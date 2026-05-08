昨年も大好評、夜景とともに楽しむ東京會舘のビアガーデン “銀座スカイビアテラス2026” 期間限定営業のご案内

株式会社 東京會舘銀座スカイビアテラス2026イメージ

東京會舘（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：渡辺 訓章）が運営する「銀座スカイビアテラス」（東京交通会館13階）は2026 年6月17日（水）から8月29日（土）までの期間限定で今年もビアガーデンを営業いたします。

3年ぶりに開催された2022年以降、毎年夏季限定にて営業しております。2026年も引き続き、選べる3種の飲み放題付きプランをご用意するほか、時代のニーズにお応えしてノンアルコールドリンクも充実させ、サマーシーズンを盛り上げます。東京會舘自慢の料理やドリンク、綺麗な景色をお楽しみください。



東京會舘自慢の料理を盛り合わせでご提供。生ビールや人気のクラフトビールなど、充実の飲み放題メニュー

銀座スカイビアテラスでは、東京會舘自慢の料理と、充実の飲み放題メニューを3種のプランでお楽しみいただけます。

「スタンダードプラン」の料理は、前菜の盛り合わせ、チキンバスケット、白身魚とムール貝のアクアパッツァ、メキシコ風プルドポーク・タコスと、前菜からメインまで食べ応えのある料理を大皿盛りでご提供するスタイルです。ドリンクは「ザ・プレミアムモルツ 香るエール」「サントリー生ビール」や人気のクラフトビールのほか、ウイスキー、ワイン、サワー各種や、ノンアルコールドリンクを豊富にご用意いたします。

さらに、「至福の肉盛りプレートプラン」では、チキンバスケットに代わり上質な国産牛サーロインステーキとローストビーフの肉盛り合わせプレートへ料理がグレードアップ。「ザ・プレミアム・モルツ マスターズドリーム」やSUNTORY WORLD WHISKY「碧Ao」、サントリーウイスキー「知多」（6・7月）、「メーカーズマーク」（8月）、スパークリングワイン、「オールフリー」が飲み放題に加わり、デザートとして「シルクアイス」の食べ放題もお楽しみいただける充実した内容で、お祝いや職場のお集まりにも最適です。



地上40mから東京駅を望むカウンター席や、丸の内・銀座の夜景を楽しむテーブル席

有楽町駅すぐの好立地で、地上40mの夜景をお楽しみいただけます。サンセットから夜景へとうつろいゆく美しい景色と心地よい風を感じながら、冷えたビールで喉を潤す贅沢な時間をお楽しみください。テーブル席のほか、しっとりと、ロマンチックに過ごせるカウンター席は特別なひとときにもおすすめです。

【銀座スカイビアテラス】～極上の夜景とともに冷えた生ビールなどのドリンクをお楽しみください～

1.王道の生ビールをはじめ、クラフトビールなど種類豊富なドリンクが飲み放題

「サントリー生ビール」のほか、「ザ・プレミアム・モルツ 香るエール」（6・7 月）や「東京クラフト」（8 月）など人気のクラフトビールも充実。このほか、ジャパニーズジン「翠（SUI）」でつくるジントニックや、ウイスキー、ワイン(白・赤)、サワー各種、ノンアルコールドリンク各種など、豊富にご用意しております。

「至福の肉盛りプレートプラン」のご注文、または「スカイビアプラン」「スタンダードプラン」にプラス\2,000 で、さらに充実した「プレミアム飲み放題」にランクアップ。「ザ・プレミアム・モルツ マスターズドリーム」、SUNTORY WORLDWHISKY「碧Ao」、サントリーウイスキー「知多」（6・7 月）、「メーカーズマーク」（8 月）、スパークリングワイン、白ワイン（ダークホース シャルドネ）、赤ワイン（ダークホース カベルネ・ソーヴィニヨン）、「オールフリー」も飲み放題になるほか、今年より「シルクアイス」の食べ放題もプレミアム飲み放題をご注文の方のみデザートとしてお楽しみいただけます。

