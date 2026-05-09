5月の角川新書は、一門・閨閥という「人間」の網の目から中世と近代を捉え直し、従来の歴史観を更新する作品が並ぶ！ 『太平記史観』、『財閥と閨閥』の計2作品

株式会社KADOKAWA

このたび、株式会社KADOKAWAは角川新書の新刊計2作品を5月9日（土）に発売いたします。

『太平記』。それは武士像はじめ、日本人の歴史認識を縛ってきた物語である。最新の研究と共に史観の影響力を丸裸にする『太平記史観 日本人の歴史認識を支配した物語』（谷口雄太）、勢力拡大・地位上昇・存続延命のための「常套手段」『財閥と閨閥 10大財閥の婚姻戦略』（菊地浩之）が登場！ ぜひこの機会にお手に取りください。

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[表: https://prtimes.jp/data/corp/7006/table/19326_1_888dafb92e58b55948048172850bd35b.jpg?v=202605090251 ]

発行：株式会社KADOKAWA 体裁：新書判 ※地域により発売日が前後する場合があります。

電子書籍も発売中！

【各作品概要】

『太平記史観 日本人の歴史認識を支配した物語』

新田義貞と足利尊氏は同格ではなく、新田が明確に格下。かつ、実は両氏は同じ一門。だが、『太平記』が生み出したイメージは未だ歴史認識に影響を及ぼしている。その虚実に加え、「史観」の影響力を最新研究で暴く！

[著者プロフィール] 谷口雄太（たにぐち・ゆうた）

1984年、兵庫県生まれ。青山学院大学文学部史学科准教授。2015年、東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得満期退学。博士（文学）。東京大学大学院人文社会系研究科（文学部）研究員を経て、現職。著書に『中世足利氏の血統と権威』『〈武家の王〉足利氏』（以上、吉川弘文館）、『室町期東国武家の「在鎌倉」』（鎌倉考古学研究所）、『分裂と統合で読む 日本中世史』（山川出版社）などがある。新田義貞は源氏の嫡流ではなく足利氏庶流だったことを洗い出し、『太平記』の影響力を指摘した。

定価：1,100円 （本体1,000円＋税） / 頁数：232ページ

詳細：https://www.kadokawa.co.jp/product/322110000964/

『財閥と閨閥 10大財閥の婚姻戦略』

「創業者一族でも役員になれない三井」「優秀な婿取りに精を出す岩崎家（三菱）」「企業経営者が創業家を遠ざける納得理由」――婚姻戦略と家同士の相克を通して10大財閥の誕生と勢力拡大の過程が見えてくる。

[著者プロフィール] 菊地浩之（きくち・ひろゆき）

1963年北海道生まれ。國學院大學経済学部を卒業後、ソフトウェア会社に入社。勤務の傍ら、論文・著作を発表。専門は企業集団、企業系列の研究。2005-06年、明治学院大学経済学部非常勤講師を兼務。06年、國學院大學博士（経済学）号を取得。著書に『企業集団の形成と解体』（日本経済評論社）、『日本の地方財閥30家』（平凡社新書）、『最新版 日本の15大財閥』『織田家臣団の系図』『増補新版 豊臣家臣団の系図』『徳川家臣団の系図』『財閥と学閥』（角川新書）、『三菱グループの研究』『三井グループの研究』『住友グループの研究』（洋泉社歴史新書）など多数。

定価：1,210円 （本体1,100円＋税） / 頁数：280ページ

詳細：https://www.kadokawa.co.jp/product/322503000599/