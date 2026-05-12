【導入サロン拡大】人気美容室「FILMS」が楽天市場で「TRIII」取り扱い開始

株式会社トリー

人気美容室「FILMS」が運営する楽天市場内ショップにて、ヘアケアブランド「TRIII（トリー）」の取り扱いを開始したことをお知らせいたします。

本取り組みは、先日発表した複数の美容室での導入に続くものであり、「サロンクオリティをセルフケアで」というコンセプトへの支持が広がっていることを示すものです。

【背景｜導入が広がる理由】

近年、自宅でのヘアケアに対する意識が高まり、「美容室帰りの仕上がりを維持したい」というニーズが顕在化しています。

その中で、美容室自らがECを通じて商品を届ける動きが活発化しており、“プロが選ぶ商品”という信頼性が購買の判断基準として重視される傾向にあります。

TRIIIは、プロの仕上がりと自宅での再現性を両立した設計が評価され、美容室からの支持を集めています。

【新規取り扱いショップ】

今回、新たに以下の楽天ショップにてTRIIIの取り扱いを開始いたしました。

FILMSオンラインストア楽天市場店

TRIIIミルクケア

https://item.rakuten.co.jp/filmsonlinestore/compass1777537206/

TRIIIオイルケア

https://item.rakuten.co.jp/filmsonlinestore/compass1777538621/

【取り扱いショップ】

apish mo.no

https://item.rakuten.co.jp/macky/10001000/

https://item.rakuten.co.jp/macky/10001001/

Lond 楽天市場店

https://www.rakuten.co.jp/lond/

sand beauty square

https://item.rakuten.co.jp/sandec/10001173/

https://item.rakuten.co.jp/sandec/10001174/

【TRIIIの価値｜サロン体験を日常へ】

TRIIIは、「サロンでの仕上がりを日常に落とし込む」ことを目的に開発されたヘアケアブランドです。

・うねり・広がりにアプローチする処方設計

・ベタつかず自然なまとまりを実現

・スタイリングの再現性を高めるテクスチャー

“サロン帰りの質感を、自宅で再現できる”プロダクトとして、多くの支持を得ています。

【株式会社トリ― 代表取締役 帆秋辰哉のコメント】

前回の発表以降、有難いことに美容室様からの反響も想定以上にいただいております。

TRIIIは、「サロンクオリティをセルフケアで」というコンセプトのもと、美容室での仕上がりを日常化することを目指しています。

今回の導入を通じて、より多くの方に“プロ品質の自宅ケア”を届けられると考えています。

今後も、サロンとユーザーの距離を縮めるブランドとして展開してまいります。

【会社概要】

会社名：株式会社トリー

代表者：代表取締役 帆秋 辰哉

所在地：〒150-0031

東京都渋谷区桜丘町23番17号 シティーコート桜丘408

問合せ先：info@triii.jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/triii___official/?hl=ja(https://www.instagram.com/triii___official/?hl=ja)