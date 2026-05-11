『城とドラゴン』×TVアニメ『ブルーロック』コラボ「リーダー腕利きGP」を5月11日（月）より開催！コラボ限定フレームをゲット！
株式会社アソビズム(本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之)は、App Store・Google Playにて好評配信中の『城とドラゴン』で、2026年5月11日(月)より、TVアニメ『ブルーロック』コラボイベント「リーダー腕利きGP」を開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348868/images/bodyimage1】
5月11日(月)6:00より、TVアニメ『ブルーロック』コラボ限定キャラ「ブルーロック」の「キャラフレP」を競う、「リーダー腕利きGP」の2回目が開催！ランキング上位者や条件を達成した方には、コラボ限定「キャラフレーム」が贈られます。コラボ限定キャラをリーダーにして期間中のリーグに挑みましょう！
◆『城とドラゴン』×TVアニメ『ブルーロック』コラボ特設サイト◆
https://www.asobism.co.jp/social/shirodora/collabo_bluelock/
【コラボ開催期間】2026年4月30日(木)19:00 ～ 5月17日(日)23:59
リーグイベント「リーダー腕利きGP」の2回戦目が開催！
コラボ限定キャラ「ブルーロック」をリーダーにしてリーグに挑む「リーダー腕利きGP」を開催いたします。バトルに勝利してより多くの「キャラフレP」を獲得したランキング上位者や条件を達成した方には、コラボ限定「キャラフレーム」が贈られます。なお、ランキング上位で獲得できるフレームは特別仕様となっており、重複して獲得することでフレームに星が追加されます。すでにフレームを獲得した方は星の獲得を目指しましょう！
【開催期間】2026年5月11日(月)6:00 ～ 5月13日(水)23:59
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348868/images/bodyimage2】
◎リーグ概要
「リーグ」は、開催期間中にバトルに参加して獲得できる“リーグP”を競うバトルイベントです。「リーグ」終了後には、ランキング順位に応じて“ドラゴンメダル”や“きびだんご”が、そして 各バトルにおいても勝利すると“ルビー”などの報酬が手に入ります。
※報酬の詳細はゲーム内お知らせをご確認ください
◎完全決着バトル
上記期間中、リーグで行われるすべてのバトルを対象に、“引き分け”がなくなる「完全決着バトル」を開催いたします。バトル終了時、城壁のHPが同じ場合でも、砦占拠数などの“判定”によって必ず勝敗が決まります。
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TVアニメ『ブルーロック』コラボ開催中！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348868/images/bodyimage3】
「アバたま」に限定キャラ「ブルーロック」が登場！またボイス付き激レアお着替えとしてバクダンおやじの「糸師 冴」や魔導機兵の「オリヴァ・愛空」も登場しました。その他にも、「レア城主」、「コラボ討伐」、「襲来」など、イベントやキャンペーンも盛りだくさん！期間限定のコラボイベントをぜひお楽しみください。
◎TVアニメ『ブルーロック』とは
世界一のエゴイストでなければ、世界一のストライカーにはなれない。
日本をW杯優勝に導くストライカーを育てるため、
日本フットボール連合はある計画を立ち上げる。
その名も、“ブルーロック（青い監獄）”プロジェクト。
集められたのは300人の高校生。しかも、全員FW(フォワード)。
299人のサッカー生命を犠牲に誕生する、
日本サッカーに革命を起こすストライカーとは────？
──今、史上最もアツく、最もイカれたサッカーアニメが開幕する。
■TVアニメ『ブルーロック』公式サイト
https://tv.bluelock-pr.com/
(C)金城宗幸・ノ村優介・講談社／「ブルーロック」製作委員会
その他のイベント情報
◎「キャラつよグランプリ」第92期開幕
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348868/images/bodyimage4】
「キャラつよグランプリ」とは、対象キャラをリーダーにして戦い、強さを表すポイントとなる“キャラつよP”を競うイベントです。対象となるバトルは開催期間中の「ひとりでリーグ」（ゴールドクラス以上）となり、イベント終了時のランキングに応じて、上位者にはキャラアイコンを装飾できる“フレーム”が贈られます。
【開催期間】2026年5月11日(月)6:00 ～5月25日(月)23:59
■報酬内容
