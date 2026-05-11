【予約限定】野菜ソムリエプロ厳選、米国オービル農園の最高峰「GEE WHIZ」大粒レイニアチェリーが「アグリセレクト」に登場。1か月だけの限定販売！全品ポイント2倍キャンペーンも同時開催！
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株式会社マルマサフード（本社：大阪市東住吉区、代表取締役社長：金澤向志）が運営するフルーツギフト専門ECサイト「アグリセレクト」（https://agri-select.com/）は、アメリカ産チェリーの最高峰「GEE WHIZ（ジーウィズ）」大粒レイニアチェリーの予約受付を2026年5月11日より開始いたしました。
年に一度の激レアフルーツを、お得なポイント2倍でお届けします。
お知らせページURL： https://agri-select.com/info/202605-5
■ 【予約のみの限定販売】チェリー界の最高峰！米国産大粒レイニアチェリー
「これまでのチェリーの概念が変わる」と言われるほど、圧倒的なサイズと驚きの甘さで「最高峰」と称される、米国ワシントン州・オービル農園のプレミアムブランド「GEE WHIZ（ジーウィズ）」を100セット限定販売いたします。
徹底した品質管理のもと、樹上でしっかり完熟させた一粒一粒を、一番美味しい旬の時期に産地から直送いたします。
■圧倒的な大粒と驚異の糖度。「GEE WHIZ」が選ばれる理由
オービル農園の「GEE WHIZ」は、厳しい選別基準をクリアした上位数％の果実のみに与えられる最高品質の証です。
圧倒的な大粒サイズ： 通常のチェリーとは一線を画す、肉厚な果肉の食べ応え。
驚異の糖度と濃厚な甘み： 樹上で完熟させるため、果肉に極上の甘みが凝縮されています。
パリッとした弾ける食感： 鮮度抜群の状態で収穫され、一口噛めば緻密で上品な果汁が口いっぱいに広がります。
■ 野菜ソムリエプロ激推し！年に一度しか出会えない「激レア」フルーツ
「あぁ、今年もこの子に会えた…！と毎年心を鷲掴みにされる魅惑の果実」と太鼓判を押す至高の逸品です。
数え切れないほどの野菜や果物を見てきたプロが「別格」と語る、輸入果実とは思えないほどの上品な味わい。
今の時期にしか出会えない激レアな感動体験を、ご自宅用としてはもちろん、大切な方への特別な初夏ギフトとしてもおすすめいたします。
＜商品・ご予約概要＞ーーーーーーーーーーーーーーー
●受付期間： 2026年5月11日(月) ～ 6月11日(木)
●出荷予定： 2026年7月上旬より順次発送
取扱規格
≫ 1kgサイズ： https://agri-select.com/i/553770-3_c
≫ 500gサイズ： https://agri-select.com/i/553770-2_c
注意事項： 天候等の影響により出荷時期が前後する場合がございます。
■【同時開催中】全品ポイント2倍でお得に！
現在アグリセレクトでは、日頃のご愛顧に感謝を込めて「全品ポイント2倍キャンペーン」を好評開催中です。
今回予約を開始したレイニアチェリーももちろんポイント2倍の対象となります。買えば買うほどお得になる新ランク制度と合わせて、ぜひこの機会にご利用ください。
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■「アグリセレクト」とは？ https://agri-select.com/
アグリセレクトは、美味しい果物と旬の商品のギフトに特化した、オンラインサイトです。
株式会社マルマサフード（本社：大阪市東住吉区、代表取締役社長：金澤向志）が運営するフルーツギフト専門ECサイト「アグリセレクト」（https://agri-select.com/）は、アメリカ産チェリーの最高峰「GEE WHIZ（ジーウィズ）」大粒レイニアチェリーの予約受付を2026年5月11日より開始いたしました。
年に一度の激レアフルーツを、お得なポイント2倍でお届けします。
お知らせページURL： https://agri-select.com/info/202605-5
■ 【予約のみの限定販売】チェリー界の最高峰！米国産大粒レイニアチェリー
「これまでのチェリーの概念が変わる」と言われるほど、圧倒的なサイズと驚きの甘さで「最高峰」と称される、米国ワシントン州・オービル農園のプレミアムブランド「GEE WHIZ（ジーウィズ）」を100セット限定販売いたします。
徹底した品質管理のもと、樹上でしっかり完熟させた一粒一粒を、一番美味しい旬の時期に産地から直送いたします。
■圧倒的な大粒と驚異の糖度。「GEE WHIZ」が選ばれる理由
オービル農園の「GEE WHIZ」は、厳しい選別基準をクリアした上位数％の果実のみに与えられる最高品質の証です。
圧倒的な大粒サイズ： 通常のチェリーとは一線を画す、肉厚な果肉の食べ応え。
驚異の糖度と濃厚な甘み： 樹上で完熟させるため、果肉に極上の甘みが凝縮されています。
パリッとした弾ける食感： 鮮度抜群の状態で収穫され、一口噛めば緻密で上品な果汁が口いっぱいに広がります。
■ 野菜ソムリエプロ激推し！年に一度しか出会えない「激レア」フルーツ
「あぁ、今年もこの子に会えた…！と毎年心を鷲掴みにされる魅惑の果実」と太鼓判を押す至高の逸品です。
数え切れないほどの野菜や果物を見てきたプロが「別格」と語る、輸入果実とは思えないほどの上品な味わい。
今の時期にしか出会えない激レアな感動体験を、ご自宅用としてはもちろん、大切な方への特別な初夏ギフトとしてもおすすめいたします。
＜商品・ご予約概要＞ーーーーーーーーーーーーーーー
●受付期間： 2026年5月11日(月) ～ 6月11日(木)
●出荷予定： 2026年7月上旬より順次発送
取扱規格
≫ 1kgサイズ： https://agri-select.com/i/553770-3_c
≫ 500gサイズ： https://agri-select.com/i/553770-2_c
注意事項： 天候等の影響により出荷時期が前後する場合がございます。
■【同時開催中】全品ポイント2倍でお得に！
現在アグリセレクトでは、日頃のご愛顧に感謝を込めて「全品ポイント2倍キャンペーン」を好評開催中です。
今回予約を開始したレイニアチェリーももちろんポイント2倍の対象となります。買えば買うほどお得になる新ランク制度と合わせて、ぜひこの機会にご利用ください。
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■「アグリセレクト」とは？ https://agri-select.com/
アグリセレクトは、美味しい果物と旬の商品のギフトに特化した、オンラインサイトです。