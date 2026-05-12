企業の長期成長を阻むジレンマに向きあう、共通言語としての『事業投資ガイドORBITAL』を無料公開

株式会社TR-55

事業創造の伴走支援を提供する株式会社TR-55（本社：東京都渋谷区、代表取締役：広岡 一実、以下TR-55）は、2026年5月8日（金）、企業が長期視点で事業投資を行うための原則とプロセスを整理した『事業投資ガイドORBITAL（オービタル）1.0』を公開しました。

多くの企業が決算発表や中期経営計画で成長戦略を打ち出すこの時期、問われているのは、成長戦略を磨き上げ、動かしていく力です。『ORBITAL』は、自社の事業投資と数々の支援現場から得た洞察をもとに、事業投資が動きにくくなる「構造的問題」を解き明かし、成長戦略を前に進めるための共通言語を提供します。

ORBITAL URL：https://readlink.actibookone.com/content/detail/9e0747a8b42d3d81867e4bce5e693d14

問われる「資本効率」と「成長戦略」のジレンマ

両利きの経営が求められるようになった現在、多くの大手企業が投資家から「資本効率」と「成長戦略」の両立を求められています。しかし、成長戦略を磨き上げ、実際のプロジェクトを動かしていくあらゆる場面で、関係者は「ガバナンスの壁」や「社内調整の複雑さ」に阻まれ思うように進まない場面が少なくありません。

これは個人のスキルの問題ではなく、「既存事業を守る仕組みが、新しい投資を阻害する」という事業投資が内包する構造的なジレンマに起因しています。経営者、経営企画、現場がそれぞれ合理的に動こうとするほど、事業投資は動きにくくなるという現実が存在します。

『ORBITAL』が提唱する、事業投資の原則とプロセス

当社の事業投資伴走支援サービス資料(https://readlink.actibookone.com/content/detail/e6fe3cf89b6c33fc8ef248cf4aaae0ba)より抜粋

本ガイドでは、このジレンマを「克服」や「打倒」するのではなく、そのまま受け止めた上で事業投資を押し進めるための原則とプロセスを整理しています。

担当者コメント

原則- 認識（構造を知る）- - 事業投資が難しい「構造的なジレンマ」を正しく理解する。- 反転（自分ごとにする）- - 構造を客観的に語る段階から、先人からの学びによって大義と志を回復させ、自らの意志で動く「当事者」へと意識を切り替える。- 起動（動き出す）- - ジレンマを受け止めたまま決断を重ね、自らの言葉で語れるようになっていく。プロセス- 事業戦略の基本構造- - 市場・競合・自社の3つの視点を行き来し、ニーズと希少性が重なる一点から成長ストーリーを描く。- 仮説サイクル- - 何がわからないかを明確にし、検証による反証や指摘を受け止めながら、仮説を更新していく。- 役割- - 社長・プロジェクトリード・プログラムリードという3つの役割と、その間に必然的に生じる責任の分離を大義と志で繋ぐ。当社の事業投資伴走支援サービス資料(https://readlink.actibookone.com/content/detail/e6fe3cf89b6c33fc8ef248cf4aaae0ba)より抜粋株式会社TR-55 代表取締役 広岡 一実

事業戦略には、市場における自分たちの成長ストーリーが込められています。すなわち主体性によって導かれるストーリーです。しかし既存事業の制約が依存へと変化する中で、誰しも主体性は削がれていきます。皮肉なことにその構造に気づき主体性を取り戻そうとするほど、リーダーは孤独になり決断の前で多くが立ち止まってしまうのです。

『ORBITAL』は処方箋ではありません。「こうすれば事業投資がうまくいく」とは書いていません。ただ、ジレンマに寄り添い自社の将来のために意思決定を下すリーダーの孤独に寄り添うために作りました。孤独の中で大義を引き受ける一人ひとりの傍らに、『ORBITAL』があれば嬉しく思います。

商社にて豪州化粧品JurliqueとAesopのマーケティングに従事した後、日本初のGPSゴルフナビゲーション事業の立ち上げに参画。その後大手ネット企業にてメディア事業の立上げや、海外スタートアップへの投資、M&Aなどに従事した後、アドイノベーション社に参画。 取締役CFOとして2回の資金調達や全社戦略、およびIPO準備等に従事。2015年4月当社創業。

『ORBITAL』が有効な場面

『ORBITAL』は、以下のような場面に直面したとき、特に役立ちます。

『ORBITAL』の閲覧方法

- 社内で事業投資を行うと決まったが、実際の投資が進まない場合- 作成した事業計画の納得感が薄い場合- これまでの活動を振り返りたいが、上手く振り返れない場合- 社内で両利きの経営の共通言語化がなく、関係者間での会話が成立しない場合- 課題や違和感を上手く言葉で説明できない場合

『ORBITAL』はTR-55の「お役立ち資料サイト」にて無料で公開しています。

以下のURLまたはQRコードからアクセス可能です。

URL：https://readlink.actibookone.com/content/detail/9e0747a8b42d3d81867e4bce5e693d14(https://readlink.actibookone.com/content/detail/9e0747a8b42d3d81867e4bce5e693d14)

無料の勉強会

『ORBITAL』の解説も含めた、事業投資に関する無料の勉強会を毎月開催しています。お一人でのご参加も、関係者の皆様とのご参加も、どちらも歓迎いたします。

勉強会の詳細 : https://peatix.com/group/16537226

会社概要

会社名 ：株式会社TR-55

代表 ：代表取締役 広岡 一実

設立 ：2015年4月

住所 ：東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティW22階

URL ：https://tr-55.com(https://tr-55.com/)

Purpose ：個の主体性と全体の連携によって、新しい価値を共に創ることに貢献する

Values ：問いを形にし、どストレートに進む