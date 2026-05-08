「ピリ辛とんこつつけ麺」5月15日(金)より販売開始！

株式会社ハイデイ日高

株式会社ハイデイ日高（本社：埼玉県さいたま市大宮区／代表取締役社長：青野敬成）は、「ピリ辛とんこつつけ麺」を「熱烈中華食堂日高屋(以下、日高屋)」全店にて2026年5月15日(金)より期間限定で販売開始いたします。

●今年も登場！「ピリ辛とんこつつけ麺」

毎年ご好評をいただいている「ピリ辛とんこつつけ麺」が、今年も期間限定で登場します。とんこつをベースに、秘伝の辛味噌のコクのある辛さとラー油のキレのある辛さを重ねた、旨みがあとを引く味わいのつけだれが特長です。麺は、ふわもち食感が楽しめる太麺を使用。ピリ辛のつけだれと太麺のハーモニーをぜひお試しください。

●「ピリ辛とんこつつけ麺」おすすめアレンジ3選

１.辛さが足りない方に！

▶ラー油 または 秘伝の辛味噌(税込30円)を追加

２.さっぱり食べたい方に！

▶お酢をたっぷりいれて酸辣湯風アレンジ

３.辛さをマイルドにしたい方に！

▶温泉玉子(税込120円)を追加してコクとまろやかさをUP

●期間限定「ピリ辛とんこつつけ麺」

本体価格：610円(税込670円)

・餃子セット

本体価格：864円(税込950円)

・半チャーハンセット

本体価格：882円(税込970円)

●ハイデイ日高について

1973年、小さなラーメン店からスタートした日高屋は、ラーメンだけでなく、おつまみや炒め物も気軽に楽しめる中華食堂として駅前一等地への出店を軸に、首都圏で店舗を拡大してきました。

2026年現在、関東1都6県において、東京都209店舗、埼玉県108店舗、千葉県59店舗、神奈川県73店舗、栃木県7店舗、茨城県10店舗、群馬県6店舗を展開し、グループ全体で472店舗を運営しています。

今後も地域に根ざした存在として、「食のインフラ」を目指し、さらなる挑戦を続けてまいります。

【企業情報】

会社名：株式会社ハイデイ日高

所在地：埼玉県さいたま市大宮区大門町二丁目118番地 大宮門街

SQUARE 10階

店舗数：472店舗(2026年5月8日現在、FC店舗を除く)

事業内容：中華料理を中心とした飲食チェーンの展開と経営

日高屋に関する情報は、

X(旧twitter)（@hidakaya_tweet）、Instagram（hidakayagroup_official）で随時配信しています。