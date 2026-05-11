「無防備なエリン(Erin) illustration by Gwan-E」完成品フィギュアが登場。あみあみにて予約受付中。

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大網株式会社


ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「KAWA DESIGN」より、『無防備なエリン(Erin) illustration by Gwan-E 1/6スケール 完成品フィギュア 通常版』を、現在ご案内中です。



製品ページはこちら：


●無防備なエリン(Erin) illustration by Gwan-E 1/6スケール 完成品フィギュア 通常版(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-201732&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



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■無防備なエリン(Erin) illustration by Gwan-E 1/6スケール 完成品フィギュア 通常版




【製品情報】


□参考価格：9,680円(税込)


□発売日：2027年1月予定


□ブランド：KAWA DESIGN


【スケール】1/6


【サイズ】全高：約280mm


【素材】PVC、ABS



【セット内容一覧】


・フィギュア本体×1


・台座


≪特典≫


・原画色紙×1(160×100mm)













































KAWA DESIGNより「無防備なエリン illustration by Gwan-E 1/6 完成品フィギュア 通常版」の登場です。



※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。



製品ページはこちら：


●無防備なエリン(Erin) illustration by Gwan-E 1/6スケール 完成品フィギュア 通常版(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-201732&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


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(C)Gwan-E



【店舗情報】


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