【島根スサノオマジック】#6 北川 弘 選手、#7 介川アンソニー翔 選手、#11 中村 太地 選手、#22 飯尾 文哉 選手との選手契約（継続）締結について
いつも島根スサノオマジックへ熱いご声援をいただき、誠にありがとうございます。
この度、#6 北川 弘 選手、#7 介川アンソニー翔 選手、#11 中村 太地 選手、#22 飯尾 文哉 選手との契約が基本合意(継続)に達しましたので、ご報告いたします。
#6 北川 弘 選手
■生年月日
1991年10月16日
■出身
滋賀県
■身長/体重
183cm /75kg
■背番号
6
■ポジション
PG
■経 歴
・光泉高等学校
・日本体育大学
・広島ドラゴンフライズ(2014-2018)
・島根スサノオマジック(2018- ）
#6 北川 弘 選手からのコメント
今シーズンもチームスサノオの一員でいられることを嬉しく思います。
個人的に9シーズン目のシーズンは怪我からのスタートにはなりますが、自分と向き合いチームが少しでも前進するように努めていきます。
自分たちの力を信じ、優勝を目指して突き進んで行くので一緒に戦ってください。
よろしくお願いします。
■2025-26 SEASON 個人成績
https://www.bleague.jp/roster_detail/?PlayerID=8532&_ga=2.49286883.452054515.1778058959-1275961761.1736387644(https://www.bleague.jp/roster_detail/?PlayerID=8532&_ga=2.49286883.452054515.1778058959-1275961761.1736387644)
■リリース
https://www.susanoo-m.com/lp_page/roster202627_06
#7 介川アンソニー翔 選手
■生年月日
2004年3月30日
■出身
東京都
■身長/体重
196cm / 87kg
■背番号
7
■ポジション
SF/PF
■経 歴
・開志国際高等学校（新潟）
・専修大学
・島根スサノオマジック(2024.12-)
■代表歴
・第44回李相佰盃日韓学生バスケットボ-ル競技大会
・第42回ウィリアム・ジョーンズカップ
・第43回ウィリアム・ジョーンズカップ
#7 介川アンソニー翔 選手からのコメント
2025-26シーズン、たくさんの応援ありがとうございました。
チームとしては目標としていた結果には届きませんでしたが、個人としてはプレー面・メンタル面ともに大きく成長できたシーズンだったと感じています。
今シーズンで得た経験を無駄にせず、来シーズンにしっかり活かせるよう、このオフシーズンもさらにレベルアップしていきます。
2026-27シーズンこそ、皆さんとともに戦い、最高の景色を見られるよう頑張ります。
来シーズンも応援よろしくお願いします！
■2025-26 SEASON 個人成績
https://www.bleague.jp/roster_detail/?PlayerID=51000458&_ga=2.40198759.452054515.1778058959-1275961761.1736387644(https://www.bleague.jp/roster_detail/?PlayerID=51000458&_ga=2.40198759.452054515.1778058959-1275961761.1736387644)
■リリース
https://www.susanoo-m.com/lp_page/roster202627_07
#11 中村 太地 選手
■生年月日
1997年6月29日
■出身
山口県
■身長/体重
190cm/87kg
■背番号
11
■ポジション
PG/SG
■経 歴
・法政大学
・シーホース三河 ※特別指定選手(2016-17)
・富山グラウジーズ ※特別指定選手(2017-18)
・横浜ビー・コルセアーズ ※特別指定選手(2018-19)
・シーホース三河 ※特別指定選手(2016-17)
・京都ハンナリーズ(2019-20)
・原州DBプロミ[KBL](2020-22)
・シーホース三河(2022-24)
・ライジングゼファーフクオカ(2024-25)
・島根スサノオマジック(2025-)
■代表歴
・2017年 李相佰杯
・2017年 第39回ウィリアム・ジョーンズカップ U24日本代表
・2018年 第40回ウィリアム・ジョーンズカップ 日本代表候補
・2018年 第18回アジア競技大会 日本代表
・2019年 第41回ウィリアム・ジョーンズカップ
・2025年 国際試合2025 in 韓国 日本代表
#11 中村 太地 選手からのコメント
来シーズンも島根スサノオマジックの一員としてプレーできることを嬉しく思います。
島根に来て、街の温かさ、人の温もり、そしてファンの皆さんの熱さに何度も力をもらいました。
ホームで皆さんと一緒に戦うあの空間が、松江市総合体育館でさらなるパワーアップをすると思うと本当にワクワクします。
勝った時の歓声も、苦しい時に背中を押してくれる声も、全てが自分の力になっています。
この島根という場所に、バスケットで少しでも恩返しができるように。
来シーズンも共に最高の景色を見るために一緒に戦ってください！
■2025-26 SEASON 個人成績
https://www.bleague.jp/roster_detail/?PlayerID=10821&_ga=2.250038083.452054515.1778058959-1275961761.1736387644(https://www.bleague.jp/roster_detail/?PlayerID=10821&_ga=2.250038083.452054515.1778058959-1275961761.1736387644)
■リリース
https://www.susanoo-m.com/lp_page/roster202627_11
#22 飯尾 文哉 選手
■生年月日
2000年6月10日
■出身
大阪府
■身長/体重
187cm/85kg
■背番号
22
■ポジション
SG
■経 歴
・日本大学
・大阪エヴェッサ ※特別指定選手(2021-23)
・大阪エヴェッサ(2023-25)
・島根スサノオマジック(2025-)
■代表歴
・2018年 U18日本代表 FIBA U18アジア選手権大会 出場
#22 飯尾 文哉 選手からのコメント
島根スサノオマジックで2年目のシーズンを迎えられることを本当に嬉しく思います。
またこのチーム、この環境で戦えることに感謝しています。
昨シーズンはたくさんの応援に支えられ、自分自身も多くの経験をさせてもらいました。
その経験を無駄にせず、2年目はさらに成長した姿を皆さんに見せられるよう、強い覚悟を持ってシーズンに挑みます。
どんな時もチームのために全力で戦い、プレーで気持ちを伝えられる選手になります。
そして、ファンの皆さんと一緒にチャンピオンシップ、さらにその先の景色を見にいけるように、自分の全てを懸けて戦います。
来シーズンも熱い応援よろしくお願いします！
■2025-26 SEASON 個人成績
https://www.bleague.jp/roster_detail/?PlayerID=51000113&_ga=2.45097313.452054515.1778058959-1275961761.1736387644(https://www.bleague.jp/roster_detail/?PlayerID=51000113&_ga=2.45097313.452054515.1778058959-1275961761.1736387644)
■リリース
https://www.susanoo-m.com/lp_page/roster202627_22