JFX株式会社、公式サイトをリニューアル

FX短期売買・スキャルピングのニーズに応える情報発信を強化

JFX株式会社

JFX株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：小林芳彦、以下「当社」）は、このたび公式サイトをリニューアルいたしました。

今回のリニューアルでは、当社が提供するFXサービスの特長や取引環境、企業としての強みを、より分かりやすくお伝えすることを目的に、サイト全体の構成や導線設計、情報整理を見直しました。初めて当社を知る方にも、すでにご利用いただいているお客様にも、必要な情報へスムーズにアクセスしていただけるサイトを目指しています。

■公式サイトリニューアルの背景と目的

【新コーポレートサイトURL】

https://www.jfx.co.jp/

近年、FX取引を取り巻く環境は多様化しており、初心者の方から、短期売買を重視するトレーダーの方まで、それぞれが求める取引環境や情報のあり方も変化しています。

当社はこれまでも、取引のしやすさ・サポート品質の向上を重視しながら、お客様の取引環境の改善に継続的に取り組んでまいりました。

今回の公式サイトリニューアルでは、そうしたJFXの取り組みや提供価値を、より明確かつ直感的にお伝えできるよう、サイト構成や表現を見直しました。

当社がどのような強みを持ち、どのようなお客様に選ばれているのかを、より分かりやすく発信することで、FX短期売買・スキャルピングのニーズに応える会社としての認知拡大を図ってまいります。

■JFXの強み・特徴

当社は、FX短期売買・スキャルピングのニーズに特化した取引環境の提供に強みを持つFX専業会社です。

スキャルピング公認の取引環境に加え、47通貨ペア、全27種類の注文方法、1,000通貨単位から取引可能といったサービス特長を備え、短期売買・スキャルピングを行うお客様を中心に支持をいただいています。

また、単に取引スペックを提供するだけではなく、マーケット情報の発信、取引判断に役立つ各種情報提供、安定した取引環境の整備など、お客様満足につながる体験全体の向上にも継続的に取り組んでいます。

今回のサイトリニューアルでは、こうした当社ならではの特長を、より整理された形で発信し、お客様にとって自分に合った取引環境かどうかを判断しやすい情報設計を意識しました。

■「2026年 オリコン顧客満足度(R)調査 FX」総合第1位を2年連続で獲得

当社は、株式会社oricon MEが発表した「2026年 オリコン顧客満足度(R)調査 FX（URL: https://life.oricon.co.jp/rank_fx/）」において、総合第1位を2年連続で獲得いたしました。

さらに、評価項目別ランキングでは全9項目中、「取引手数料」「分析ツール」「システムの安定性」「提供情報」「口座開設・特典」の5項目で第1位を獲得し、業態別「FX専門会社」でも第1位の評価をいただいております。

このたびの受賞は、当社がこれまで継続して取り組んできた、取引環境の整備、サービス品質の向上について、多くのお客様から高いご評価をいただいた結果であると受け止めております。

また、授賞式では取材を受け、その様子がメディアでも紹介されるなど、JFXの取り組みや顧客満足に対する姿勢に対して、対外的にも注目をいただく機会となりました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=rQOz_Xa5T6s ]

【授賞式・取材模様】 https://youtu.be/rQOz_Xa5T6s?t=3816

こうした第三者評価は、当社の「お客様に選ばれるFX会社」であるための取り組みが、着実に支持につながっていることを示すものと考えております。

【調査概要 】

ランキング発表日：2026年1月5日

調査主体：株式会社oricon ME

調査方法：インターネット調査サンプル数：5,733人

※「オリコン顧客満足度(R)」は株式会社oricon MEの登録商標です。

※詳細は当社公式サイト内 受賞ページをご覧ください。

https://www.jfx.co.jp/company/oricon2026/

■リニューアルを通じて目指すこと

今回の公式サイトリニューアルは、単なるデザイン刷新ではなく、当社の価値や特長を、より正しく、より分かりやすく伝えていくための取り組みです。

とりわけ、FX短期売買・スキャルピングのニーズに応える会社としての強みを明確に打ち出すことで、「短期売買を重視したい」「スキャルピング可能な環境を探している」「取引条件やツール面も重視したい」といったお客様に、当社の魅力をより伝わりやすくしてまいります。

今後も当社は、お客様満足を第一に考え、取引環境の改善、サービス品質の向上、情報発信の強化に努めてまいります。これからも、お客様にとって使いやすく、信頼いただけるFXサービスの提供を目指し、より一層努力してまいります。

【会社概要】

会社名：JFX株式会社

本社所在地：東京都中央区

代表取締役社長：小林芳彦

URL：https://www.jfx.co.jp/

(https://www.jfx.co.jp/)

【参考】

・2026年 オリコン顧客満足度(R)調査 FX 総合第1位

URL：https://life.oricon.co.jp/rank_fx/

・授賞式紹介動画

URL：https://youtu.be/rQOz_Xa5T6s?t=3816