグラニフ、万博でアイドル的人気者になったミャクミャク、30歳前後の大人の女性を虜にする「ナカムラくん」などのナルミヤ・インターナショナルのキャラクターたち、テレビアニメ化が決まったオンワードグループの「しろたん」などのビジネスモデルに迫ります。今回の表紙のである愛らしいVICKの生みの親・VERDYのインタビューも掲載しています。

時計特集の第2弾ではリシュモンの新作を紹介します。「カルティエ（CARTIER）」「ヴァン クリーフ＆アーペル（VAN CLEEF & ARPELS）」「ジャガー・ルクルト（JAEGER LECOULTRE）」「ヴァシュロン・コンスタンタン（VACHERON CONSTANTIN）」など技巧を凝らした高級時計の奥深さが分かります。7年以上続く連載「齊藤孝浩のファッション業界のミカタ」は、残念ながら今回が最終回。この連載で最も反響が大きい「世界アパレル専門店売上高ランキング」の最新版を解説します。

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CONTENTS

FEATURE

・IP×ファッション 世界に広がる商機

FOCUS

・ブルーノ・パブロフスキー＝プレジデント インタビュー “マチュー旋風”で勢いに乗る「シャネル」

・WATCH REPORT 2026 VOL.2 得意技を磨いて多様に進化するリシュモンの時計

SERIES

・OVERSEAS NEWS 米「WWD」の翻訳記事をまとめてお届け！：「ギャップ」の共同創業者が94歳で死去 夫と二人三脚でビジネスを拡大、他

・齊藤孝浩のファッション業界のミカタ：Vol. 85（最終回）世界アパレル専門店売上高ランキング2025 3つのカギは、低価格市場、アスレジャー、トランプ関税

・今週のeye：こじはるのハートリレーション 桜舞い散る春の恒例行事を独占リポート！、他

・アトモス創業者・本明秀文の“ノット”スニーカーライフ：vol.190 スケッチャーズウォッチャーズ

EDITORS’ LETTER

・ファッションでは、軽さは正義 では、時計の世界では？（村上要 ／編集長）

EDITORIAL NOTE

・編集後記 今週の特集お届け隊：IPビジネスが盛り上がるワケ（林芳樹 ／副編集長、鴨井里枝 ／編集部記者）

FASHION&BEAUTY PATROL

・1番長い行列ができていたのは？ ゴールデンウィークの催事「スイーツ＆パン博」に密着

（COVER CREDIT）

ARTWORK：VERDY

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