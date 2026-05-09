『ファイブスター物語』第19巻発売記念PVを公開中！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、デザイナー・永野護さんが手がける漫画『ファイブスター物語』第19巻の発売を記念して、本日5月9日（土）よりPV（CV：川村万梨阿さん）を公開いたします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=0nKSsoCzews ]

この機会に、ぜひPVをご覧ください。

また同日、5月9日（土）発売「月刊ニュータイプ ２０２６年６月号」の表紙も『ファイブスター物語』となっております。

月刊ニュータイプ6月号表紙

総合アニメ情報誌「月刊ニュータイプ ２０２６年６月号」

表紙は、永野護さん描き下ろしイラスト（GTMシュペルター）。

第19巻発売記念特集

・第19巻＆連載中のエピソードから男女3組の歩みをプレイバック

・永野護が読者からの質問に答える「一問一答」企画

付録１.両面イラストクリアファイル（カイエン＆アウクソー／GTMシュペルター）

付録２.両面B2ポスター（『ファイブスター物語』単行本第19巻／第17巻カバーイラスト）

価格：950円（税込）

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322512000908/)

ぜひどちらもチェックしてみてください。

『ファイブスター物語』とは

「月刊ニュータイプ」（KADOKAWA刊）にて連載中。

ジョーカー太陽星団を舞台に、騎士や人工生命体のファティマ、巨大ロボット、そして神々や市井の人々がそれぞれの時代で躍動する姿を描く大河的なドラマが展開されます。

巨大ロボットの激突や騎士同士による生身の戦闘、国家の大義や個人の感情が交錯する壮大な物語であり、科学と魔法、リアルとファンタジーが融合した神話的な世界観で、多くの読者を魅了し続けています。

単行本をはじめとする関連書籍の発行部数はシリーズ累計で1000万部を突破。

単行本最新第19巻は、2026年5月9日（土）発売。

第19巻の書影／(C)EDIT

書名：ファイブスター物語 19

著者：永野 護

定価：1,650円（本体1,500円＋税）

発売日：2026年5月9日（土）

サイズ：210mm×166mm

ページ数：240ページ

ISBN：978-4-04-117333-6

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322512001592/)

永野 護（ながの まもる）さん プロフィール

1960年生まれ、京都府舞鶴市出身のデザイナー。

1983年、日本サンライズ（現バンダイナムコフィルムワークス）に入社。

1984年放送のTVアニメ「重戦機エルガイム」でキャラクターとメカデザインに抜擢され大きな話題を集めました。その後、TVアニメ「機動戦士Zガンダム」などへの参加を経て、1986年より『月刊ニュータイプ』にて『ファイブスター物語』の連載をスタート。

2012年には自身が監督・脚本などを手がけたアニメ映画「花の詩女 ゴティックメード」を公開。また、2024～2026年にかけて、国内5都市において、「DESIGNS 永野護デザイン展」を開催しました。

公式サイト：https://automaticflowers.ne.jp/

公式X：https://x.com/naganomamoru