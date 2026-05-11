【島根スサノオマジック】#6 北川 弘 選手、#7 介川アンソニー翔 選手、#11 中村 太地 選手、#22 飯尾 文哉 選手との選手契約（継続）締結について

株式会社バンダイナムコ島根スサノオマジック

いつも島根スサノオマジックへ熱いご声援をいただき、誠にありがとうございます。

この度、#6 北川 弘 選手、#7 介川アンソニー翔 選手、#11 中村 太地 選手、#22 飯尾 文哉 選手との契約が基本合意(継続)に達しましたので、ご報告いたします。

#6 北川 弘 選手

■生年月日

1991年10月16日

■出身

滋賀県

■身長/体重

183cm /75kg

■背番号

6

■ポジション

PG

■経 歴

・光泉高等学校

・日本体育大学

・広島ドラゴンフライズ(2014-2018)

・島根スサノオマジック(2018- ）

#6 北川 弘 選手からのコメント

今シーズンもチームスサノオの一員でいられることを嬉しく思います。

個人的に9シーズン目のシーズンは怪我からのスタートにはなりますが、自分と向き合いチームが少しでも前進するように努めていきます。

自分たちの力を信じ、優勝を目指して突き進んで行くので一緒に戦ってください。

よろしくお願いします。

■2025-26 SEASON 個人成績

https://www.bleague.jp/roster_detail/?PlayerID=8532&_ga=2.49286883.452054515.1778058959-1275961761.1736387644(https://www.bleague.jp/roster_detail/?PlayerID=8532&_ga=2.49286883.452054515.1778058959-1275961761.1736387644)



■リリース

https://www.susanoo-m.com/lp_page/roster202627_06

#7 介川アンソニー翔 選手

■生年月日

2004年3月30日

■出身

東京都

■身長/体重

196cm / 87kg

■背番号

7

■ポジション

SF/PF

■経 歴

・開志国際高等学校（新潟）

・専修大学

・島根スサノオマジック(2024.12-)



■代表歴

・第44回李相佰盃日韓学生バスケットボ-ル競技大会

・第42回ウィリアム・ジョーンズカップ

・第43回ウィリアム・ジョーンズカップ

#7 介川アンソニー翔 選手からのコメント

2025-26シーズン、たくさんの応援ありがとうございました。

チームとしては目標としていた結果には届きませんでしたが、個人としてはプレー面・メンタル面ともに大きく成長できたシーズンだったと感じています。

今シーズンで得た経験を無駄にせず、来シーズンにしっかり活かせるよう、このオフシーズンもさらにレベルアップしていきます。

2026-27シーズンこそ、皆さんとともに戦い、最高の景色を見られるよう頑張ります。

来シーズンも応援よろしくお願いします！

■2025-26 SEASON 個人成績

https://www.bleague.jp/roster_detail/?PlayerID=51000458&_ga=2.40198759.452054515.1778058959-1275961761.1736387644(https://www.bleague.jp/roster_detail/?PlayerID=51000458&_ga=2.40198759.452054515.1778058959-1275961761.1736387644)



■リリース

https://www.susanoo-m.com/lp_page/roster202627_07

#11 中村 太地 選手

■生年月日

1997年6月29日

■出身

山口県

■身長/体重

190cm/87kg

■背番号

11

■ポジション

PG/SG

■経 歴

・法政大学

・シーホース三河 ※特別指定選手(2016-17)

・富山グラウジーズ ※特別指定選手(2017-18)

・横浜ビー・コルセアーズ ※特別指定選手(2018-19)

・シーホース三河 ※特別指定選手(2016-17)

・京都ハンナリーズ(2019-20)

・原州DBプロミ[KBL](2020-22)

・シーホース三河(2022-24)

・ライジングゼファーフクオカ(2024-25)

・島根スサノオマジック(2025-)

■代表歴

・2017年 李相佰杯

・2017年 第39回ウィリアム・ジョーンズカップ U24日本代表

・2018年 第40回ウィリアム・ジョーンズカップ 日本代表候補

・2018年 第18回アジア競技大会 日本代表

・2019年 第41回ウィリアム・ジョーンズカップ

・2025年 国際試合2025 in 韓国 日本代表

#11 中村 太地 選手からのコメント

来シーズンも島根スサノオマジックの一員としてプレーできることを嬉しく思います。

島根に来て、街の温かさ、人の温もり、そしてファンの皆さんの熱さに何度も力をもらいました。

ホームで皆さんと一緒に戦うあの空間が、松江市総合体育館でさらなるパワーアップをすると思うと本当にワクワクします。

勝った時の歓声も、苦しい時に背中を押してくれる声も、全てが自分の力になっています。

この島根という場所に、バスケットで少しでも恩返しができるように。

来シーズンも共に最高の景色を見るために一緒に戦ってください！

■2025-26 SEASON 個人成績

https://www.bleague.jp/roster_detail/?PlayerID=10821&_ga=2.250038083.452054515.1778058959-1275961761.1736387644(https://www.bleague.jp/roster_detail/?PlayerID=10821&_ga=2.250038083.452054515.1778058959-1275961761.1736387644)



■リリース

https://www.susanoo-m.com/lp_page/roster202627_11

#22 飯尾 文哉 選手

■生年月日

2000年6月10日

■出身

大阪府

■身長/体重

187cm/85kg

■背番号

22

■ポジション

SG

■経 歴

・日本大学

・大阪エヴェッサ ※特別指定選手(2021-23)

・大阪エヴェッサ(2023-25)

・島根スサノオマジック(2025-)

■代表歴

・2018年 U18日本代表 FIBA U18アジア選手権大会 出場

#22 飯尾 文哉 選手からのコメント

島根スサノオマジックで2年目のシーズンを迎えられることを本当に嬉しく思います。

またこのチーム、この環境で戦えることに感謝しています。

昨シーズンはたくさんの応援に支えられ、自分自身も多くの経験をさせてもらいました。

その経験を無駄にせず、2年目はさらに成長した姿を皆さんに見せられるよう、強い覚悟を持ってシーズンに挑みます。

どんな時もチームのために全力で戦い、プレーで気持ちを伝えられる選手になります。

そして、ファンの皆さんと一緒にチャンピオンシップ、さらにその先の景色を見にいけるように、自分の全てを懸けて戦います。

来シーズンも熱い応援よろしくお願いします！

■2025-26 SEASON 個人成績

https://www.bleague.jp/roster_detail/?PlayerID=51000113&_ga=2.45097313.452054515.1778058959-1275961761.1736387644(https://www.bleague.jp/roster_detail/?PlayerID=51000113&_ga=2.45097313.452054515.1778058959-1275961761.1736387644)



■リリース

https://www.susanoo-m.com/lp_page/roster202627_22