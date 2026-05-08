Instagramフォロワー48万人超のアニメクリエイター″かに座/Kaniza″のアニメーションシリーズ『ASMR Animation ft. Emoji Girl』を5月9日販売開始

株式会社Apas Port

株式会社Apas Port（本社：東京都渋谷区、代表取締役：佐々木大輔）が運営する『Harvest Hall』は、"ON" CHAIN ART 第3弾として、アニメクリエイター"かに座/Kaniza"による『ASMR Animation ft. Emoji Girl』をNFTマーケットプレイスOpenSeaよりリリースいたします。

ASMR Animation ft. Emoji Girl by Kanizaについて

『ASMR Animation ft. Emoji Girl』は、かに座/Kanizaが一枚一枚手描きした全6種のコレクタブルASMRアニメーションシリーズ。

出かける前にリップを塗る何気ない仕草、紅茶にミルクが溶けていく瞬間、ジッポーライターに灯り、すぐに消える火など。日常の中で見過ごしてしまうような何気ない美しい瞬間を収めました。

作品に添えられたASMR音声も、一部かに座/Kaniza自ら録音・制作を手がけており、視覚と聴覚の両面からひとつの世界観を作り上げています。また、コレクション全体を通じて、”ON” CHAIN ART第1弾『Emoji Girl』がさりげなく登場し、作品を繋いでいます。

全6種 作品紹介

● GRWM：出かける前のリップメイクのシーン。リップに合わせてやわらかく形を変える唇の質感を表現。

● Afternoon Tea：紅茶にミルクを注ぐシーン。色の異なる液体が混ざり合う、複雑で美しい変化に注目して制作。

● Got A Light?：ジッポーライターに火を点けるシーン。一瞬だけ弾ける火花の美しさにフォーカス。

● OMW：ハイヒールでコツコツと歩く女性の足元。大理石の床に映り込む反射を印象的に描写。

● Love Potion：ハート型のビーカーに液体を注ぐシーン。化学反応によって生まれる泡の動きと広がりを表現。

● 1-800-Kaniza：宇宙のどこかにある公衆電話のシーン。宇宙人の女の子がボタンを押す指先にも注目。

Emoji Girlについて

『Emoji Girl』は、「女の子を絵文字化したら？」というアイディアから生まれた、かに座/Kanizaのオリジナルアニメーション。

"ON" CHAIN ART第1弾として2024年8月にリリースされ、かに座/Kanizaにとって初の販売作品となりました。2週間の販売期間で3,574ミントを達成し、20カ国以上からコレクターが集まりました。

売上はかに座/Kanizaのオリジナル短編アニメーション制作に充てられており、今作『ASMR Animation ft. Emoji Girl』の売上も同様に、その制作を支えます。

販売詳細

ネットカルチャーを支える絵文字から誕生したEmoji Girl

・コレクション名：ASMR Animation ft. Emoji Girl by Kaniza

・販売期間：2026年5月8日～6月5日（日本時間 5月9日 2:00～）

・価格：0.003 ETH（約1,000円）

・ チェーン：Base

・プラットフォーム：OpenSea

・形式：オープンエディション

→ ミントごとに全6種の中からランダムで1作品が届く（6作品のうち5作品は各19%の出現率、残り1作品はOpenSeaとのスペシャルコラボレーション作品で出現率5%）



・コレクターへの特典：

１. 全6種コンプリートで特別な「Emoji Girl 魔法少女版」のエアドロップ

２. コラボレーション作品を保有：Harvest Hall公式Discordのシークレットルームへのアクセスが付与され、ここでしか見られない限定コンテンツを公開（how to アニメーション）

かに座/Kanizaについて

Instagramフォロワー数48万人超を誇るアニメクリエイター。昭和期のセル画などのアニメーション技法を研究し、独自の手描きスタイルを確立。すべてのフレームをiPadで手描きし、不均一な線と平面的な塗りの質感によって、デジタル制作でありながらセルアニメーションの温もりを再現しています。

■かに座/Kaniza Instagram：https://www.instagram.com/kaniza_2525/

“かに座/Kaniza”コメント

今年も"ON"CHAIN ARTにてアニメーションを販売することになりました！

今回は6個のショートアニメーションを、ガチャ方式で販売します。

販売方法を自由に工夫できるのも、オンチェーンアートならではの面白さですね。

また、ASMRショートアニメは、SNSでアニメーション制作を始めた頃から、SNSと相性の良い表現をと思い、作り続けているシリーズです。

今回もたくさんの方の元へ届いたら嬉しいです！

Harvest Hallについて

『Harvest Hall』は、株式会社Apas Portが運営する現代アーティストのグローバル展開支援プロジェクトです。こだわり抜かれた哲学とミッションを持つ日本のクリエイターたちの作品を、所有権を明確にするオンチェーンを通じて世界へ届けます。



単なるデジタルコレクションではなく、所有、学び、体験、共創を通じたデジタルカルチャーを育み、クリエイターとコレクターの間に新しい関係を築いていきます。



■Harvest Hall公式 X（旧Twitter）：https://x.com/HarvestHall_io

■Harvest Hall公式 Instagram：https://www.instagram.com/harvesthall_io/

■公式コミュニティ：https://discord.gg/harvesthall

会社概要

会社名：株式会社Apas Port

代表者名：佐々木 大輔

事業内容：”ON”CHAIN ARTプロデュース、グローバルコミュニティの設計運営



■公式サイト：https://apasport.xyz

■公式X：https://twitter.com/ApasPort_Web3

お問い合わせ

会社名：株式会社Apas Port

Email：info@apasport.xyz