1位：ゴールドフレーム
2位～10位：シルバーフレーム
11位～30位：ブロンズフレーム
■対象キャラ
ロボガール・バーサーカー・プリティキャットなど
※詳細はゲーム内お知らせをご覧ください
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◎「おかえり＆新人キャンペーン」
4月1日(水)より、対象ユーザーに最大15,000ルビーや「金の友トレ倶楽部」などが贈られる「おかえり＆新人キャンペーン」が開催中です。期間中、対象ユーザー向けのミッションをクリアすると「ガール確定アバたまチケット」も手に入ります。
※ルビーはログインとミッションクリア報酬を合わせた総量となります
【開催期間】2026年4月1日(水)19:00 ～ 5月17日(日)23:59
キャンペーンの詳しい内容はこちら↓
https://news.asobism.co.jp/social/shirodora/news/news_260401_02/
＜基本情報＞
■タイトル：城とドラゴン
■App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/chengtodoragon/id953790507?mt=8
■Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.asobism_castleanddragon
■ジャンル：リアルタイム対戦ストラテジー
■価 格：基本無料（アイテム課金制）
■対応OS：iOS/Android
■公式サイト：https://www.asobism.co.jp/social/shirodora/
■公式X：https://x.com/shirotodoragon
■公式Discord：https://discord.gg/zJkjpPUFFN
■公式TikTok：https://www.tiktok.com/@shirotodoragon_official
■iOS配信日：2015年2月5日（木）
■Android配信日：2015年4月16日（木）
■コピーライト表記：
(C)2015 Asobism Co., Ltd. All Rights Reserved.
(C)2015 PICTOY Co., Ltd. All Rights Reserved.
＜会社概要＞
■会社名 株式会社アソビズム
■代表者 代表取締役 大手智之
■資本金 10,000,000円
■設 立 2005年12月6日
■所在地 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル4F
■TEL 03-6551-2813
■FAX 03-6551-2692
■URL https://www.asobism.co.jp/
■Email press@asobism.co.jp
配信元企業：株式会社アソビズム
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348868/images/bodyimage1】
5月11日(月)6:00より、TVアニメ『ブルーロック』コラボ限定キャラ「ブルーロック」の「キャラフレP」を競う、「リーダー腕利きGP」の2回目が開催！ランキング上位者や条件を達成した方には、コラボ限定「キャラフレーム」が贈られます。コラボ限定キャラをリーダーにして期間中のリーグに挑みましょう！
◆『城とドラゴン』×TVアニメ『ブルーロック』コラボ特設サイト◆
https://www.asobism.co.jp/social/shirodora/collabo_bluelock/
【コラボ開催期間】2026年4月30日(木)19:00 ～ 5月17日(日)23:59
リーグイベント「リーダー腕利きGP」の2回戦目が開催！
コラボ限定キャラ「ブルーロック」をリーダーにしてリーグに挑む「リーダー腕利きGP」を開催いたします。バトルに勝利してより多くの「キャラフレP」を獲得したランキング上位者や条件を達成した方には、コラボ限定「キャラフレーム」が贈られます。なお、ランキング上位で獲得できるフレームは特別仕様となっており、重複して獲得することでフレームに星が追加されます。すでにフレームを獲得した方は星の獲得を目指しましょう！
【開催期間】2026年5月11日(月)6:00 ～ 5月13日(水)23:59
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348868/images/bodyimage2】
◎リーグ概要
「リーグ」は、開催期間中にバトルに参加して獲得できる“リーグP”を競うバトルイベントです。「リーグ」終了後には、ランキング順位に応じて“ドラゴンメダル”や“きびだんご”が、そして 各バトルにおいても勝利すると“ルビー”などの報酬が手に入ります。
※報酬の詳細はゲーム内お知らせをご確認ください
◎完全決着バトル
上記期間中、リーグで行われるすべてのバトルを対象に、“引き分け”がなくなる「完全決着バトル」を開催いたします。バトル終了時、城壁のHPが同じ場合でも、砦占拠数などの“判定”によって必ず勝敗が決まります。
