「無防備なエリン(Erin) illustration by Gwan-E」完成品フィギュアが登場。あみあみにて予約受付中。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「KAWA DESIGN」より、『無防備なエリン(Erin) illustration by Gwan-E 1/6スケール 完成品フィギュア 通常版』を、現在ご案内中です。
製品ページはこちら：
●無防備なエリン(Erin) illustration by Gwan-E 1/6スケール 完成品フィギュア 通常版(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-201732&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
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■無防備なエリン(Erin) illustration by Gwan-E 1/6スケール 完成品フィギュア 通常版
【製品情報】
□参考価格：9,680円(税込)
□発売日：2027年1月予定
□ブランド：KAWA DESIGN
【スケール】1/6
【サイズ】全高：約280mm
【素材】PVC、ABS
【セット内容一覧】
・フィギュア本体×1
・台座
≪特典≫
・原画色紙×1(160×100mm)
KAWA DESIGNより「無防備なエリン illustration by Gwan-E 1/6 完成品フィギュア 通常版」の登場です。
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
製品ページはこちら：
●無防備なエリン(Erin) illustration by Gwan-E 1/6スケール 完成品フィギュア 通常版(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-201732&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
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(C)Gwan-E
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