2. お酒が飲めない方も一緒に楽しめる！ノンアルコール＆低アルコールドリンクもさらに充実！

2025 年にご好評いただきました取り組みで、今年もノンアルコールドリンクを時代のニーズにお応えしてさらに充実させました。「オールフリー」や、ノンアルコールサワー「ZEROPPA」を使用したドリンク各種、ソフトドリンク各種などのノンアルコールドリンクを7 種類、低アルコールドリンクを3 種類ご用意。お酒が苦手な方でもご一緒にビアテラスの雰囲気をお楽しみいただけます。



3. 丸の内サンセット＆夜景、東京駅発着の電車を望む絶景ビュー

美しいサンセットから夜景へとうつろいゆく景色を楽しみながら冷えたビールで喉を潤す…。

カウンター席でしっとりとロマンチックに過ごしても、テーブル席で大人数のグループでも、心地よい風に吹かれながら地上40ｍより東京駅、東京国際フォーラムのアトリウム、銀座の街並み、汐留方面の景色をお楽しみください。



4. 半期でメニューが変わる！東京會舘自家製の料理

今年は、7 月下旬頃より、料理のメニュー内容を変更いたします。ドリンクの一部も、6・7 月／8 月で内容を変更いたしますので、リピート利用の方にもおすすめです。

【3種の飲み放題付きプランのご紹介】

ちょい飲みにおすすめのスカイビアプランから、ボリューム満点の贅沢な肉盛り合わせプレート付きプランまで、料理内容やご利用時間の異なる3 種のプランをご用意しております。期間中、7 月下旬頃にフードメニューの内容が変更になりますのでシーズンを通して何度もお楽しみいただけます。

