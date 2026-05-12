AIがMSCI最新評価プロセスを分析。ESG格付け変動を事前シミュレーションする「MSCIスコア予測機能」をリリース

株式会社estoma

株式会社estoma（本社: 東京都千代田区、代表: 伊藤総一郎）は、MSCI社が2026年3月に公開した「ESG Ratings Process」を踏まえ、MSCI ESG評価の変動要因を分析・予測する「MSCIスコア予測機能」を正式にリリースしたことをお知らせいたします。

本リリースにより、企業は評価確定前に自社のスコア変動リスクをシミュレーションし、MSCIが重視する「Data-driven rating actions（データ駆動型アクション）」への戦略的な対応が可能になります。

■ 開発の背景：より動的になったMSCIの評価プロセス

MSCIが2026年3月に発表した最新の格付けプロセスでは、年次レビューに加え、週次でのデータ更新や、3～6ヶ月継続する有意なデータ変化に基づく「データ駆動型アクション（Data-driven rating actions）」が明文化されました 。

これにより、企業は「1年に1度の対応」ではなく、継続的なモニタリングと適時な情報開示が求められるようになっています。estomaはこの変化をいち早く捉え、企業のESG担当者が直面する「評価基準がブラックボックス化している」「評価確定まで結果がわからない」という課題を解決します。

■ アップデートの3つの主要ポイント

- AIによる「MSCIスコア予測」シミュレーター MSCIの最新アルゴリズムに基づき、現在の取り組み状況から将来の格付け（AAA～CCC）を事前に算出します。評価が確定する前に自社の立ち位置を把握し、不足している開示情報を特定することで、戦略的なスコアアップを支援します。- 最新メソドロジー準拠の「AI回答生成 ＋ 簡単取込み」 MSCIが評価対象とする「33の主要課題（Key Issues）」および「150以上の管理指標」に合わせ、AIが最適な回答案を自動生成します。社内の膨大なPDFや資料を一括取り込みするだけで、評価機関が求める精度の高い回答ドラフトを作成可能です。- 「改善ポイントの早期発見」と前回との差分分析 前回評価時からの変更点を自動で抽出。スコア変動の要因となった項目を可視化し、次に注力すべきアクションプランを明確にします。

■ 期待できる導入効果（当社試算）

MSCI対応の主要業務（レビュー・抗弁・エビデンス確認・検証）をAIと統合ワークフローで効率化し、総工数を125時間→30.5時間（75%削減）します。セットアップは5分、エビデンス確認やスコア検証まで一気通貫で短縮し、担当者はスコア改善に集中できます。

※実際の効果は設問数、体制、開示状況により変動します。

■会社概要

株式会社estomaは、「2100年まで豊かな地球環境と人類を守る」という思いから立ち上がったソーシャルベンチャー企業です。世界初のESG情報統合管理クラウド「estoma」を提供し、企業のサステナビリティ推進を多角的に支援しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/103789/table/57_1_7ab665a6f0fd73b49a3b4623ded446db.jpg?v=202605121051 ]