運命の瞬間、動く魔法。写真工房ぱれっと公式TikTok、全店舗にてスタート！

有限会社三景スタジオ詳細を見る :https://www.tiktok.com/@palette_factory?is_from_webapp=1&sender_device=pc

「一生に一度の特別な日を、静止画だけで終わらせたくない」そんなSNS世代のニーズに応え、北海道で愛される「写真工房ぱれっと」が、ついにTikTok公式アカウントを全店舗でスタートしました。

写真だけでは伝えきれない、スタジオの空気感、ドレスが揺れる美しさ、そして子供たちの無邪気な笑顔。「今のトレンド」を最速でキャッチする20代女性に向けて、「エフォートレスで洗練された」新しい記念日のカタチをショート動画でお届けします。

縦型動画が映し出す、私たちが「今」一番見たい景色

これまでの写真館のイメージを覆す、クリエイティブでフォトジェニックな世界。

TikTokでは、写真工房ぱれっとが手がける全撮影種目の魅力を、リズムに合わせて発信しています。

【憧れの花嫁体験をリアルに配信】

JILL STUARTやISAMU MORITAといった最旬ブランド衣装のディテールや、光に包まれたスタジオでの撮影風景を公開。

プレ花嫁が一番知りたい「ヘアメイクの魔法」や「抜け感のあるポージング」を動画で学べます。

【「愛おしい」が止まらない、ベビー＆キッズの裏側】

写真では一瞬の表情ですが、動画ではその前後にある「笑い声」や「一生懸命な動き」まで。

パパやママの心が温まる、アットホームな撮影の舞台裏をシェアします。

【成人・卒業の「大人可愛い」スタイル】

振袖や袴のトレンドコーディネート、ニュアンスカラーを取り入れたワントーンスタイルなど、自分らしさを大切にする世代に響く、ファッション誌のような動画コンテンツを展開します。

時代のニーズをデザインする、私たちのビジョン

私たち有限会社三景スタジオは、ただ写真を撮る場所ではなく、「記憶に残る特別な体験」をデザインする場所でありたいと考えています。

「静止画」という本物の質を守りながら、TikTokという「動」のプラットフォームを通じて、ユーザーの皆様が「世界にひとつ」のストーリーを見つけるきっかけを作ること。それが、私たちが提案する新しいブライダル＆アニバーサリーのスタイルです。

憧れを叶える、多彩なプランラインナップ

TikTokで気になったスタイルを、実際に体験していただけるプランも豊富にご用意しています。

詳細を見る :https://www.studio-palette.com/bridal/plan/plan01/

データまるごと plan：たくさんのデータを手元に残したい方に。

1dayアルバム plan：当店人気No.1。衣装3着、クラスフリーでこだわりを凝縮。

ロケーション plan：大通公園や美瑛の青い池など、北海道の絶景を舞台に。

会社概要と店舗情報

有限会社三景スタジオは、フォトスタジオ運営事業と衣装レンタル事業を展開し、お客様の特別な瞬間を形にするお手伝いをしています。

＜会社概要＞

会社名：有限会社三景スタジオ

代表取締役：大西康弘

事業内容：フォトスタジオ運営事業（子供、婚礼、成人、卒業、証明等の記念写真）、衣装レンタル事業

＜店舗情報とTikTokアカウント一覧＞

写真工房ぱれっとサッポロファクトリー店

住所：北海道札幌市中央区北2条東4丁目サッポロファクトリーえんとつ広場1F

TEL：011-207-4466

TikTokを見る :https://www.tiktok.com/@palette_factory?is_from_webapp=1&sender_device=pc

写真工房ぱれっと 札幌中央店

住所：北海道札幌市中央区南2条西3丁目11－1 B1F

TEL：011-596-8155

TikTokを見る :https://www.tiktok.com/@palette.chuo?is_from_webapp=1&sender_device=pc

Palette+plus札幌西岡店

住所： 北海道札幌市豊平区西岡３条７丁目１－２１９

TEL：011-807-4343

TikTokを見る :https://www.tiktok.com/@palette745?is_from_webapp=1&sender_device=pc

Palette+plus 札幌西店

住所： 北海道札幌市西区西野4条5丁目1-17

TEL：011-213-8322

TikTokを見る :https://www.tiktok.com/@paletteplus7

Palette+plus 札幌東店

住所：北海道札幌市東区北18条東16丁目1-3

TEL：011-788-8068

TikTokを見る :https://www.tiktok.com/@palette_plus_higashi?is_from_webapp=1&sender_device=pc

写真工房ぱれっと旭川店

住所：北海道旭川市永山3条5丁目1-4

TEL：0166-73-8485

TikTokを見る :https://www.tiktok.com/@palette_asahikawa?is_from_webapp=1&sender_device=pc

写真工房ぱれっと帯広店

住所：北海道帯広市西17条南3丁目43-15

TEL：0155-67-8008

TikTokを見る :https://www.tiktok.com/@paletteobihiro?is_from_webapp=1&sender_device=pc

写真工房ぱれっと函館北斗店

住所：北海道北斗市七重浜4丁目44－1 イオン上磯店内

TEL：0138-49-5116

TikTokを見る :https://www.tiktok.com/@palettehakodatehokuto?is_from_webapp=1&sender_device=pc

三景スタジオ旭川本店

住所：旭川市2条12丁目右3号

TEL：0166-25-0864

TikTokを見る :https://www.tiktok.com/@snkhonten?is_from_webapp=1&sender_device=pc

営業時間や定休日、その他詳細は各店舗までお問い合わせください。

【アライアンスパートナー募集】

「写真工房ぱれっと」は、成人卒業のご記念やフォトウェディングサービスを共に盛り上げてくださるパートナー企業様を募集しています。ご興味をお持ちの企業様は、お気軽にお問い合わせください。

担当者 : デザイン部 森田

連絡先 : design@sankeistudio.co.jp