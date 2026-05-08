販売を行うプリモグローバルホールディングス株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役社長：澤野 直樹)が運営するブライダルリング専門店「I-PRIMO(アイプリモ)」では、5月10日の母の日に彩りを添えるジュエリーを幅広く取り揃えています。普段はなかなか伝えられない感謝の気持ちを、ダイヤモンドに込めて贈る――そんな特別なギフトを選んでみてはいかがでしょうか。「愛と感謝」、そして「これからの幸せ」を象徴する輝きは、お母さまへの贈り物としてはもちろん、母となったパートナーへ、あるいは自分自身への節目の一本としても。日常にそっと寄り添いながら、時を重ねるほどに愛着が深まるジュエリーが見つかります。このほかにもブライダルリング専門店だからこそ叶えられる高品質なジュエリーを豊富にご用意しておりますので、ぜひこの機会にお近くのアイプリモへお越しください。

アニバーサリージュエリー一覧

https://www.iprimo.jp/anniversary/













Ruanna（ルアンナ）





大小のダイヤの異なる瞬きが魅せるスウィングネックレス。

縦に3つ星が並ぶことで有名な「オリオン座」の原名からネーミングされたネックレス。「天の光」という意味も備えています。しなやかに揺れるたび、縦ラインで繋がれた大小３つのダイヤモンドが異なる美しい輝きを放つ、大人の魅力も備えたデザインです。

Material：K10WG/Carat：0.10ct/Price:60,500円(税込)

https://www.iprimo.jp/anniversary/ruanna_necklace.html?mt=wg













Trestelle（トレステーレ）





時をつなぐスリーストーン、愛らしい煌めきを胸に。

「過去・現在・未来」を象徴するスリーストーンネックレスにちなみ、『3つの星』という言葉からネーミングされています。デコルテで浮いたように輝くV字型のデザインが、首元をすっきりと彩りながら、可憐で愛らしい印象を与えます。

Material：K10YG/Carat：0.07ct/Price:49,500円(税込)

https://www.iprimo.jp/anniversary/trestelle_necklace.html?mt=yg













Nashira（ナシラ）





連なり輝くダイヤモンドは、ふたりで紡いだ年月の証。胸もとを見つめるたび、ともに生きる喜びと幸福感に満たされて。

微笑む口もとのようなシルエットで並ぶ５石のダイヤモンドに込めたのは、ともに重ねてきた日々の輝き。「幸福をもたらすもの」の意を持つ山羊座の星の名を有した二度目のプロポーズや記念日にもふさわしいアニバーサリージュエリー。

Material：K10WG/Carat：0.16ct/Price:82,500円(税込)/45cm

https://www.iprimo.jp/anniversary/nashira.html?mt=wg

























■PRIMO QUALITY DIAMOND

一生もののリングだからこそ「最上級の輝き」を

ダイヤモンドの輝きは、光のプリズム効果による「虹色の輝き」、内部反射から生まれる「白く明るい輝き」、そして表面反射による「瞬くような輝き」の３種類に分けられます。それぞれの輝きに強弱をつけることができますが、アイプリモでは3種類の輝きが最も美しい「輝きの黄金バランス」を叶えたダイヤモンドだけを採用。約0.0001％の確率で生み出され、特別な輝きを堪能できます。

https://www.iprimo.jp/aboutiprimo/primo_quality_diamond.html





■ブライダルリング専門店「アイプリモ」

ずっと待ち望んでいた左の薬指に、これが運命だと言えるたったひとつのリングを。アジア最大級の展開エリアを誇るブライダルリング専門店。220種類以上のデザインを取り揃え、厳しい基準をクリアしたダイヤモンドのみを使用し、熟練の職人がひとつひとつ丁寧に仕上げています。似合う指輪がわかる「パーソナルハンド診断(R)」、メンテナンスは生涯無料。おふたりの人生の物語に関われることが、私たちの喜びです。2024年に創業25周年という節目の年を迎え皆様に心より感謝をお伝えすると共に、今後もすべてのお客さまの心に寄り添う質の高いサービスを提供できるよう取り組んでまいります。

https://www.iprimo.jp/

店舗一覧：https://www.iprimo.jp/shop/

婚約指輪一覧：https://www.iprimo.jp/engagement/rings/

結婚指輪一覧：https://www.iprimo.jp/marriage/rings/

アニバーサリージュエリー一覧：https://www.iprimo.jp/anniversary/









■会社概要

商号 ：プリモグローバルホールディングス株式会社

創立 ：1999年4月15日

本社所在地：東京都中央区銀座5-12-5 白鶴ビルディング4F

TEL ：TEL 03-6226-6261 / FAX 03-6226-6269

代表者 ：代表取締役社長 澤野直樹

資本金 ：1億円

総店舗数 ：日本8７9店舗/海外4９2店舗（2026年4月末時点）

事業内容 ：ブライダルジュエリーの企画・販売

URL ：https://www.primoghd.co.jp/ja/index.html