靴下の新しいカタチ「はかないくつした 」新モデル発売

株式会社ナイガイ

株式会社ナイガイ（本社：東京都港区赤坂 代表取締役社長：今泉 賢治）は、靴の中に装着する新感覚靴下「はかないくつした SUASiC JP（日本製）」の改良モデルを発売しました。「はかないくつした」は、“靴下を履いていないような素足感覚”をコンセプトに、ムレやズレといった従来の靴下に対する課題を軽減しながら、快適な履き心地を実現しました。

改良モデルでは、綿の比率を高めて吸水性を向上させ、表面の凹凸柄と裏面のシリコン加工でフィット感を強化しパンプスやスニーカーに加え、サンダルにも対応する商品を新たに追加することであ、より多様なライフスタイルに対応する仕様へ進化しています。

◆レディース

◆メンズ

■ 主な改良ポイント

本製品では、ユーザーの使用シーンを想定した機能改善を複数施しています。

熱融着糸を編み込むことで生地に適度なハリを持たせ、従来モデルと比較して装着時の扱いやすさを向上させました。

綿の比率を高めた素材設計により吸水性を強化。汗をかきやすい季節や長時間の着用時でも、さらりとした履き心地を維持します。

表面に凹凸柄を施すとともに、裏面にはシリコン加工を採用し、より足裏との接地性が向上し、靴の中でのズレを抑え、安定したフィット感を実現しています。

■ 対応シューズの拡充で広がる使用シーン

従来は主にパンプスやスニーカーでの使用を想定していましたが、本改良モデルでは新たにサンダル対応の品番を追加しました。これにより、春夏シーズンの軽装スタイルにおいても違和感なく使用でき、より幅広いコーディネートに対応可能となっています。

オン・オフを問わず、さまざまなシーンで“素足感覚の快適さ”を提供することで、日常の足元環境をサポートします。