ふるさと納税ストーリーブック 「FAN’s 」のnoteを開設いたしました。

株式会社サンカクキカク

株式会社サンカクキカク（代表 宇佐川桂吾 本社 福岡県 久留米市） が展開する店舗型ふるさと納税(R)『ふるさとズ』は、導入店舗を深掘りするインタビュー誌「FAN’s（ファンズ）」をnoteに展開しました。

これまでは、自治体や事業者に活用事例紹介として冊子を配布していましたが、もっと多くの方に「FAN's」を通して、マチやお店のファンになってもらいたいという想いから、noteを開設いたしました。

”ファンとつながる”ふるさと納税ストーリーブック「FAN’s」とは

『ふるさとズ』を積極的に活用されている事業者さまを取材した”ファンとつながる”ふるさと納税ストーリーブック 。

『ふるさとズ』導入の理由やメリット、具体的な活用方法だけではなく、お店のこだわりやマチへの想い、寄附者との交流事例など。

FAN’sインタビューならではの声をいただいています。事業者さまのリアルなストーリーを一冊に。

ふるさと納税が、返礼品を超えた「マチと人のつながり」に変わる瞬間がここにあります。

「マチと人を繋げたい」変わらない想いとともに。

インタビュー誌「FAN’s」note開設の背景

これまでは主に自治体や事業者向けの活用事例紹介として冊子を配布してきましたが、より多くの方にマチやお店の魅力を感じて頂きたく、noteという形での公開を決定いたしました 。

noteで発信するコンテンツ

◻︎事業者さまのストーリー：お店の始まりや大事にしている想い

◻︎ふるさとズについて：ふるさとズを導入したきっかけやメリット、印象的なエピソード

◻︎マチについて：そのマチで営む理由やマチに根差したお店としてのビジョンなど...

今後の展望

「FAN’s」のnote展開により、「このマチ・お店を応援したい」「この商品・サービスを体感したい」と感じるきっかけを提供します。『ふるさとズ』はこれからも、「FAN's」を通して多くの方にマチとお店の魅力を伝え、ファンを増やし続けてまいります。

店舗型ふるさと納税(R)『ふるさとズ』とは?

noteアカウントはこちら。 :https://note.com/furusatos_fans

- マチ・店舗・寄附者をつなぐ三方よしの仕組み

店舗型ふるさと納税(R)『ふるさとズ』は、オンラインでもオフラインでも、好きな店舗で寄附をすることができ、お店のファンがマチを応援できるサービスです。

地域に赴き、その良さを肌で感じる、そこで活躍している店舗の皆さんとの交流があることでファンになる。

「寄附者＝店舗のファン＝マチのファン」の広がりを全国各地でつくっていきます。

店舗型ふるさと納税(R)『ふるさとズ』は、2023年にビジネスモデル特許【特許番号：特許7282417号】を取得しています。

ふるさとズは、「お得に」ではなく「地域に」ふるさと納税の可能性を広げるサービスです。

※「店舗型ふるさと納税」は株式会社サンカクキカクの登録商標。

【URL】https://suncackikaku.com/news/2023-6-26

連絡先・お問合せ

株式会社サンカクキカク

サンカクキカクは、デザインと企画の力で地域のもつ潜在的な価値を顕在化し、地域に変化を起こすことで面白い日常を作るローカルベンチャー企業です。

私たちは、それぞれの専門性を活かしながらチームでプロジェクトを動かしていきます。ユーザーセンタードデザインの概念を大切にしており、ユーザーが体験する全てを設計・デザインします。

企業や行政、教育機関など多くの地域の登場人物に「伴走」し、一緒にチャレンジをし、一緒に成長しています。

【事業内容】

＊ブランディングデザイン（ホームページ制作、EC制作、各種デザイン制作、動画制作、SNSマーケティング、EC運営サポート、イベント企画、広告運用代行、キャリア教育など）

＊ふるさと納税管理事業（6行政）

＊店舗型ふるさと納税(R)『ふるさとズ』など新規事業複数

※商標登録

「店舗型ふるさと納税」 商願2021-068721

「モバイルオーダーふるさと納税」 商願2021-068722

「体験型ふるさと納税」 商願2022-52069

「ゴルフ場 de ふるさと納税」 商願2021-164066

※ビジネスモデル特許

「返礼装置、返礼方法、およびプログラム」（出願番号：特願2022-094343）

＊産学連携事業複数

【基本概要】

会社名 ： 株式会社サンカクキカク

代表取締役： 宇佐川 桂吾

所在地 ：〒830-0033福岡県久留米市天神町1－1 米城ビル10階

設立 ： 2017年7月

URL ： https://suncackikaku.com/

【自治体・企業などからのお問い合わせ先】

株式会社サンカクキカク 梅津

TEL ：050-5444-4054

e-mail：furusatos@suncackikaku.co.jp

【本リリースに関する報道お問い合わせ先】

株式会社サンカクキカク ふるさとズ広報担当 梅津

e-mail：ask@suncackikaku.co.jp