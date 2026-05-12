高血圧フォーラム2026で、家庭での血圧管理と心電図記録の重要性を発信

オムロン ヘルスケア株式会社（本社所在地：京都府向日市、代表取締役社長：岡田 歩、以下当社）は、2026年5月16日（土）から17日（日）に開催される「高血圧フォーラム2026（東京都千代田区）」に協賛します。

高血圧フォーラムは、特定非営利活動法人日本高血圧学会が主催する学術集会です。高血圧に関連する知見や臨床研究結果の普及を目的に開催され、会期中は多くの専門職が集まり、高血圧をはじめとする循環器疾患に関する情報交換を行います。今年度の高血圧フォーラムのテーマは、「高血圧を深く、広く、未来へ ― 研究・臨床・テクノロジーの三重奏 ―」です。当社の展示ブースでは、血圧測定中に不規則な脈拍を検知した場合は、本体とスマートフォン健康管理アプリ「OMRON Connect（オムロンコネクト）」で「脈間隔の乱れ」をお知らせする上腕式血圧計や血圧と一緒に心電図を記録できる心電計付き上腕式血圧計など、脳卒中や心不全などの脳・心血管疾患の発症予防や重症化予防に役立つ機器を紹介します。

高血圧は自覚症状が少ないことから放置して重症化してしまうケースも多く、脳卒中や心筋梗塞、心不全といった重篤な疾患の発症リスクを高めます。家庭で継続的に血圧を測定して管理することは、高血圧の早期発見につながるだけでなく、重篤な疾患の予防に役立ちます。

当社は、循環器事業ビジョンとして「脳・心血管疾患の発症ゼロ（ゼロイベント）」を掲げています。その実現に向けて医療従事者および専門家と連携して、家庭での血圧測定の普及や、危険な不整脈である心房細動の早期発見に取り組んでいます。そして、誰もが簡便に血圧測定や心電図を記録できる機器やサービスをグローバルに提供することで世界中の一人ひとりの健康ですこやかな生活に貢献します。

■高血圧フォーラム2026の概要

会長：下澤 達雄（国際医療福祉大学）

会期：2026年5月1６日（土）～17日（日）

会場：TKPガーデンシティ御茶ノ水（東京都千代田区）

公式ホームページ：https://www.jsh-forum-2026.gakkai.co.jp/

■今回ブースで紹介する主な機器

上腕式血圧計 HCR-7728T

＜主な特長＞

・血圧測定中の脈の間隔の一部だけが不規則なときは「不規則脈波」、常に不規則で乱れているときは「脈間隔の乱れあり」と表示してお知らせ

・腕にやさしく使い心地を向上させた腕帯「フィットカフ プラス」

※医療機器認証番号：306AGBZX00091000

URL：https://www.healthcare.omron.co.jp/corp/news/2025/0415.html

HCR-7728T本体

使用イメージ



心電計付き上腕式血圧計 HCR-7800T

＜主な特長＞

・血圧測定と一緒に心電図を記録

・スマートフォンアプリ「OMRON Connect（オムロンコネクト）」で心電図波形を解析。「心房細動の可能性」など6パターンの解析結果をお知らせ

・記録結果を保存、PDF等で結果を出力できる

※本製品は医師や医療関係者の指示により購入できる特定保守管理医療機器です

※医療機器承認番号：30400BZX00028000

URL：https://store.healthcare.omron.co.jp/category/1/HCR_7800T.html



HCR-7800T本体

使用イメージ

アプリ画面イメージ（心房細動の可能性を表示）