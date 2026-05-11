全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社⻑：降籏邦義）は、「BS12プロ野球中継2026」において、パ・リーグ6球団の主催試合を年間45試合以上放送いたします。5/12（火）～14 （木）は「千葉ロッテマリーンズvs.北海道日本ハムファイターズ」の三連戦を、ホームチームファン向けの主音声放送とビジターチームファン向けの副音声放送でお届けいたします。

1．「BS12プロ野球中継2026」番組概要

パーソル パシフィック・リーグ公式戦をプレイボールから生中継！ 開幕戦から日本生命セ・パ交流戦、シーズン終盤戦まで、45試合以上を無料中継でお届けします。 解説には球団OBや各チームのファンと公言する各界の著名人ゲストが続々登場予定。ホームファンは主音声、ビジターファンは副音声でお楽しみください。試合終了後の人気企画「どこよりも早い二次会」も開催！主音声と副音声の解説者が一緒になってホーム、ビジター両方の視点で「今日の勝負の分かれ目」などをテーマに居酒屋トーク！視聴者の皆さんと共にゲームの余韻に浸ります。さらに、今シーズンはオープン戦とJERAセ・リーグ公式戦も放送予定！熱い熱戦をお届けします。 5/12（火）～ 14（木）は 「千葉ロッテマリーンズvs.北海道日本ハムファイターズ」の三連戦を生中継！ 現時点では、順位を上げられていない2球団が直接対決。両球団の譲れない熱い試合をお届けします。 ■番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/sports/baseball/ ■番組X：https://x.com/twellv_baseball

２．「ロッテvs.日本ハム」三連戦 見どころ

5/12（火）：内竜也＆成瀬善久の同級生コンビによる主音声W解説 5/13（水）：BS12初登場・増井浩俊＆ポメラニアンワンワン・新垣勇人による副音声W解説 5/14（木）：西武元監督・辻󠄀発彦＆ BS12初登場・金子誠による副音声W解説 ※監督として西武を優勝へ導いた辻󠄀さんが、他球団を解説する『出張辻󠄀発彦』としてお届け！

３．直近の放送スケジュール

■5月12日（火）17:59放送開始

千葉ロッテマリーンズvs.北海道日本ハムファイターズ

【主音声】解説：内竜也、成瀬善久 実況：小笠原聖 【副音声】解説：新垣勇人 実況：近藤祐司

■5月13日（水）17:59放送開始

千葉ロッテマリーンズvs.北海道日本ハムファイターズ

【主音声】解説：清水直行 実況：寺島啓太 【副音声】解説：増井浩俊、新垣勇人 実況：近藤祐司

■5月14日（水）17:59放送開始

千葉ロッテマリーンズvs.北海道日本ハムファイターズ

【主音声】解説：GG佐藤 実況：小笠原聖 【副音声】解説：辻󠄀発彦、金子誠 実況：近藤祐司

■5月20日（水）17:59放送開始

オリックス・バファローズvs.福岡ソフトバンクホークス

【主音声】解説：坂口智隆 実況：濱野圭司 【副音声】解説：多村仁志 実況：槇嶋範彦

■5月29日（金）17:59放送開始

オリックス・バファローズvs.中日ドラゴンズ ※交流戦

【主音声】解説：坂口智隆 実況：大前一樹 【副音声】解説：佐伯貴弘、英智 実況：寺島啓太

※放送スケジュールは変更になる場合がございます。 ※上記日程以降の放送スケジュールは番組ホームページよりご確認くださいませ。

■BS12 トゥエルビについて■

三井物産（株）100％出資の24時間全国無料のBS放送局です。スポーツ中継や大人の趣味教養など、上質なエンターテインメント番組を総合編成でお送りしています。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。

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