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TVアニメ『ブルーロック』コラボ開催中！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348868/images/bodyimage3】
「アバたま」に限定キャラ「ブルーロック」が登場！またボイス付き激レアお着替えとしてバクダンおやじの「糸師 冴」や魔導機兵の「オリヴァ・愛空」も登場しました。その他にも、「レア城主」、「コラボ討伐」、「襲来」など、イベントやキャンペーンも盛りだくさん！期間限定のコラボイベントをぜひお楽しみください。
世界一のエゴイストでなければ、世界一のストライカーにはなれない。
日本をW杯優勝に導くストライカーを育てるため、
日本フットボール連合はある計画を立ち上げる。
その名も、“ブルーロック（青い監獄）”プロジェクト。
集められたのは300人の高校生。しかも、全員FW(フォワード)。
299人のサッカー生命を犠牲に誕生する、
日本サッカーに革命を起こすストライカーとは────？
──今、史上最もアツく、最もイカれたサッカーアニメが開幕する。
■TVアニメ『ブルーロック』公式サイト
https://tv.bluelock-pr.com/
(C)金城宗幸・ノ村優介・講談社／「ブルーロック」製作委員会
その他のイベント情報
◎「キャラつよグランプリ」第92期開幕
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348868/images/bodyimage4】
「キャラつよグランプリ」とは、対象キャラをリーダーにして戦い、強さを表すポイントとなる“キャラつよP”を競うイベントです。対象となるバトルは開催期間中の「ひとりでリーグ」（ゴールドクラス以上）となり、イベント終了時のランキングに応じて、上位者にはキャラアイコンを装飾できる“フレーム”が贈られます。
【開催期間】2026年5月11日(月)6:00 ～5月25日(月)23:59
■報酬内容
1位：ゴールドフレーム
2位～10位：シルバーフレーム
11位～30位：ブロンズフレーム
■対象キャラ
ロボガール・バーサーカー・プリティキャットなど
※詳細はゲーム内お知らせをご覧ください
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◎「おかえり＆新人キャンペーン」
4月1日(水)より、対象ユーザーに最大15,000ルビーや「金の友トレ倶楽部」などが贈られる「おかえり＆新人キャンペーン」が開催中です。期間中、対象ユーザー向けのミッションをクリアすると「ガール確定アバたまチケット」も手に入ります。
※ルビーはログインとミッションクリア報酬を合わせた総量となります
【開催期間】2026年4月1日(水)19:00 ～ 5月17日(日)23:59
キャンペーンの詳しい内容はこちら↓
https://news.asobism.co.jp/social/shirodora/news/news_260401_02/
＜基本情報＞
■タイトル：城とドラゴン
■App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/chengtodoragon/id953790507?mt=8
■Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.asobism_castleanddragon
■ジャンル：リアルタイム対戦ストラテジー
■価 格：基本無料（アイテム課金制）
■対応OS：iOS/Android
■公式サイト：https://www.asobism.co.jp/social/shirodora/
■公式X：https://x.com/shirotodoragon
■公式Discord：https://discord.gg/zJkjpPUFFN
■公式TikTok：https://www.tiktok.com/@shirotodoragon_official
■iOS配信日：2015年2月5日（木）
■Android配信日：2015年4月16日（木）
■コピーライト表記：
(C)2015 Asobism Co., Ltd. All Rights Reserved.
(C)2015 PICTOY Co., Ltd. All Rights Reserved.
＜会社概要＞
■会社名 株式会社アソビズム
■代表者 代表取締役 大手智之
■資本金 10,000,000円
■設 立 2005年12月6日
■所在地 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル4F
■TEL 03-6551-2813
■FAX 03-6551-2692
■URL https://www.asobism.co.jp/
■Email press@asobism.co.jp
配信元企業：株式会社アソビズム
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