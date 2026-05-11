【島根スサノオマジック】#6 北川 弘 選手、#7 介川アンソニー翔 選手、#11 中村 太地 選手、#22 飯尾 文哉 選手との選手契約（継続）締結について

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株式会社バンダイナムコ島根スサノオマジック



いつも島根スサノオマジックへ熱いご声援をいただき、誠にありがとうございます。


この度、#6 北川 弘 選手、#7 介川アンソニー翔 選手、#11 中村 太地 選手、#22 飯尾 文哉 選手との契約が基本合意(継続)に達しましたので、ご報告いたします。



#6 北川 弘 選手





■生年月日


1991年10月16日


■出身


滋賀県


■身長/体重


183cm /75kg


■背番号


6


■ポジション


PG


■経　歴
・光泉高等学校


・日本体育大学


・広島ドラゴンフライズ(2014-2018)


・島根スサノオマジック(2018- ）





#6 北川 弘 選手からのコメント

今シーズンもチームスサノオの一員でいられることを嬉しく思います。


個人的に9シーズン目のシーズンは怪我からのスタートにはなりますが、自分と向き合いチームが少しでも前進するように努めていきます。


自分たちの力を信じ、優勝を目指して突き進んで行くので一緒に戦ってください。


よろしくお願いします。



■2025-26 SEASON 個人成績
https://www.bleague.jp/roster_detail/?PlayerID=8532&_ga=2.49286883.452054515.1778058959-1275961761.1736387644(https://www.bleague.jp/roster_detail/?PlayerID=8532&_ga=2.49286883.452054515.1778058959-1275961761.1736387644)

■リリース
https://www.susanoo-m.com/lp_page/roster202627_06



#7 介川アンソニー翔 選手





■生年月日


2004年3月30日


■出身


東京都


■身長/体重


196cm / 87kg


■背番号


7


■ポジション


SF/PF


■経　歴
・開志国際高等学校（新潟）


・専修大学


・島根スサノオマジック(2024.12-)



■代表歴
・第44回李相佰盃日韓学生バスケットボ-ル競技大会


・第42回ウィリアム・ジョーンズカップ


・第43回ウィリアム・ジョーンズカップ





#7 介川アンソニー翔 選手からのコメント

2025-26シーズン、たくさんの応援ありがとうございました。


チームとしては目標としていた結果には届きませんでしたが、個人としてはプレー面・メンタル面ともに大きく成長できたシーズンだったと感じています。


今シーズンで得た経験を無駄にせず、来シーズンにしっかり活かせるよう、このオフシーズンもさらにレベルアップしていきます。


2026-27シーズンこそ、皆さんとともに戦い、最高の景色を見られるよう頑張ります。


来シーズンも応援よろしくお願いします！



■2025-26 SEASON 個人成績
https://www.bleague.jp/roster_detail/?PlayerID=51000458&_ga=2.40198759.452054515.1778058959-1275961761.1736387644(https://www.bleague.jp/roster_detail/?PlayerID=51000458&_ga=2.40198759.452054515.1778058959-1275961761.1736387644)

■リリース
https://www.susanoo-m.com/lp_page/roster202627_07




#11 中村 太地 選手





■生年月日


1997年6月29日


■出身


山口県


■身長/体重


190cm/87kg


■背番号


11


■ポジション


PG/SG


■経　歴


・法政大学


・シーホース三河 ※特別指定選手(2016-17)


・富山グラウジーズ ※特別指定選手(2017-18)


・横浜ビー・コルセアーズ ※特別指定選手(2018-19)


・シーホース三河 ※特別指定選手(2016-17)


・京都ハンナリーズ(2019-20)


・原州DBプロミ[KBL](2020-22)


・シーホース三河(2022-24)


・ライジングゼファーフクオカ(2024-25)


・島根スサノオマジック(2025-)
■代表歴


・2017年　李相佰杯


・2017年　第39回ウィリアム・ジョーンズカップ　U24日本代表


・2018年　第40回ウィリアム・ジョーンズカップ　日本代表候補


・2018年　第18回アジア競技大会 日本代表


・2019年　第41回ウィリアム・ジョーンズカップ


・2025年　国際試合2025 in 韓国 日本代表





#11 中村 太地 選手からのコメント

来シーズンも島根スサノオマジックの一員としてプレーできることを嬉しく思います。


島根に来て、街の温かさ、人の温もり、そしてファンの皆さんの熱さに何度も力をもらいました。


ホームで皆さんと一緒に戦うあの空間が、松江市総合体育館でさらなるパワーアップをすると思うと本当にワクワクします。


勝った時の歓声も、苦しい時に背中を押してくれる声も、全てが自分の力になっています。


この島根という場所に、バスケットで少しでも恩返しができるように。


来シーズンも共に最高の景色を見るために一緒に戦ってください！



■2025-26 SEASON 個人成績
https://www.bleague.jp/roster_detail/?PlayerID=10821&_ga=2.250038083.452054515.1778058959-1275961761.1736387644(https://www.bleague.jp/roster_detail/?PlayerID=10821&_ga=2.250038083.452054515.1778058959-1275961761.1736387644)

■リリース
https://www.susanoo-m.com/lp_page/roster202627_11




#22 飯尾 文哉 選手



■生年月日


2000年6月10日


■出身


大阪府


■身長/体重


187cm/85kg


■背番号


22


■ポジション


SG


■経　歴


・日本大学


・大阪エヴェッサ ※特別指定選手(2021-23)


・大阪エヴェッサ(2023-25)


・島根スサノオマジック(2025-)
■代表歴


・2018年 U18日本代表 FIBA U18アジア選手権大会 出場






#22 飯尾 文哉 選手からのコメント

島根スサノオマジックで2年目のシーズンを迎えられることを本当に嬉しく思います。
またこのチーム、この環境で戦えることに感謝しています。


昨シーズンはたくさんの応援に支えられ、自分自身も多くの経験をさせてもらいました。
その経験を無駄にせず、2年目はさらに成長した姿を皆さんに見せられるよう、強い覚悟を持ってシーズンに挑みます。


どんな時もチームのために全力で戦い、プレーで気持ちを伝えられる選手になります。
そして、ファンの皆さんと一緒にチャンピオンシップ、さらにその先の景色を見にいけるように、自分の全てを懸けて戦います。


来シーズンも熱い応援よろしくお願いします！



■2025-26 SEASON 個人成績
https://www.bleague.jp/roster_detail/?PlayerID=51000113&_ga=2.45097313.452054515.1778058959-1275961761.1736387644(https://www.bleague.jp/roster_detail/?PlayerID=51000113&_ga=2.45097313.452054515.1778058959-1275961761.1736387644)

■リリース
https://www.susanoo-m.com/lp_page/roster202627_22