【楽天・Yahoo!限定クーポン配布中】楽天1位常連ブランド『ALTENA』の次世代モデルコンパクト高速製氷機、先行予約限定「3,320円OFFクーポン」を配布！夏本番に間に合う6月下旬にお届け。

三金商事株式会社（MITSUKIN SHOJI Co., Ltd.）

「今年の夏は、氷を買いに走るのをやめませんか？」

累計販売15,000台を突破したライフスタイル家電ブランド「ALTENA（アルティーナ）」より、最新の次世代モデル『クイック＆クリア高速製氷機 ICE-C02』の予約販売を開始いたしました。

予約開始からわずか1週間ですが、既に想定を上回る予約が殺到しております。この大きな反響にお応えし、また、商品お届け（6月下旬予定）までお待ちいただくお客様への感謝を込めて、楽天市場店・Yahoo!ショッピング店限定の「先行予約特別クーポン」配布中。

楽天ランキング常連！累計15,000台突破の信頼と実績

楽天市場 :https://item.rakuten.co.jp/mtkshop/ice-c02/Yahoo!ショッピング :https://store.shopping.yahoo.co.jp/mtkshop/ice-c02.html

ALTENAの製氷機シリーズは、これまで楽天市場をはじめとする主要ECモールで幾度となくランキング1位を獲得してきました。その背景にあるのは、国内メーカーならではの「使いやすさ」と「確かな品質」です。

シリーズ累計販売台数15,000台を突破した今、既存ユーザーの熱い要望をすべて詰め込み、さらなる高みを目指して開発されたのが、この次世代モデル「ALTENA クイック＆クリア高速製氷機／ICE-C02」です。

【楽天・Yahoo!限定】先行予約購入クーポンで12,800円 → 9,480円に！

新商品の発売を記念し、今だけ「超々お得」な予約限定クーポンをご用意しました。

キャンペーン内容： 3,320円OFFクーポン配布

特別価格： 通常12,800円（税込）→ クーポン適用で9,480円（税込）

期間： 2026年5月15日(金) 23:59まで

お届け予定： 6月下旬より順次発送

楽天市場で購入 :https://item.rakuten.co.jp/mtkshop/ice-c02/Yahoo!ショッピングで購入 :https://store.shopping.yahoo.co.jp/mtkshop/ice-c02.html

梅雨が明け、一気に気温が上昇する「夏本番」の直前にお手元へ届くこの次世代モデルを、最もお得に手に入れられる絶好のチャンスです。

暮らしが激変！「次世代モデル」が活躍する3つの具体シーン

「ALTENA クイック＆クリア高速製氷機／ICE-C02」を導入することで、これまでの「氷の悩み」がどのように解決されるのか。具体的な活用シーンをご紹介します。

【朝の5分】家族全員分の水筒準備をノンストレスに

「子供の部活や家族の出勤が重なる朝、冷凍庫の氷が空っぽ……」。そんな時も、最短約5分の「クイックモード」が解決。着替えや朝食の準備をしている間に、標準氷が次々と完成します。忙しい朝の「今すぐ欲しい」に、この次世代モデルは爆速で応えます。

【週末の午後】自宅が「映える」カフェ＆バルに早変わり

友人を招いての女子会やホームパーティーでは「クリア氷モード」が主役です。宝石のように透明な氷は、グラスに入れるだけでドリンクを格段に美しく演出。硬く溶けにくいため、お喋りに夢中になっても飲み物が薄まりません。いつものアイスティーやデトックスウォーターが、まるでカフェのようなクオリティに。

【夜の静寂】1日の終わりに、溶けにくい氷で極上の晩酌

仕事終わりのリラックスタイム。標準モードでストックしておいた氷を使って、お気に入りのウイスキーや焼酎を。ゆっくりと時間をかけて溶けていく透明氷は、お酒本来の風味を損なうことなく、至福のひとときを格上げします。

用途で選べる3つの製氷モード × 3サイズ

本製品は、これまでの製氷機の常識を覆す「スピード」と「質」の両立を実現した次世代モデルです。

クイックモード： 最速約5分。朝の時短や急なアイシングに。

クリア氷モード： 透明度と硬度を重視。おもてなしや晩酌に。

標準モード： 日常のストックや料理など、幅広い用途に。

さらに、クリア氷・標準モードではS・M・Lの3サイズが選択可能。口の狭いボトルからロックグラスまで、あらゆる器にフィットします。

先行モニターいただいた皆様からの声

一足先に体験した皆様からも感動の声が届いています。

「水筒準備のストレスがゼロに！」（30代・女性）

「お弁当を詰めている数分の間に最初の氷ができるので、朝の絶望がなくなりました。6月下旬から本格的に始まる熱中症対策にも大活躍しそうです。」

「友達を呼びたくなる製氷機です」（40代・女性）

「透明氷が自宅で作れるなんて感動です。女子会で出した時、みんなから絶賛されました。おしゃべりしていても氷がなかなか溶けないので、ゆっくり楽しめます。」

洗練された4つのトレンドカラー（マットブラック、ピュアホワイト、クリームベージュ、グレージュ）から、あなたのキッチンにぴったりの1台をお選びください。

製品仕様

マットブラックピュアホワイトクリームベージュグレージュ

ALTENA

クイック＆クリア高速製氷機／ICE-C02

＜カラー＞

マットブラック、ピュアホワイト、クリームベージュ、グレージュ

＜セット内容＞

- 製氷機 本体 ×１台

- アイススコップ

- 氷ケース

- WEB説明書QRコード(保証書付)

楽天市場 :https://item.rakuten.co.jp/mtkshop/ice-c02/Yahoo!ショッピング :https://store.shopping.yahoo.co.jp/mtkshop/ice-c02.html

｜会社概要｜

名称：三金商事株式会社（MITSUKIN SHOJI Co., Ltd.）

設立年： 2011年4月

代表者名： 田中 新一

本社所在地：大分県大分市碩田町3-1-35

https://mitsukin.info/(https://mitsukin.info/)