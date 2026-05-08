北アイルランドの伝説のウイスキーブランド「マコーネルズ アイリッシュウイスキー 5年 コニャックカスクフィニッシュ 」新発売

雄山株式会社

雄山株式会社(本社 神戸 : 代表取締役社長 加藤泰雄）が北アイルランドより輸入販売するマコーネルズ蒸留所ウイスキー「マコーネルズ アイリッシュウイスキー 5年 コニャックカスクフィニッシュ」を

2026年5月9日より全国の酒販店等で発売いたします。

「マコーネルズ アイリッシュウイスキー 5年 コニャックカスクフィニッシュ」は、5年シリーズの最後のリリースで、国際的なウイスキーの品評会で受賞し、高い評価を得ています。

アイリッシュモルトとアイリッシュグレーンウイスキーの調和のとれたブレンドで、ファーストフィルのバーボン樽で5年間熟成した後、マコーネルズ蒸留所マスターディスティラー グレーム・ミラー氏が厳選したコニャック樽で仕上げています。アイリッシュウイスキーにおいてコニャック樽での後熟は極めて稀なため、マコーネルズの主力製品の中でも際立った存在となっています。

贅沢な甘みと予想外の深み、柔らかな果実の風味、穏やかなスパイスのニュアンス、そしてベルベットのような余韻をもたらします。

ウイスキー愛好家だけでなく、繊細でエレガント、かつフルーティーな味わいを好む新世代の方々にも楽しんでいただけるウイスキーです。この機会に伝説のブランドの味わいを是非ご堪能ください。

＜ 商品概要 ＞

商品名：マコーネルズ アイリッシュウイスキー 5年 コニャックカスクフィニッシュ

発売日：2026年5月9日

参考小売価格：オープン

容量：700ml

アルコール度数：46%

※ノンチルフィルタード、ナチュラルカラー

＜ テイスティグノート ＞

香り：オレンジピール、熟したバナナ、バニラ

味わい：砂糖漬けレモン、アイシングシュガー、レーズンチョコレート、ドライパイナップル

フィニッシュ：長く続くジンジャースパイスの余韻

＜ マコーネルズ蒸留所 ＞

1776年 北アイルランド ベルファスト生まれのマコーネルズ アイリッシュウイスキーは、150年以上にわたり成功を収めたブランドでした。

2020年にベルファスト ディスティラリー カンパニーによって復活したマコーネルズ アイリッシュウイスキーは今、その伝統を取り戻すことを使命とし、何世紀にもわたる歴史と現代の最新技術を融合させ、アイリッシュウイスキー界における世界的な存在として再びその地位を確立しようとしています。

ベルファスト中心部に位置する歴史的建造物、クラムリン・ロード刑務所クラムリン・ロード刑務所A棟をリンベーションして新たにつくられた蒸留所内部伝説のオールドボトル マコーネルズ アイリッシュウイスキー

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