【新発売】カプセルトイなどで大人気！今注目の『mojojojo』新グッズが2026年5月中旬発売予定！

株式会社マリモクラフト

株式会社マリモクラフト（本社：東京都江東区）は、SNSを中心に話題の『mojojojo』の新グッズを2026年5月中旬より発売いたします。

『mojojojo』の魅力を詰め込んだ、毎日が楽しくなるようなカラフルでポップなデザインの雑貨アイテムが新発売。アイテムラインナップは、3連アクリルキーホルダー、クリアマルチケースS、クリアマルチケースSS、3連ポーチ、3P巾着、エコバック、メガネケース、シークレットコレクション アクリルクリップ、シークレットコレクション 缶マグネットの9アイテム、全17種です。

ぜひ、お近くの店舗や各オンラインショップにて、チェックしてみてください。

■「mojojojo」とは

2013年頃よりスタートした、ぬいぐるみ作家・尾崎歩美さんが手がけるオリジナルブランド。素朴であたたかみのある表情とユーモアを感じる世界観が魅力です。ひとつひとつ手縫いで作られるぬいぐるみには、それぞれのユニークな表情と素朴なぬくもりがあり、多くのファンに支持されています。

カプセルトイが大ヒットし、SNSを中心に話題沸騰中。さらに雑貨やアパレルなど幅広いコラボを展開しており、世代を超えてファンを広げ続けています。

公式SNS

X ▶https://x.com/mojojojotwi

Instagram ▶https://www.instagram.com/mojojojogram/

■商品紹介

毎日が楽しくなるようなカラフルでポップなアイテムラインナップ。『mojojojo』の魅力を存分に引き出しました。

3連アクリルキーホルダー bears （税込：1,320円）3連アクリルキーホルダー cats （税込：1,320円）3連アクリルキーホルダー dogs （税込：1,320円）3連アクリルキーホルダー birds （税込：1,320円）3連アクリルキーホルダー rabbits （税込：1,320円）クリアマルチケースS アップ （税込：1,100円）クリアマルチケースS 整列 （税込：1,100円）クリアマルチケースSS アップ （税込：990円）クリアマルチケースSS 整列 （税込：990円）3連ポーチ （税込：2,200円）3P巾着 （税込：1,760円）エコバッグ LBL（税込：1,980円）エコバッグ YE（税込：1,980円）メガネケース RD （税込：1,650円）メガネケース LBL （税込：1,650円）シークレットコレクション アクリルクリップ （税込：770円・全8種・ランダム商品）シークレットコレクション 缶マグネット（税込：550円・全8種・ランダム商品）アイテムイメージ

※商品はなくなり次第終了となります。

※販売アイテムは状況により予告なく変更・中止になる場合がございます。

※商品画像は全てイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

お取扱い店舗

■ファンシー雑貨ショップ・各ECサイト 他

2026年5月中旬以降順次販売予定

■マリモクラフトオンラインショップ でもお取扱い予定です。

2026年5月中旬頃 販売開始予定

販売開始時期については、マリモクラフト公式Xにてご案内いたします。

マリモクラフト公式X ▶https://x.com/marimo_craft

株式会社マリモクラフトについて

キャラクター雑貨の卸売、企画開発、製造、売場の運営管理等を主な事業内容としております。

【WEBサイト】

https://marimocraft.co.jp/

【オンラインショップ】

https://marimocraft-shop.com/

【マリモクラフト公式SNSアカウント】

■マリモクラフト 公式X

https://twitter.com/marimo_craft

■マリモクラフト イベント用X

https://twitter.com/marimocraft_eve

■マリモクラフト 公式Instagram

https://www.instagram.com/marimocraft