GENDAがキャラクター・マーチャンダイジング事業を強化～フクヤがトーシンパックの全株式を取得～

株式会社GENDA

株式会社GENDA（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：片岡 尚、以下「当社」）のグループ企業である株式会社フクヤ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：齋藤潤一、以下「フクヤ」）が、キャラクターグッズの企画・製造・販売等を行う株式会社トーシンパック（本社：東京都文京区、代表取締役社長：篠原 幸太、以下「トーシンパック」）の発行済株式の100%を取得することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

フクヤは、プライズやオリジナルグッズの企画・製造・販売事業を行っています。プライズの中でも特にオリジナルプライズやライセンスキャラクタープライズに関する企画等に強みを有し、その強みを生かした推し活（好きなアイドルやキャラクターなどを応援する活動）グッズを「fanfancy+」ブランドで展開し人気を博しております。更に、当社グループのアミューズメント施設「GiGO」とコラボレーションした推し活グッズ専門ショップ「fanfancy+ with GiGO」は、近年のアニメ、アイドル市場の活性化に伴う国内外のお客様の推し活ニーズに応えた商品展開でご好評をいただいております。

トーシンパックは、1976年に設立され、本年で創立50周年を迎える企業であり、1983年よりファンシーグッズ、1992年よりライセンスキャラクターグッズの企画・製造・販売を行っており、現在においても、国内外で人気の様々なキャラクターやアニメ等のIPライセンスグッズを取り扱っています。

トーシンパックが当社グループに参画することにより、当社グループが手掛けるプライズやキャラクターグッズの企画・製造・販売において、これまで取り扱いの無かったIPへのアクセスが期待できます。一方、トーシンパックが企画・製造・販売を行っている海外人気の高いIPライセンスグッズを当社グループの販売網で海外展開していくことが期待できるほか、トーシンパックにとっては人事、経理及び財務等の管理業務の構築に対する当社グループのサポートが期待できます。また、両社のノウハウ等の共有により、双方の効率性及び収益性の向上が見込まれます。

今後とも当社グループは「世界中の人々の人生をより楽しく」というAspirationの実現のため、多様なエンターテイメント体験をお届けしてまいります。

■詳細は適時開示をご確認ください。

当社連結子会社による株式会社トーシンパックの株式の取得（連結子会社化）に関するお知らせ

https://ssl4.eir-parts.net/doc/9166/tdnet/2802620/00.pdf

■フクヤ会社概要

会社名：株式会社フクヤ

代表者：代表取締役社長 齋藤潤一

設立：1953年5月

所在地：東京都中央区日本橋本町1-5-4

Webサイト：https://www.fancy-fukuya.co.jp/

■トーシンパック会社概要

会社名：株式会社トーシンパック

代表者：代表取締役社長 篠原 幸太

設立：1976年12月

所在地：東京都文京区小石川三丁目19番14号

Webサイト：https://www.toshinpack.co.jp/

■GENDA会社概要

「世界中の人々の人生をより楽しく」

GENDAは、このAspiration（大志）の実現のため、グローバルなエンターテイメントのネットワークを構築し、世の中に広がる「楽しさの絶対量」を増やすことを目指すエンターテイメント企業です。

アミューズメント、カラオケ、ライフスタイル、ツーリズム、フード＆ビバレッジ、キャラクター・マーチャンダイジング、コンテンツ＆プロモーション（映画や体験型コンテンツ等）などエンターテイメントにおいて幅広く事業を展開しています。国内外で「GiGO」等のアミューズメント施設やカラオケチェーン店「カラオケBanBan」、フォトスタジオ「スタジオキャラット」等を合わせて約1,100店舗、ミニロケ（主に30台以下のゲーム機を設置するゲームコーナー）を約13,000箇所運営しています。日本、米国、カナダ、英国、アイルランド、オランダ、中国大陸、香港、台湾、シンガポール、ベトナム等の地域において事業展開しております。

会社名：株式会社GENDA

代表者：代表取締役社長CEO 片岡 尚

設立：2018年5月

所在地：東京都港区東新橋一丁目9番1号 東京汐留ビルディング 6F

Webサイト：https://genda.jp

GENDA IRページ： https://genda.jp/ir