スカイビアプラン ※イメージ

＜スカイビアプラン＞ \5,500 （お席1.5時間制） ※WEB での事前決済予約にて\500 OFF



【料 理】

・ブラックペッパー香る枝豆

・チキンバスケット

・メキシコ風プルドポーク・タコス

【ドリンク】

1.5 時間フリードリンク

※プラス\2,000 にて、「プレミアム飲み放題」に変更が可能です。

※プラス\1,000 にてお席の30 分延長、プラス\3,500 にてお席の利用時間が無制限になる

オプションもございます。

スタンダードプラン ※イメージ



＜スタンダードプラン＞ \8,500 （お席2時間制） ※WEBでの事前決済予約にて\500 OFF

【料 理】

・カスタムブルスケッタ ～前菜をお好みで～

・チキンバスケット

・白身魚とムール貝のアクアパッツァ

・メキシコ風プルドポーク・タコス

【ドリンク】

2時間フリードリンク

※プラス\2,000にて、「プレミアム飲み放題」に変更が可能です。

※プラス\1,000にてお席の30分延長、プラス\3,500にてお席の利用時間が無制限になる

オプションもございます。

至福の肉盛りプレートプラン ※イメージプレミアム飲み放題ではスパークリングワイン等が追加に



＜至福の肉盛りプレートプラン＞\13,000（お席2時間制）※WEBでの事前決済予約にて\500 OFF

【料 理】

・カスタムブルスケッタ ～前菜をお好みで～

・白身魚とムール貝のアクアパッツァ

・＜肉盛り合わせプレート＞国産牛サーロインステーキとローストビーフの盛り合わせ、グリル野菜

・メキシコ風プルドポーク・タコス

【ドリンク】

「ザ・プレミアム・モルツ マスターズドリーム」、SUNTORY WORLD WHISKY「碧Ao」、

サントリーウイスキー「知多」（6・7月）、「メーカーズマーク」（8月）、スパークリングワイ

ン、白ワイン（ダークホース シャルドネ）、赤ワイン（ダークホース カベルネ・ソーヴィニヨ

ン）、「オールフリー」、デザート「シルクアイス」を含む「プレミアム飲み放題」にて、

2時間フリードリンク



※プラス\1,000にてお席の30分延長、プラス\3,500にてお席の利用時間が無制限になる

オプションもございます。

ドリンクイメージドリンクイメージ2

飲み放題のドリンクメニュー ラインアップ

★「ザ・プレミアム・モルツ マスターズドリーム」

・ 6・7 月「ザ・プレミアム・モルツ 香るエール」／8 月「東京クラフト」

・ 「サントリー生ビール」

★「碧ハイボール」

★6・7 月「知多風香るハイボール」／8 月「メーカーズマーククラフトハイボール」

・ 「ジムビームハイボール」

★スパークリングワイン（アンジュエール ノワール）

★白ワイン（ダークホース シャルドネ）

★赤ワイン（ダークホース カベルネ・ソーヴィニヨン）

・ 白ワイン（タヴェルネッロ ビアンコ イタリア）

・ 赤ワイン（タヴェルネッロ ロッソ イタリア）

・「翠ジントニック」

・ サワー 各種

（茉莉花〈ジャスミン茶割・JJ〉〈ジャスミンソーダ割・JS〉、レモンサワー、

梅酒ソーダ、カシスソーダ、カシスオレンジ、ピーチオレンジ）

今年も、低アルコールドリンク・ノンアルコールドリンクが充実！ ↓

・ 低アルコールドリンク 各種

（カシスソーダ、ピーチサワー、南高梅酒ソーダ）

・ ノンアルコールドリンク 各種

★「オールフリー」

・ノンアルコールサワー「ZEROPPA」 各種

ゼロよいサワー（プレーン、ジンジャー、トニック）

・ ソフトドリンク 各種

（ジャスミン茶、ジンジャーエール、オレンジジュース）

★ デザート 「シルクアイス」 各種

上記★印は、「プレミアム飲み放題」でのみご提供するドリンクメニューです。

「至極の肉盛りプレートプラン\13,000」または、各プランにプラス\2,000にて、「プレミアム飲み放題」へのランクアップが可能です。

※41 名様以上のご予約はお電話にて承ります。

※WEB 予約では、事前決済を導入しております。

※雨天等天候により中止になる場合がございます。

※満席となる場合がございますので、ご予約をおすすめします。

※ご入場は20 歳以上の方に限らせていただきます。

※仕入れ状況により、メニュー内容が変更となる場合もございます。

※最新の営業時間は、公式ホームページをご確認いただくか店舗までお問い合わせください。

※本資料の表示料金はいずれも税込価格です。

※画像はすべてイメージです。 ※料理写真の分量は、4 名様分の盛り合わせイメージです。

【店舗情報】

■店 名： 東京會舘 銀座スカイビアテラス



■所在地： 東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館13階

＜交通アクセス＞

・JR 山手線・京浜東北線 有楽町駅 （京橋口・中央口） 徒歩1分

・東京メトロ 有楽町線 有楽町駅D8出口 徒歩1分

・東京メトロ 銀座線、丸ノ内線、日比谷線 銀座駅C9出口 徒歩3分



■席 数： 260席 （519平方メートル ）



■公式サイトURL ： https://www.kaikan.co.jp/special/beer/skybeerterrace/(https://www.kaikan.co.jp/special/beer/skybeerterrace/)

■公式Instagram ： https://www.instagram.com/ginza_skybeerterrace/



■営業期間： 2026 年6 月17 日（水）～8 月29 日（土） ※日曜・祝日 休業



■営業時間： 平日17：30～22：00（L.O. 20：00）／土曜日17：00～21：00（L.O. 20：00）





■ご予約先： 5月8日より公式サイトならびにお電話にてご予約を承ります。

03-3212-2776 （13階 銀座スカイビアテラス 直通）

03-3212-2775 （15階 銀座スカイラウンジ 直通）

■株式会社東京會舘 概要

1922年（大正11年）に、“世界に誇る施設ながらも、誰でも利用できる人々の集う社交場”として誕生した東京會舘。2022年に創業100周年を迎えました。格調高い宴会場と本格的フランス料理を提供し、わが国を代表する国際的な社交場として揺るぎない評価をいただいております。「新しくて伝統的」というコンセプトのもと、100年企業として、これからもわが国の食文化の発展に貢献してまいります。

東京會舘本舘外観

社 名： 株式会社東京會舘

本社所在地： 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-2-1

公式HP： https://www.kaikan.co.jp/

公式FB： https://www.facebook.com/tokyokaikan/

公式Instagram： https://www.instagram.com/tokyokaikan(https://www.instagram.com/tokyokaikan)