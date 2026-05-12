【うずら卵でジュニアアスリートを支援】株式会社幡野ファーム、フロアボールチーム「東三河ブロリック」の公式栄養サポーターに就任。

株式会社幡野ファーム

うずら卵の生産・販売を手掛ける株式会社幡野ファーム（本社：愛知県豊橋市、代表取締役：幡野喜一）は、この度、東三河を拠点に活動するフロアボールチーム「東三河ブロリック」とスポンサー契約を締結し、選手の身体づくりを食で支える「公式栄養サポーター」に就任いたしました。

2026年4月25日に開催された「新ユニフォームお披露目会」にて、弊社ロゴが掲出された新ユニフォームを公開。小学生を中心としたジュニアアスリートたちへ、地元特産品であるうずら卵の提供を通じて、スポーツを通じた地域の未来づくりに貢献します。

特徴・詳細

１.成長期の選手を支える「うずら卵」の栄養価

「公式栄養サポーター」として、高タンパクかつビタミンB12、鉄分を豊富に含むうずら卵を無償提供いたします。

フロアボールは「体育館のホッケー」とも呼ばれる運動量の多い競技です。

成長期の小学生選手にとって、一粒に栄養が凝縮されたうずら卵は、理想的な補食・栄養源となります。

２.地域スポーツ「フロアボール」の普及とロゴ掲出

新シーズンのユニフォームには弊社のロゴが刻まれています。

マイナー競技ながら世界的に普及が進む「フロアボール」に挑む子どもたちを支援することで、地域スポーツの多様性を守るとともに、地元企業のロゴを背負って戦う誇りを醸成します。

３.「食×スポーツ」を通じた地域コミュニティの活性化

今後は、選手が実際にうずら卵を食べて元気に活動する様子をSNS等で発信し、地元食材への愛着と健康的な食習慣の大切さを伝えてまいります。

地域一体となって「東三河の星」を育てるプロジェクトとして展開します。

5. 開発背景/ストーリー

「東三河で頑張る子どもたちに、地元が誇る栄養満点の卵をいっぱい食べてほしい」。

その想いが今回のパートナーシップの原点です。

弊社は「健康経営優良法人2026」の認定を受けるなど、人の健康と幸せを大切にする経営を推進しています。

その姿勢を地域社会へ広げるべく、フロアボールという新しいスポーツに夢中になる子どもたちを、食のプロフェッショナルとして支えることを決意しました。

小さな一粒が、子どもたちの大きな夢を支える力になると信じています。

6. 今後の展望

今後は大会会場での応援活動や、ジュニア選手向けの「アスリート食育講座」などの開催も検討しています。

東三河ブロリックの選手たちがフロアボールを通じて健やかに成長できるよう、伴走し続けてまいります。

7. 会社概要/チーム概要

■株式会社幡野ファーム

代表者：代表取締役 幡野 喜一

所在地：愛知県豊橋市南大清水町字藤ケ谷214番地の1

事業内容：うずら卵の生産・加工・販売。新ブランド「UZULAB」を展開。

URL：https://hatanofarm.co.jp/

SNS：https://www.instagram.com/hatanofarm3

■東三河ブロリック

代表者： 佐久間 英祥

所在地：愛知県豊橋市

チーム沿革： 愛知県東三河地域を拠点に、フロアボールの普及と競技力向上を目的に2015年に設立されました。小学生～社会人まで幅広い年代で構成されており、世代を超えた交流を続けています。

URL：https://ibk-brorik.jimdofree.com/

フロアボールとは：スウェーデン発祥の室内ホッケー競技。プラスチック製のスティックとボールを使用し、性別・年齢を問わず安全に楽しめるスポーツ。