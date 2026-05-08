“マンガの王様”石ノ森章太郎が描く、チームで闘うヒーローが集結。文庫オリジナル・アンソロジー『集団ヒーロー誕生　石ノ森マンガ第1話コレクション』発売！

河出書房新社

株式会社河出書房新社（東京都新宿区／代表取締役 小野寺優）は、「サイボーグ009」をはじめ、石ノ森章太郎が描いたチームを結成し悪と闘うヒーローマンガの「第1話」を集成した、河出文庫オリジナル・アンソロジー『集団ヒーロー誕生 石ノ森マンガ第1話コレクション』を、2026年5月7日に刊行しました。

石ノ森章太郎が描く、チームで闘うヒーローたち

(C)石森プロ

石ノ森章太郎のライフワークともいうべき「サイボーグ009」。スーパー戦隊シリーズ第1弾「秘密戦隊ゴレンジャー」。平井和正原作、後にアニメ映画化もされた壮大な物語「幻魔大戦」。藤子不二雄Ⓐ、藤子・F・不二雄たちトキワ荘時代の盟友と創りあげテレビアニメ化された「レインボー戦隊」。石ノ森が原案のひとりを務めたSF映画「宇宙からのメッセージ」……。

これらメディアを席巻した作品、ヒーローたちから、アニメ化の企画がありながら実現しなかった「未来救助隊アスガード7」の幻のエピソードまで、チームで悪と闘うヒーローを描いた全13作品を精選。「未来救助隊アスガード7」には今回初公開となる貴重なイラストまで収められた珠玉のラインナップが実現しました。

2026年1月に発売された『変身ヒーロー誕生』（河出文庫）と同様、タイトルロゴが入った雑誌連載時の扉ページを再現し、編集部による詳細な解説を付した本書は、“マンガの王様”とも呼ばれた石ノ森章太郎作品の入門書としても最適。ページをめくれば引き込まれてやまない、躍動感あふれる物語の数々を存分にお楽しみください。

収録作品

「サイボーグ009」連載第1・2回

「少年同盟」少年たちよ この旗のもとにあつまれ！

「アンドロイドV」連載第1回

「レインボー戦隊」（スタジオゼロ原作／風田朗まんが）連載第1回

「レインボー戦隊ロビン」連載第1回

「メゾンZ」脱出計画をはかれ!!

「怪人同盟」連載第1回

「幻魔大戦」（平井和正原作）連載第1・2回

「G・Rナンバー5」PART 1 丘の家の住人たち

「秘密戦隊ゴレンジャー」（週刊少年サンデー版）連載第1～4回

「ザ・スターボウ」第一部 RING-1 ヒロ・リリル・ケタルス

「宇宙からのメッセージ」（プチセブン版／映画「宇宙からのメッセージ」より）

「未来救助隊アスガード7」（石ノ森章太郎萬画大全集初出バージョン／初公開イラスト付）

書誌情報

書名：集団ヒーロー誕生 石ノ森マンガ第1話コレクション（河出文庫）

著者：石ノ森章太郎

監修：石森プロ

デザイン：坂野公一（welle design）

仕様：文庫判／456頁

定価：1,210円（本体1,100円）

発売日：2026年5月7日

ISBN：978-4-309-42268-8

https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309422688/

※電子書籍も近日中に発売予定です。

詳細は各電子書籍ストアにてご確認ください。