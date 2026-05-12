日本のシリーズドラマ企画を世界へ─海外ピッチング支援プログラム「Japan Drama First Look: Co-Pro Pitch」始動　5/21にBCWW(韓国)向けプログラムの公募説明会開催

特定非営利活動法人映像産業振興機構（VIPO）

特定非営利活動法人映像産業振興機構（略称：VIPO［ヴィーポ］、理事長：松谷孝征、所在地：東京都中央区）は、総務省令和8年度事業「実写コンテンツの資金調達多様化に関する調査」の一環として、海外の放送・配信事業者との国際共同制作や制作費の資金調達の多様化を図るため、シリーズドラマ企画の海外ピッチング支援プログラム「Japan Drama First Look: Co-Pro Pitch」を開始します。

本プログラムでは、アジアおよびヨーロッパを代表する3つの国際コンテンツマーケットBCWW（韓国）」、「TCCF（台湾）」、「シリーズマニア（フランス）」で日本のシリーズドラマの企画をピッチングする機会を提供するとともに、それに向けたトレーニングを実施します。

つきましては、本プログラムの第一弾となる、韓国・ソウルで開催のアジア最大級の放送・映像コンテンツマーケット「BCWW（Broadcast World Wide）」（2026年9月14日～16日開催）向け企画案の公募説明会を5月21日（木）14時よりオンライン形式にて開催します。

シリーズドラマの日韓共同制作にご興味がある、国内の番組制作会社・放送事業者等のプロデューサー、ディレクターの方等はぜひご参加ください。

シリーズドラマ企画 海外ピッチング支援プログラム（BCWW・韓国）の公募説明会概要

【開催日時】2026年5月21日（木）14:00～15:00

【開催方式】オンライン開催（ZOOM）

【内 容】

・シリーズドラマ企画 海外ピッチング支援プログラム「Japan Drama First Look: Co-Pro Pitch」概要

・「BCWW」向けプログラムの公募スケジュールや提出書類等の説明

・ピッチトレーニングおよび渡航支援について

・質疑応答

【申込締切】2026年5月20日（水）17:00

説明会お申し込みはこちら :https://forms.gle/YRhWKLGf31X7dD826



※本プログラムの最新情報は、 こちらの特設サイト(https://www.vipo.or.jp/project/japandramafirstlook_r8/)にて順次公開します。

【お問い合わせ先】

特定非営利活動法人映像産業振興機構（VIPO）

海外ピッチング支援事務局

Email：pitching@vipo.or.jp

※お問い合わせの際は、件名に「BCWW：説明会問い合わせ」とご明記ください。