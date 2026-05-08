【卓球部活生応援企画】公式戦使用卓球台をリサイクルして北山中学校へお届け

一般社団法人Ｔリーグ

Tリーグは、卓球を通じて未来を担う世代を応援する「つなぐプロジェクト」の一環として実施した「卓球部活生応援企画」において、リーグ卓球台サプライヤーである株式会社三英のご協力のもと、ノジマTリーグ で実際に使用された卓球台をリサイクルし、2026年4月21日に和歌山県北山村立北山中学校へ寄贈いたしました。



■「卓球はつながる」--北山村へ

北山村は、和歌山県でありながら奈良県・三重県に囲まれた全国でも珍しい地理的環境にあります。日本全国どのような地域においても、卓球に情熱を注ぐ生徒たちがいます。

今回、その想いに応える形で、Tリーグで実際に使用された卓球台が届けられました。この卓球台には、Tリーガーたちの熱戦の記憶とともに、「挑戦をあきらめない気持ち」、「卓球を楽しむ心」が刻まれています。



■現地での喜びと広がる未来

4月21日の搬入当日、北山中学校の生徒・先生方の皆様に温かく迎えていただき、無事に設置が完了いたしました。実際に台を前にした生徒たちの表情には、驚きと喜び、そして新たな目標への意欲があふれていました。本企画は単なる物品寄贈ではなく、体験の提供でもあります。



■全国からの想いへの感謝

本企画には、全国各地から多くの学校の皆様にご応募をいただきました。それぞれの応募からは、日々の努力、仲間との絆、指導者や地域の支え、つながりなど、卓球を取り巻く豊かなストーリーが伝わってきました。改めて、ご応募いただいたすべての皆様に、心より御礼申し上げます。



本企画は大変ご好評をいただいたことを受け、第2回の実施を予定しております。今回ご縁がなかった学校の皆様、また新たに挑戦したい皆様へ。Tリーグはこれからも、卓球に打ち込むすべての部活生を応援し続けます。



■Ｔリーグの想い

Ｔリーグは、トップレベルの競技だけでなく、その未来を支える育成世代への支援も重要な使命と考えています。株式会社三英をはじめとするパートナー企業とともに、卓球を通じて夢や挑戦を“つなぐ”取り組みを、今後も全国へ広げてまいります。

【寄贈校】 和歌山県北山村立北山中学校