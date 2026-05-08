東京ガス株式会社

東京ガス株式会社（社長：笹山 晋一、以下「東京ガス」）は、100%子会社の東京ガスアメリカ社が出資するBirdsboro Power Holdings II, LLC社（以下「Birdsboro社」）を通じて、北米中下流事業の一環として、米国ペンシルベニア州における天然ガス火力発電事業（以下「本事業」）に参画してきました。このたび、東京ガスアメリカ社が保有するBirdsboro社の出資持分の全てを、Strategic Value Partners, LLC社（以下「SVP社」）が運営するファンドで、 Birdsboro社への出資者の一社であるStrategic PPAV, LLC 社に売却することで合意し、持分売買契約書を締結しました。今後は、売却に向けた米国における許認可などの各種手続きを進めます。

東京ガスは、北米中下流事業によるバリューチェーン構築を進めています。今後も、2026-2028年度中期経営計画に掲げるキャピタルリサイクルを推進し、成長性と収益性のさらなる向上を図り、持続的な企業価値向上を目指します。

＜Birdsboro社概要＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/21766/table/1426_1_72fa0c12c79a227e258a6858af3cae38.jpg?v=202605080451 ]

＜SVP社概要＞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/21766/table/1426_2_01062693db6bb37f17777b126919de7b.jpg?v=202605080451 ]

以上