二輪文化の裾野拡大へ「第20回まるごとバイクフェスティバル」開催、試乗車47台・協力企業47社で過去最大規模
エコドライブを取り入れた新規運転免許取得者向け教習『楽エコ教習』を2008年より実施している指定自動車教習所ファインモータースクール(株式会社臼田、本社:埼玉県さいたま市、代表取締役:臼田和弘)は、バイクイベント「第20回まるごとバイクフェスティバル」を2026年4月29日（水・祝）にファインモータースクール上尾校にて開催いたしました。当日は午後から雨予報となるなか、免許を持たない子どもからベテランのライダーまで約850人が来場し、試乗車は11メーカー47台、協力企業数47社と、ともに過去最大規模となりました。
本イベントは、バイクの魅力と安全運転の重要性を「見て・触れて・体験」できる機会として、二輪文化の裾野拡大と安全意識の向上を目的に開催しています。
ファインモータースクールでは、今後も地域と連携しながら、バイクの楽しさと安全運転の大切さを伝える取り組みを続けてまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348899/images/bodyimage1】
プレライダースクールの様子
バイクの魅力と安全走行のための知識・技術を同時に提供
子ども向けの「こどもバイク体験」や、自身のバイクで走行できる「チャレンジ走行会」、ステップアップしたい方向けの「大型バイク体験」など、毎年恒例で人気の体験型プログラムを実施しました。なかでも、各メーカーの車両に試乗できる「ゆっくり体験試乗会」では11メーカー47台の試乗車が集結し、教習所イベントとしては全国的に見ても大規模な試乗体験の場となりました。また、14歳から参加可能な「プレライダースクール」では、応募者の半数以上が10代という結果となり、若年層のバイクへの関心の高まりがうかがえました。男女比は同数で、実際にバイクを運転する体験を通じて、二輪免許の取得を決めた参加者もいました。参加者からは「指導員が優しくて分かりやすく、初めてのバイクですが楽しく乗ることができました」「実際のバイクの重さにびっくりした」「クラッチが難しかったが楽しかった」といった声も聞かれ、将来のライダー育成につながる取り組みとなりました。
トライアル選手によるデモ走行は安全を意識するきっかけに
ファインモータースクールがスポンサーとなっているトライアル選手によるデモ走行「トライアルデモ＆ライディングアドバイス」では、バイクの基本であるバランスの取り方や、その技術向上による精神的な余裕が安全につながることなどを伝えています。本多元治選手と武井誠也（ファインモータースクールサポーター:指導員）によるダイナミックな走行と併せて、時には笑いを交えた分かりやすい説明があり、運転に慣れたベテランライダーも大きくうなずく場面が見られました。
バイク用品、フードトラックも充実
バイク用品ではファッションの販売なども増え、ファミリー層や初心者でも楽しめる雰囲気となりました。フードトラックも充実し、家族連れでにぎわうなど、幅広い世代が楽しめるイベントとなりました。
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トライアルデモ走行の様子
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348899/images/bodyimage3】
大型二輪免許をお持ちでない方向けの大型バイク体験の様子
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348899/images/bodyimage4】
こどもバイク体験の様子
第20回まるごとバイクフェスティバル開催概要
・開催日時：4月29日(水・祝)（10:00～16:00）
・開催場所：ファインモータースクール上尾 〒362-0011 埼玉県上尾市平塚596-5
・主催・共催：ファインモータースクール、株式会社サイクルロードイトー、ハーレーダビッドソン埼玉花園／サーティファイド埼玉（株式会社 市川商会）、ホンダドリーム戸田美女木、モトラッドさいたまシティ（株式会社モトーレン埼玉）、モトラッド川越（株式会社テクノコシダ）、カワサキプラザ川越・武蔵村山(株式会社LAUNCH-MC)、株式会社菅生、ロイヤルエンフィールドさいたま（株式会社バイクハウスゼロ）、Eisyu株式会社
・後援：埼玉オートバイ事業協同組合、一般社団法人 日本二輪車文化協会
・協力：株式会社キジマ、MACCHINA SETTE、モータリスト、RunWind（株式会社MLS）、Let’sラGo・レン耐、ポジドライヴ株式会社、有限会社スペシャルパーツ忠男、OUTDOジャパン（株式会社ナヴィック）、D.I.D（大同工業株式会社）、ヤマハ発動機販売株式会社、マーキュリープロダクツ株式会社、東日本高速道路株式会社 関東支社、パナソニック サイクルテック株式会社、株式会社シージェイ・クーケースジャパン、アールケー・ジャパン株式会社、グリップ商事株式会社、株式会社エヌエー、トヨタカローラ埼玉株式会社、HUENTLINKS株式会社、株式会社コハクジャパン、ブリヂストンタイヤソリューションジャパン株式会社、タカラ株式会社、株式会社トップ工業 和光事業部、有限会社テクニクス、岡田商事株式会社、株式会社Rspeed、NPO法人クッキープロジェクト、株式会社アライヘルメット、RISE&RIDE、有限会社エム、株式会社ティー・プロ・イノベーション、hawaiiancafe efy、株式会社Moto-UP、陸上自衛隊 第32普通科連隊 第4中隊、埼玉県警察
・公式サイトニュースリリースページURL：
https://www.fine-motorschool.co.jp/news/press/20260511/
（会社概要）
社名： 株式会社臼田
代表取締役：臼田和弘
設立：1962年(昭和37年)
資本金：4800万円
事業概要：自動車教習所ファインモータースクール3校（上尾、西大宮、大宮）の運営
本社：〒330－0804 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町2-322-3
