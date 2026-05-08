米国ペンシルベニア州における天然ガス火力発電事業の売却について
東京ガス株式会社
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/21766/table/1426_1_72fa0c12c79a227e258a6858af3cae38.jpg?v=202605080451 ]
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/21766/table/1426_2_01062693db6bb37f17777b126919de7b.jpg?v=202605080451 ]
東京ガス株式会社（社長：笹山 晋一、以下「東京ガス」）は、100%子会社の東京ガスアメリカ社が出資するBirdsboro Power Holdings II, LLC社（以下「Birdsboro社」）を通じて、北米中下流事業の一環として、米国ペンシルベニア州における天然ガス火力発電事業（以下「本事業」）に参画してきました。このたび、東京ガスアメリカ社が保有するBirdsboro社の出資持分の全てを、Strategic Value Partners, LLC社（以下「SVP社」）が運営するファンドで、 Birdsboro社への出資者の一社であるStrategic PPAV, LLC 社に売却することで合意し、持分売買契約書を締結しました。今後は、売却に向けた米国における許認可などの各種手続きを進めます。
東京ガスは、北米中下流事業によるバリューチェーン構築を進めています。今後も、2026-2028年度中期経営計画に掲げるキャピタルリサイクルを推進し、成長性と収益性のさらなる向上を図り、持続的な企業価値向上を目指します。
＜Birdsboro社概要＞
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＜SVP社概要＞
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以上