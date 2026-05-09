21時以降が変わる、夜の価値を再設計

株式会社ユーネット

21時以降が変わる――

ひょうたん温泉、夜の価値を再設計

“食べる場所がない”を“行く理由”に変える挑戦

大分県別府市の温泉施設「ひょうたん温泉」は、21時以降の来館価値向上を目的に、夜間帯のサービス強化に取り組んでいます。

観光地・別府において、21時以降は飲食店の営業終了が増え、「食事の選択肢が少ない時間帯」となる課題があります。同施設では、この“夜の空白時間”に着目し、温泉と食を組み合わせた新たな価値提供を開始しました。

その取り組みの一つが、22時以降限定で提供する「夜鳴きそば」。湯上がりに手軽に楽しめる一杯として、価格以上の満足感を提供しています。

また、夜の時間帯は比較的混雑が落ち着くことから、「ゆっくり過ごせる温泉」としての魅力も再定義。昼とは異なる静けさの中で、体と心を整える“夜の温泉体験”を提案しています。



「夜は“人が少ない時間”ではなく“価値を作れる時間”。21時以降に来る理由を明確にすることで、温泉の使い方はもっと広がる。」

と語ります。

ひょうたん温泉は今後も、時間帯ごとの価値設計を進めることで“いつ来ても意味がある温泉”の実現を目指してまいります。

■取り組み概要

施策：夜間サービス強化（21時以降）

内容：22時以降限定 夜鳴きそば０円 ほか

目的：夜の来館価値向上／滞在時間の延長／満足度向上

■ひょうたん温泉の強み

・創業100年を超える歴史

・加水・加温なし「源泉十割」

・観光ミシュランガイド三ツ星評価

■施設概要

施設名：ひょうたん温泉

所在地：大分県別府市鉄輪

内容：日帰り温泉施設（大浴場・砂湯・蒸し湯・飲食施設など）