TEL：048-641-7185 (代表) FAX：048-641-3543
会社サイト：http://www.fine-motorschool.co.jp
＜本件に関するお問い合わせ＞
ファインモータースクール 広報担当
TEL 048-641-7185／E-mail: koho @ fine-motorschool.co.jp
配信元企業：ファインモータースクール
本イベントは、バイクの魅力と安全運転の重要性を「見て・触れて・体験」できる機会として、二輪文化の裾野拡大と安全意識の向上を目的に開催しています。
ファインモータースクールでは、今後も地域と連携しながら、バイクの楽しさと安全運転の大切さを伝える取り組みを続けてまいります。
プレライダースクールの様子
バイクの魅力と安全走行のための知識・技術を同時に提供
子ども向けの「こどもバイク体験」や、自身のバイクで走行できる「チャレンジ走行会」、ステップアップしたい方向けの「大型バイク体験」など、毎年恒例で人気の体験型プログラムを実施しました。なかでも、各メーカーの車両に試乗できる「ゆっくり体験試乗会」では11メーカー47台の試乗車が集結し、教習所イベントとしては全国的に見ても大規模な試乗体験の場となりました。また、14歳から参加可能な「プレライダースクール」では、応募者の半数以上が10代という結果となり、若年層のバイクへの関心の高まりがうかがえました。男女比は同数で、実際にバイクを運転する体験を通じて、二輪免許の取得を決めた参加者もいました。参加者からは「指導員が優しくて分かりやすく、初めてのバイクですが楽しく乗ることができました」「実際のバイクの重さにびっくりした」「クラッチが難しかったが楽しかった」といった声も聞かれ、将来のライダー育成につながる取り組みとなりました。
トライアル選手によるデモ走行は安全を意識するきっかけに
ファインモータースクールがスポンサーとなっているトライアル選手によるデモ走行「トライアルデモ＆ライディングアドバイス」では、バイクの基本であるバランスの取り方や、その技術向上による精神的な余裕が安全につながることなどを伝えています。本多元治選手と武井誠也（ファインモータースクールサポーター:指導員）によるダイナミックな走行と併せて、時には笑いを交えた分かりやすい説明があり、運転に慣れたベテランライダーも大きくうなずく場面が見られました。
バイク用品、フードトラックも充実
バイク用品ではファッションの販売なども増え、ファミリー層や初心者でも楽しめる雰囲気となりました。フードトラックも充実し、家族連れでにぎわうなど、幅広い世代が楽しめるイベントとなりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348899/images/bodyimage2】
トライアルデモ走行の様子
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大型二輪免許をお持ちでない方向けの大型バイク体験の様子
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こどもバイク体験の様子
第20回まるごとバイクフェスティバル開催概要
・開催日時：4月29日(水・祝)（10:00～16:00）
・開催場所：ファインモータースクール上尾 〒362-0011 埼玉県上尾市平塚596-5
・主催・共催：ファインモータースクール、株式会社サイクルロードイトー、ハーレーダビッドソン埼玉花園／サーティファイド埼玉（株式会社 市川商会）、ホンダドリーム戸田美女木、モトラッドさいたまシティ（株式会社モトーレン埼玉）、モトラッド川越（株式会社テクノコシダ）、カワサキプラザ川越・武蔵村山(株式会社LAUNCH-MC)、株式会社菅生、ロイヤルエンフィールドさいたま（株式会社バイクハウスゼロ）、Eisyu株式会社
・後援：埼玉オートバイ事業協同組合、一般社団法人 日本二輪車文化協会
・協力：株式会社キジマ、MACCHINA SETTE、モータリスト、RunWind（株式会社MLS）、Let’sラGo・レン耐、ポジドライヴ株式会社、有限会社スペシャルパーツ忠男、OUTDOジャパン（株式会社ナヴィック）、D.I.D（大同工業株式会社）、ヤマハ発動機販売株式会社、マーキュリープロダクツ株式会社、東日本高速道路株式会社 関東支社、パナソニック サイクルテック株式会社、株式会社シージェイ・クーケースジャパン、アールケー・ジャパン株式会社、グリップ商事株式会社、株式会社エヌエー、トヨタカローラ埼玉株式会社、HUENTLINKS株式会社、株式会社コハクジャパン、ブリヂストンタイヤソリューションジャパン株式会社、タカラ株式会社、株式会社トップ工業 和光事業部、有限会社テクニクス、岡田商事株式会社、株式会社Rspeed、NPO法人クッキープロジェクト、株式会社アライヘルメット、RISE&RIDE、有限会社エム、株式会社ティー・プロ・イノベーション、hawaiiancafe efy、株式会社Moto-UP、陸上自衛隊 第32普通科連隊 第4中隊、埼玉県警察
・公式サイトニュースリリースページURL：
https://www.fine-motorschool.co.jp/news/press/20260511/
（会社概要）
社名： 株式会社臼田
代表取締役：臼田和弘
設立：1962年(昭和37年)
資本金：4800万円
事業概要：自動車教習所ファインモータースクール3校（上尾、西大宮、大宮）の運営
本社：〒330－0804 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町2-322-3
TEL：048-641-7185 (代表) FAX：048-641-3543
会社サイト：http://www.fine-motorschool.co.jp
＜本件に関するお問い合わせ＞
ファインモータースクール 広報担当
TEL 048-641-7185／E-mail: koho @ fine-motorschool.co.jp
配信元企業：ファインモータースクール
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