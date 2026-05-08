「はじまりの味を、もう一度」創業時の記憶をたどる“チョコバナナ”が周年限定で復刻します。

メゾンカカオ株式会社

鎌倉発祥のアロマ生チョコレートブランド「メゾンカカオ」（創業者：石原紳伍）は、ブランドの周年を記念し、創業当時の味わい「チョコバナナ」を限定復刻します。

現在では100種を超えるアロマ生チョコレートの原点となった、わずか6種のフレーバー。そのひとつが「バナナ」でした。ブランドのはじまりを支えた味わいを、いま改めてお届けします。

このブランドは、たった6つの味から始まりました。そのひとつが、チョコバナナ。

親しみやすく、どこか記憶に残る味。子供の頃に出会ったような、まっすぐで、少し懐かしい甘さ。

時代とともに技術は進化し、表現できる味わいは広がりました。

それでも、はじまりの味は、今も変わらず、このブランドの中に息づいています。

周年という節目に、原点へと立ち返るように。

メゾンカカオの歩みとともにあった味を、いま、あらためてお届けします。

「アロマ生チョコレート バナナ」16粒入（税込3240円）

創業当時の味わいをベースに、現代の技術で磨き上げた一箱。今年は果肉が緻密で濃厚な味わいを持つバナナを使用。チョコレートがとろけだした後から、深い甘味と香りがゆっくりと広がる大人な味わいです。自家製のバナナピューレに、ナッツ感とまろやかな甘味を持つミルクチョコレートと、アーモンドミルクで味わいに深みを出しました。

「ショコラ・コキーユ チョコバナナ」6粒入（税込4320円）

「ショコラ・コキーユ」それは、一粒のデザート。

外側のチョコレートは少し力を入れただけで割れそうなほど繊細ながら、口の中でパリッと弾けた瞬間に、中から液状のチョコレートが溢れ出します。生チョコレートならではの食感、水分量、香りと味わいが表現された一粒をそっと指でつまんで、お召し上がりください。

果肉が緻密で濃厚な味わいを持つバナナとチョコレート、これ以上ないほどのマリアージュ。自家製のバナナピューレに、ナッツ感とまろやかな甘味を持つブレンディッドのミルクチョコレートと、アーモンドミルクで味わいに深みを出しました。

【販売情報】

「アロマ生チョコレート バナナ」は下記メゾンカカオ全8店舗 にて

「ショコラ・コキーユ チョコバナナ」は鎌倉本店、丸の内店、NEWoMAN店、ジェイアール名古屋タカシマヤ店、オンラインショップにて数量限定販売します。

【販売店舗】

・MAISON CACAO 鎌倉本店（神奈川県鎌倉市雪ノ下1-9-33 若宮大路沿い）

・MAISON CACAO 鎌倉小町本店（神奈川県鎌倉市小町2-9-7）

・MAISON CACAO丸の内店（東京都千代田区丸の内３丁目３－１新東京ビル1階）

・MAISON CACAO NEWoMAN横浜店（神奈川県 横浜市西区南幸１-1-1 NEWoMAN横浜１階）

・MAISON CACAO グランスタ東京店（東京都千代田区丸の内1-9-1グランスタ東京 1Ｆ）

・MAISON CACAO羽田空港店（東京都大田区羽田空港3-3-2 羽田空港第1ターミナル2階マーケットプレイス「HANEDA STAR & LUXE内」）

・MAISON CACAO ジェイアール名古屋タカシマヤ店（愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4地下1F）

・MAISON CACAO オンラインショップ（https://onlineshop.maisoncacao.com/）