独自の超高速充放電が可能な『エクセルギー電池(R)』とそれを活用したエネルギーソリューションを提供するエクセルギー・パワー・システムズ株式会社へ出資

グローバル・ブレイン株式会社

グローバル・ブレイン株式会社（以下、グローバル・ブレイン）が運営する、三井不動産株式会社（以下、三井不動産）のコーポレートベンチャーキャピタルファンドＭＦ-ＧＢ３号投資事業有限責任組合（以下、三井不動産 &イノベーションファンド）は、独自の技術で超高速な充放電性能を有する『エクセルギー電池(R)』と、それを活用したエネルギーソリューションを提供するエクセルギー・パワー・システムズ株式会社（本社：東京都文京区 / 以下、エクセルギー）へ出資を実行したことをお知らせいたします。

日本の電力市場は、再生可能エネルギーの主力電源化に向け、需給調整市場などの新たな市場が誕生しており、蓄電池やディマンドレスポンス（DR）を手法とした新たな事業の創出が加速しています。蓄電池やDRの価値を最大限に発揮するためには、市場要件や設備要件等を満たした、複雑な運用が求められています。エクセルギーは、独自の『エクセルギー電池(R)』を活用した蓄電池システムを、発電所や電力需要地の分散型エネルギーリソースと組み合わせて運用することで、顧客の電力利用の最適化を加速するサービスを提供しています。

グローバル・ブレインは、エクセルギーが先行する欧州市場で積み上げてきた実績と運用ノウハウを活用し、日本で立ち上がった需給調整市場においてもキープレイヤーとして活躍できる点に加え、三浦CEOを中心とした専門性の高く経験豊富なチームを高く評価し、今回の出資を決定いたしました。

これまで、エクセルギーは三井不動産が運営する柏の葉スマートシティで実証を進め、2025年からは三井不動産が推進する需要側エネルギー・リソース・アグリゲーション事業において協業を加速し、柏の葉にある需要地蓄電池の市場投入・取引を開始しています。今後、三井不動産のアセット等を活用し、従来、電力を「消費する側」として語られがちであった不動産アセットを、再生可能エネルギー主力電源社会において、地域や系統に価値を提供し得るアセットへと発展させるべく、全面的に支援してまいります。

■エクセルギーについて

会社名 エクセルギー・パワー・システムズ株式会社

所在地 東京都文京区湯島四丁目１番１６号

代表者 三浦 大助

設立日 2011年5月

事業内容 エネルギーマネジメント事業

URL https://exergyworld.com/jp

■三井不動産 &イノベーションファンドについて

登記上の名称 ＭＦ-ＧＢ３号投資事業有限責任組合

無限責任組合員 グローバル・ブレイン株式会社

有限責任組合員 三井不動産株式会社

運用総額 150億円

■グローバル・ブレインについて

会社名 グローバル・ブレイン株式会社

所在地 東京都渋谷区渋谷二丁目17番1号

代表者 代表取締役社長 百合本 安彦

設立日 1998年1月

事業内容 ベンチャーキャピタル事業

URL https://globalbrains.com