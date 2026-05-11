【ヴァンドーム青山】ブライダルフェア 5月11日（月）より開催

株式会社ヴァンドームヤマダ

日常のシーンに寄り添い気品のあるデザインが揃う、ヴァンドーム青山ブライダルコレクション。

2026年5月11日（月)～11月3日（火・祝）まで「LOVE WEDDING」と題してブライダルフェアを開催。

ヴァンドーム青山のブライダルフェアでは、おふたりの未来への想いをこめて、素敵なブライダルリングとサービスをご用意しています。

【Special Service】

期間中、下記のサービスをお選びいただけます。（商品内容により異なります。）

・スペシャル ダイヤモンド ルース

・アニバーサリーストーンセッティング

【Special Present】

ブライダルフェア期間中、エンゲージメントリング（ネックレス）またはマリッジリング（ペア）をご成約の方には、ヴァンドーム青山セレクトのプレゼントをご用意しています。

（ご購入金額に応じて、いずれかの特典をお選びいただけます。）

夫婦箸テオくんリングスタンドAnniversary Lettered マリッジリングケースシーリングスタンプセットハンカチセット（イニシャル刺繍）オリジナルジュエリーボックス

【ブライダル永久保証サービス】

大切なブライダルリングを安心してお使いいただけるように、ヴァンドーム青山ならではの永遠の信頼をお付けいたします。

◇アフターサービス詳細はこちら

>>https://bridal.vendome.jp/pages/after_service(https://bridal.vendome.jp/pages/after_service)

◇Bridal Fair -LOVE WEDDING-

>>https://bridal.vendome.jp/pages/bridal_fair(https://bridal.vendome.jp/pages/bridal_fair)

公式サイト :https://bridal.vendome.jp公式Instagram :https://www.instagram.com/vendomeaoyama_bridal/ヴァンドーム青山ブライダル