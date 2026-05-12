夕張バリバリメロンラン実行委員会は、『第5回 夕張バリバリメロンラン2026』を2026年7月5日(日)に開催します。





2026年大会のコースは、前回まで同様に幸福の黄色いハンカチ想い出広場などを走る【黄色いハンカチコース10km】、昭和レトロな映画館看板のあるキネマ街道、石炭博物館を眺めて走る【キネマ街道・石炭博物館ビューコース5km】の他、今年は親子ペアで気軽に参加できる【キネマ街道ギュギュっと親子コース3km】を新設しました。

また、10kmは(10:30／11:00／11:30)、5kmは(10:45／11:15)、3kmは(11:45)とスタート時間が計6段階に分かれていることも当大会の特徴の一つ。





第4回(2025年)大会のスタート時の様子1





ファンラン形式の為、タイム表彰はありませんが、開催地の夕張が「映画のまち」であることにちなんで仮装参加が可能で、「映画」や「夕張」に関する仮装で出走した参加者を対象に表彰します。





最大の目玉は、走って汗を流した後に、最盛期の夕張メロンを贅沢に半玉お召し上がりいただくこと！

他にも、昨年同様地元店舗などのブースが出店する“夕張マルシェ”の開催や、ステージイベントもあり。

ランナーは事前のエントリー(有料)が必要ですが、来場無料でどなたでも参加できるイベントです。





ランナーのエントリーは絶賛受付中(エントリー締切:2026年6月7日)ですが、10km10:30スタートは定員に達したため受付を終了いたしました。

また、5km10:45スタートも大変人気で、締切日よりも前に受付を終了する可能性があります。





イベント詳細

https://baribarimelonrun.studio.site/





第4回(2025年)大会のスタート時の様子2





■『夕張バリバリメロンラン』とは

夕張メロンを、最もおいしい季節に食べる！

夕張市内を歩いて・走って、味覚だけではなく全身で夕張を味わう！！

夕張の空気やおいしい食べ物を五感で楽しみながら走るマラソン大会です。

そのため、速さを競うのではなく、夕張の街並みや自然を感じながらジョギング感覚で走るファンラン形式で、小さなお子さまからご高齢の方まで自分のペースで参加ができます。

昨年は、前年比63％増の1,233名が参加しており、地域内外から注目が高まっています。





第4回大会 仮装ランナー2

ゴール後の夕張メロン1





■開催コンセプト

2022年の初開催時より「Reunite！ You vary！！」を合言葉に、人と人、地域と未来を再び結び直すことをテーマに掲げ、開催して参りました。

夕張の人々に愛され、応援されるイベントを育てることで、この街を愛する人を増やし、次世代へつないでいきたい。参加者全員が“夕張ファン”になることを目指しています。

また、地域外からの参加も広く受け入れ、“訪れる人”から“関わる人”へとつながる関係人口の創出にもつなげていきたいと考えています。









■開催概要

主催 ： 夕張バリバリメロンラン実行委員会

後援 ： 夕張市、夕張商工会議所、

一般社団法人夕張市観光プロモーション、メロン熊

日時 ： 2026年7月5日(日)9:30受付開始～14:30(予定)

会場 ： 夕張マウントレースイスキー場

参加費 ： ＜3kmコース＞小学生3,500円・親子ペア7,000円

＜5kmコース＞中学生以上6,000円・小学生4,000円

＜10kmコース＞中学生以上7,000円

※10名以上でお申込みの場合、団体割引あり

※各エントリーサイトにて別途事務手数料がかかります

参加申込 ： スポーツエントリー、ランネット、運営事務局にて受付中

エントリー締切： 2026年6月7日(日)

参加資格 ： 4歳以上よりエントリー可 ※コースにより異なる

募集人数 ： 1,500名

その他 ： 駐車場無料、札幌駅⇔会場間のシャトルバス運行(有料)

公式サイト ： https://baribarimelonrun.studio.site/