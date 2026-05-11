【ヴァンドーム青山】ブライダルフェア 5月11日（月）より開催

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株式会社ヴァンドームヤマダ


日常のシーンに寄り添い気品のあるデザインが揃う、ヴァンドーム青山ブライダルコレクション。


2026年5月11日（月)～11月3日（火・祝）まで「LOVE WEDDING」と題してブライダルフェアを開催。


ヴァンドーム青山のブライダルフェアでは、おふたりの未来への想いをこめて、素敵なブライダルリングとサービスをご用意しています。



【Special Service】

期間中、下記のサービスをお選びいただけます。（商品内容により異なります。）
・スペシャル ダイヤモンド ルース
・アニバーサリーストーンセッティング


【Special Present】

ブライダルフェア期間中、エンゲージメントリング（ネックレス）またはマリッジリング（ペア）をご成約の方には、ヴァンドーム青山セレクトのプレゼントをご用意しています。


（ご購入金額に応じて、いずれかの特典をお選びいただけます。）



夫婦箸

テオくんリングスタンド


Anniversary Lettered マリッジリングケース

シーリングスタンプセット


ハンカチセット（イニシャル刺繍）

オリジナルジュエリーボックス



【ブライダル永久保証サービス】
大切なブライダルリングを安心してお使いいただけるように、ヴァンドーム青山ならではの永遠の信頼をお付けいたします。
◇アフターサービス詳細はこちら
>>https://bridal.vendome.jp/pages/after_service(https://bridal.vendome.jp/pages/after_service)



◇Bridal Fair -LOVE WEDDING-


>>https://bridal.vendome.jp/pages/bridal_fair(https://bridal.vendome.jp/pages/bridal_fair)




公式サイト :
https://bridal.vendome.jp
公式Instagram :
https://www.instagram.com/vendomeaoyama_bridal/
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