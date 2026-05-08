ROSE BUDよりCOLSUN Disney CAPSULE COLLECTIONが登場。

株式会社ビーズインターナショナル

株式会社ビーズインターナショナル（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：西方雄作）が運営するレディース向けセレクトショップ「ROSE BUD（ローズ バッド）」と映画をテーマにしたTシャツを制作するプロジェクト「COLSUN（コルサン）」より、ディズニーキャラクターのカプセルコレクションが、2026年5月9日（土）よりROSE BUD全店舗（※アウトレット店を除く）にて限定発売を開始いたします。



今回のコレクションでは、『白雪姫』の女王（魔女）や『眠れる森の美女』のマレフィセント、『リトル・マーメイド』のアースラといった、ディズニーヴィランズを中心としたそうそうたる顔ぶれの悪者たちのデザインが落とし込まれたラインナップ。



世に溢れている写真を配置したデザインではなく、デザイナーの映画への熱い思いが込められた、日常に自然に溶け込む、アパレルをお楽しみいただき、ROSE BUDとCOLSUNだけがやり遂げる、唯一無二のクリエイションをご堪能ください。

VILLANS ALL STAR S/S TEE

PRICE：\7,920

COLOR：WHITE / BLACK / PINK

INCREDIBLY FABULOUS VILLANS S/S TEE

PRICE：\7,920

COLOR：WHITE / Burgundy

LUCIFER S/S TEE

PRICE：\7,920

COLOR：WHITE / BLACK

CRUELLA DEVIL S/S TEE

PRICE：\7,920

COLOR：WHITE / RED

QUEEN GRIMHILDE S/S TEE

PRICE：\7,920

COLOR：WHITE

URSULA RINGER S/S TEE

PRICE：\7,920

COLOR：WHITE



(C)Disney

■発売日

2026年5月9日（土） ROSE BUD全店舗にて発売開始（※アウトレット店は除く）

■発売店舗情報

ROSE BUD公式オンラインストア： https://rosebud-web.com/ ※先行発売中

ROSE BUD 新宿

☎︎03-53682-767

〒160-0022 東京都新宿区新宿3-38-1 ルミネエスト新宿 地下2階

平日 11:00-20:00 土日祝 10:30-21:00

ROSE BUD 札幌

☎︎011-209-5244

〒060-0005 北海道札幌市中央区北五条西２丁目 札幌ステラプレイス EAST 2F

10:00-21:00

ROSE BUD mozoワンダーシティ

☎︎052-982-7090

〒450-0002 愛知県名古屋市西区二方町40 mozoワンダーシティ 1F

10:00-21:00

ROSE BUD 梅田

☎︎06-6151-1244

〒530-8558 大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクア3F

10:30-20:30

ROSE BUD 天王寺

☎︎06-6773-5375

〒543-0055 大阪府大阪市天王寺区悲田院町10-39 天王寺ミオ本館2F

11:00-21:00

ROSE BUD なんばシティ

☎︎06-6556-7451

〒542-0076 大阪府大阪市中央区難波5-1-60 なんばシティ本館B1F

11:00-21:00

ROSE BUD 広島

☎︎082-248-7474

〒730-0035 広島県広島市中区本通10－1 広島パルコ本館2F

10:00-20:30

ROSE BUD 福岡

☎︎092-235-7263

〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神２丁目１１－１ 福岡PARCO本館 4F

10:00-20:30

ROSE BUD 鹿児島

☎︎099-248-9511

〒892-0826 鹿児島県鹿児島市呉服町6-5 マルヤガーデンズ1F

10:00-20:00

[About ROSE BUD]

1993年、原宿と渋谷を結ぶ明治通り沿いにレディースセレクトショップの先駆けとしてROSE BUDは誕生しました。

豊富なカラー、ファブリックを使用した様々なアイテムを展開するオリジナルブランド「ROSE BUD」をはじめ、アメリカ、ヨーロッパを中心に世界中からセレクトしたインポートブランドからモード感溢れるドレスやデニムブランドが揃い、旅先で新しい発見をしたかのような感動を与えるセレクトショップです。

”ROSE BUD”は英語でバラの蕾の意味です。

バラの蕾には希望といった花言葉があり、大切に育てられた蕾が花を咲かせて実になるように、ROSE BUDを通して出会った人々の縁を大切に未来へ繋げていきたいという思いが込められています。

Instagram： https://www.instagram.com/rosebud_official_