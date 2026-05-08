Power MOSFET Device Market(パワーMOSFETデバイス市場)調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年05月04に「Power MOSFET Device Market(パワーMOSFETデバイス市場)調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。パワーMOSFETデバイスに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
Power MOSFET Device Market(パワーMOSFETデバイス市場)の概要
Power MOSFET Device Market(パワーMOSFETデバイス市場)に関する当社の調査レポートによると、Power MOSFET Device Market(パワーMOSFETデバイス市場)規模は 2035 年に約 142.2億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の Power MOSFET Device Market(パワーMOSFETデバイス市場)規模は約 78.2億米ドルとなっています。パワーMOSFETデバイスに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 6.4% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、Power MOSFET Device Market(パワーMOSFETデバイス市場)におけるシェアの拡大は、家電および産業用自動化システムに対する需要の増加によるものです。これらのデバイスは、その高速スイッチング性能と小型設計により、電源装置、ノートPC、スマートフォン、そしてスマート製造機器において幅広く採用されています。国際エネルギー機関（IEA）のデータによれば、2023年の世界の電力消費量は約2.5%増加しており、これは電子システムや自動化システムの利用拡大を反映した結果と言えます。さらに、こうした傾向は、高効率なMOSFETデバイスの導入を一層加速させる要因となっています。
パワーMOSFETデバイスに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/power-mosfet-device-market/590642241
さらに、当社の重要な市場見通しによれば、2024年第1四半期におけるEV（電気自動車）の販売台数は、2023年と比較して約25%の増加を記録しており、これは市場における急速な普及を示唆しています。この成長は、電力制御やバッテリーシステムにおける高効率なMOSFETデバイスへのニーズを後押しすると同時に、高速スイッチング部品に対する需要の拡大も牽引しています。加えて、充電インフラの拡充もまた、パワー半導体の利用拡大を促進する要因となっています。
しかし、重要な半導体材料への依存が、今後数年間の市場成長を抑制する要因となると予測されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348770/images/bodyimage1】
Power MOSFET Device Market(パワーMOSFETデバイス市場)セグメンテーションの傾向分析
Power MOSFET Device Market(パワーMOSFETデバイス市場)の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、パワーMOSFETデバイスの市場調査は、タイプ別、アプリケーション別、材料別、パッケージタイプ別と地域別に分割されています。
Power MOSFET Device Market(パワーMOSFETデバイス市場)のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-590642241
パッケージタイプ別に基づいて、Power MOSFET Device Market(パワーMOSFETデバイス市場)は、表面実装デバイス（SMD）、スルーホールパッケージ、パワーモジュールに分割されています。中でも表面実装デバイス（SMD）セグメントは、予測期間を通じて40%という最大級の市場シェアを維持すると見込まれています。SMD型MOSFETは、その小型サイズと高い電力効率を理由に、一般的に広く採用されています。国際エネルギー機関（IEA）が2024年に発表したデータによると、2023年の世界の電力需要は2%以上増加しており、これに伴い、高効率な電子部品に対するニーズが高まっています。
Power MOSFET Device Market(パワーMOSFETデバイス市場)の概要
Power MOSFET Device Market(パワーMOSFETデバイス市場)に関する当社の調査レポートによると、Power MOSFET Device Market(パワーMOSFETデバイス市場)規模は 2035 年に約 142.2億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の Power MOSFET Device Market(パワーMOSFETデバイス市場)規模は約 78.2億米ドルとなっています。パワーMOSFETデバイスに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 6.4% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、Power MOSFET Device Market(パワーMOSFETデバイス市場)におけるシェアの拡大は、家電および産業用自動化システムに対する需要の増加によるものです。これらのデバイスは、その高速スイッチング性能と小型設計により、電源装置、ノートPC、スマートフォン、そしてスマート製造機器において幅広く採用されています。国際エネルギー機関（IEA）のデータによれば、2023年の世界の電力消費量は約2.5%増加しており、これは電子システムや自動化システムの利用拡大を反映した結果と言えます。さらに、こうした傾向は、高効率なMOSFETデバイスの導入を一層加速させる要因となっています。
パワーMOSFETデバイスに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/power-mosfet-device-market/590642241
さらに、当社の重要な市場見通しによれば、2024年第1四半期におけるEV（電気自動車）の販売台数は、2023年と比較して約25%の増加を記録しており、これは市場における急速な普及を示唆しています。この成長は、電力制御やバッテリーシステムにおける高効率なMOSFETデバイスへのニーズを後押しすると同時に、高速スイッチング部品に対する需要の拡大も牽引しています。加えて、充電インフラの拡充もまた、パワー半導体の利用拡大を促進する要因となっています。
しかし、重要な半導体材料への依存が、今後数年間の市場成長を抑制する要因となると予測されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348770/images/bodyimage1】
Power MOSFET Device Market(パワーMOSFETデバイス市場)セグメンテーションの傾向分析
Power MOSFET Device Market(パワーMOSFETデバイス市場)の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、パワーMOSFETデバイスの市場調査は、タイプ別、アプリケーション別、材料別、パッケージタイプ別と地域別に分割されています。
Power MOSFET Device Market(パワーMOSFETデバイス市場)のサンプルコピーの請求:
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パッケージタイプ別に基づいて、Power MOSFET Device Market(パワーMOSFETデバイス市場)は、表面実装デバイス（SMD）、スルーホールパッケージ、パワーモジュールに分割されています。中でも表面実装デバイス（SMD）セグメントは、予測期間を通じて40%という最大級の市場シェアを維持すると見込まれています。SMD型MOSFETは、その小型サイズと高い電力効率を理由に、一般的に広く採用されています。国際エネルギー機関（IEA）が2024年に発表したデータによると、2023年の世界の電力需要は2%以上増加しており、これに伴い、高効率な電子部品に対するニーズが高まっています。